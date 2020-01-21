«Неактуально»: почему Киев не вернет Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко назвал идею силового возвращения Донбасса «неактуальной» на сегодняшний день. Таким образом он прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над этим регионом.

Как объяснил Куценко телеканалу «360», Кривонос сделал такое заявление в ответ на заданный ему вопрос о путях освобождения частей Донецкой и Луганской областей.

«Там из контекста беседы следует, что, условно говоря, что если возникнет такая ситуация международная, там, например, у России возникнет какая-нибудь проблема <…>, то чтобы в такой момент Украина была готова этими проблемами России воспользоваться для освобождения своих территорий», — пояснил Куценко.

В то же время эксперт признал, что в ближайшие год-два без каких-либо силовых действий решение территориальной проблемы Украины исключено.

Киев считает, что Россия поддерживает самопровозглашенные республики на юго-востоке Украины. При этом Москва утверждает, что не является стороной конфликта.

Кривонос ранее заявил в интервью «Радио Свобода», что украинская армия должна быть готова к силовому «освобождению» Донбасса, этот вариант не исключен. По его словам, степень реальности осуществления такого плана зависит от поддержки со стороны зарубежных партнеров Украины. «Потому что если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария», — пояснил замсекретаря СНБО.

В Хорватии в годы распада Югославии образовалась Республика Сербская Краина — самопровозглашенная автономия хорватских сербов. В мае и августе 1995 года хорватская армия провела ряд военных операций, в результате которых восстановила контроль над территорией. Боевые действия, по различным оценкам, привели к гибели от нескольких сотен до нескольких тысяч мирных жителей, десятки тысяч стали беженцами.

Кривонос назвал силовой вариант возможным только после реализации комплекса мероприятий, целью которых будет прекращение поддержки Донбасса со стороны России. В частности, он обозначил усиление санкций против Москвы, создание надежной системы обороны, укрепление армии и подготовку к активным наступательным действиям. «Тогда после усиления санкций и ослабления России мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов», — уточнил он.

Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский, слова которого приводит РИА «Нововсти», заявил, что в ДНР готовы ответить «тотальным усмирением» на любую попытку наступления со стороны Киева.

По его словам, в республике знают, чего ждать от украинских властей.

«В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем, чего можно ожидать, и готовы к любым глупостям со стороны Украины», — подчеркнул он. Бердичевский отметил, что украинская сторона в лице Кривоноса в очередной раз продемонстрировала отсутствие у Киева миролюбия и способности договариваться.

В то время, когда Кривонос говорил о возможности силовых решений в Донбассе, глава МИД Украины Вадим Пристайко, наоборот, заявил, что рассчитывает на прогресс в мирном урегулировании конфликта в регионе в 2020 году. Об этом он сказал на совместном брифинге с главой ОБСЕ Еди Рами в Киеве 20 января.

Двумя днями ранее председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что прямой диалог между представителями Донбасса и президентом Украины Владимиром Зеленским ускорил бы урегулирование конфликта в регионе.

«На сегодня Украина не выполняет полностью минские соглашения. Пока они (киевские власти. — «Газета.Ru») не готовы к прямому диалогу с представителями Донецкой народной республики, хотя я считаю, что было бы логично, если бы конфликтующие стороны напрямую вели диалог», — сказал он РИА «Новости», отвечая на вопрос о возможности встречи президента Украины с представителями народных республик.

Бидевка выразил мнение, что к власти на Украине еще не пришли политические силы, которые бы на самом деле хотели мира в Донбассе, а его можно достичь при наличии прямого диалога.

«Это еще раз подчеркивает, что у Украины нет действительно искреннего стремления по установлению мира с Донецкой и Луганской народной республикой. Пока у Украины не будет политической воли решить все мирным путем, пока Франция и Германия по-настоящему не окажут на Украину в этом вопросе давление, фактически не выполнят свои обязательства как участники «нормандского формата» (РФ, Украина, ФРГ, Франция. — «Газета.Ru»), говорить о мире будет тяжело», — отметил председатель народного совета ДНР.