В Анкаре весьма бурно реагируют на то, что творится в Идлибе. Оно и неудивительно — все-таки Сирия под боком, и жители приграничных районов Турции не раз на себе испытывали все неприятности такого соседства. Порой ракеты долетают, порой и люди гибнут. Но происходящее в последние дни вызывает еще больше шума и даже панику, по крайней мере, политическую. Еще до начала турецкой военной операции «Весенний щит», которая направлена против Дамаска, в Анкаре с различных полюсов политического фронта доносились радикальные призывы. Самым популярным можно назвать требование начать полномасштабную войну против армий Башара Асада. «Остановим режим!», «Турция придет в Дамаск вместе с турецкими танками!» — такие лозунги стали очень популярными и ими оперировали даже рядовые граждане, во всяком случае, в интернете.

И вот Эрдоган откликнулся. Он отправил тысячи своих солдат в Идлиб, передал в их пользование огромное количество техники и стрелкового оружия, при этом не поскупился и в вопросе поддержки своих сирийских союзников в лице Сирийской свободной армии и прочих оппозиционных формирований. Однако мгновенного успеха достичь не удалось. Да, янычары и их необашибузуки (кажется, идеальное название для протурецких боевиков — авт.) сумели захватить Найраб и Сарахъиб, однако развить успех не получилось. Более того, Сарахъиб был возвращен обратно всего через несколько дней. Незначительное же продвижение на юге было быстро остановлено, при этом незадолго до этого Дамаск и вовсе был в шаге от того, чтобы окружить основные силы боевиков юго-восточного Идлиба. В общем, грозные призывы сработали, только вот эхо их слабовато. И тут в Анкаре задумались, в чем же причина. Что ж, в поисках ответов многие не заходили дальше того, чтобы остановиться на России.

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Так, лидер националистов Турции, глава Партии националистического движения Девлет Бахчели в ходе общения с турецкими парламентариями заявил, что присутствие России в Сирии «незаконно и противоречит международному праву». То же самое он говорит про Иран, однако в целом Тегерану уделено куда меньше внимания, чем Кремлю. Бахчели берет на себя смелость выносить серьезные предупреждения: «Турция не шутит! Россия и Сирия не должны больше испытывать терпение Турции!».

Но самое интересное заключается в мысли, что если Турция проиграет в Идлибе, то она гарантировано потеряет Хатай. Тут надо немного разбираться в политической карте, чтобы понять, о чем речь. Идлиб — сирийская мухафаза на северо-западе республики, где, как все знают, сейчас идет война. Хатай — турецкий ил, который с Идлибом связывает только то, что он граничит с ним. И вот Бахчели полагает, что если турки уйдут из Идлиба, то они непременно лишатся Хатая. Похоже, на бред, однако кое-какие основания тут все же имеются. Дело в том, что когда-то Хатай действительно был сирийским — его в состав новоиспеченного государства включили французы, отхватившие часть ближневосточных владений бывшей Османской империи. Но Турецкая республика, едва окрепнув, захотела воротить себе этот осколок империи. При поддержке Парижа был реализован сценарий, очень похожий на крымский — провозглашение независимости, референдум, включение в состав Турции. К слову, турок тут действительно всегда было больше, чем всех остальных, так что они, подобно крымчанам, тоже действовали добровольно. Дамаск же долго не мог простить Анкаре такого поступка, но в итоге простил — Башар Асад еще в 2005 году во время одной из встреч с Эрдоганом отказался от претензий на Хатай. Но вот началась в САР гражданская война. Турки поддержали оппозицию, и тем самым обозначили себя в качестве врагов официального Дамаска. И этот момент оказал некое влияние в Сирии на пересмотр статуса Хатая. Особенно это стало проявляться после того, как асадиты начали побеждать. Около года назад или чуть больше в арабских соцсетях появилось видео, на котором был запечатлен министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Он находился на севере провинции Латакия в таком месте, откуда открывался вид на турецкий Хатай. Политик сначала смотрит на эти земли, а затем тихо произносит, что это — все наше, и мы это вернем.

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Возможно, это вызывает некоторые опасения у Девлета Бахчели, однако надо быть совсем глупым человек, чтобы верить в способность Дамаска вторгнуться на территорию Турции и аннексировать целую провинцию. Бахчели не глупый, и, скорее всего, он подразумевает, что Асад не будет действовать самостоятельно — ему будет помогать Россия. Напрямую он этого не сказал, но на основании всех его слов такой вывод становится очевидным. Потому как все прочие претензии направляются именно по адресу РФ. По его мнению, получается, что Москва вполне может провернуть крымский сценарий с Хатаем. Забавно.

Можно было бы сказать, что все это — бред, и он никакого отношения к официальной позиции Турции не имеет. Но надо прояснить, кто такой Бахчели. Он — близкий соратник Эрдогана, депутат турецкого парламента. Его партия находится в союзе с партией Эрдогана. В парламенте от Партии националистического движения заседает почти полсотни человека. Полсотни человек крайне правых взглядов, которые теперь еще и к России относятся не самым лучшим образом. И они — верные товарищи господина Эрдогана, поддерживающие многие его инициативы, если не все. К тому же, есть мнение, что Бахчели — нечто вроде духовного наставника Эрдогана, который в той или иной мере тоже страдает пантюркизмом, неосманизмом, панисламизмом.

В общем, в Турции довольно скептически относятся к российско-турецким переговорам по Идлибу. Высказывания самого Эрдогана мягче, тем не менее, и он пытается донести, что от России требуется только одной — не стоять на пути Турции. Он так и сказал: «Я открыто спросил у Путина: „Что вы делаете в Идлибе?“ Если хотите создать военную базу, то создавайте, но уйдите с пути Турции». Что ж, вряд ли кто-то та просто уйдет, по крайней мере, сейчас. Так что, скорее всего со стороны Турции и асадитов нас ждут новые жертвы, не говоря уже о боевиках.

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