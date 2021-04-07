«Не стремимся к эскалации»: Кулеба рассказал, как может начаться война в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для начала военных действий в Донбассе. В интервью французской газете Liberation он заявил, что украинские войска откроют огонь лишь в случае угрозы со стороны ополученцев.

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», — пояснил он.

По словам Кулебы, Киев не нарушал всеобъемлющий режим прекращения огня, вступивший в силу летом прошлого года. Он заявил, что изменилась позиция Москвы. Напомним, Россия не является стороной донбасского конфликта, хотя Киев считает РФ «страной-агрессором».

«Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», — подчеркнул Кулеба.

Он также заявил, что «нормандский формат» с участием РФ, Украины, Франции и ФРГ дал свои плоды. Однако, считает глава украинского МИДа, Парижу и Берлину нужен дополнительный толчок, который «придаст импульс процессу и изменит статус-кво».

Накануне, 6 апреля, глава МИД России Сергей Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» власти Украины. «К сожалению, каждый раз, когда встречается «нормандский формат» в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», — сказал российский министр.

Сейчас в Донбассе ситуация накалилась. В конце прошлой недели, 3 апреля, Вооруженные силы Украины впервые с лета 2020 года, когда было заключено дополнительное перемирие, применили в Донбассе запрещенную минскими соглашениями артиллерию. Обстрелу подверглась территория самопровозглашенной Луганской народной республики.

ВСУ также открыли огонь из минометов в направлении поселка Жабуньки в северном пригороде Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Огонь подразделения ВСУ вели утром, в десятом часу, из подконтрольного украинским силовикам поселка Пески. В направлении кварталов с мирными жителями было выпущено 15 мин калибром 120 мм. Кроме того, атака беспилотника ВСУ по поселку Александровское недалеко от города Енакиево Донецкой области привела к гибели пятилетнего ребенка и ранению женщины 1954 года рождения, сообщили в ДНР.

На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Руслан Хомачк обвинил Россию в стягивании войск к границе Украины.

По словам Хомчака, дополнительные воинские соединения были переброшены в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Кроме того, он обратил внимание на Крым, откуда, как он утверждает, после недавних учений подразделения ВДВ не были возвращены в места дислокации.

В Кремле подчеркнули, что Россия перемещает свои войска на своей территории так, как считает нужным. Этот процесс, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, никому не угрожает и никого не должен волновать. «Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», — добавил он, подчеркнув, что «по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО».

Наконец, 5 апреля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины могут начать полномасштабное нападение на Донбасс. По его словам, физические возможности для этого у Украины есть, технические тоже. Все провокации и обстрелы, согласно позиции Донецка, устраивают именно ВСУ. Однако, как предупредил глава самопровозглашенной республики спустя два дня, 7 апреля, если Киев будет наступать, ДНР не остановится на нынешних границах.