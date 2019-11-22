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«Не имеем отношения»: в Кремле шокированы жестокой казнью в Сирии

22 ноября 2019, 18:24  •  53 • Война
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими опубликованные «Новой газетой» кадры жестокого убийства мужчины в Сирии. При этом он заверил, что российские власти ничего не знают о запечатленных на видео людях и не имеют к ним какого-либо отношения.
«Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делают [журналисты издания], всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим людям», — отметил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что следственные органы страны займутся этим делом, если посчитают это необходимым.
Пресс-секретарь не смог ответить на вопрос о том, что об этой ситуации думает президент России Владимир Путин.
Накануне Песков признался, что не смотрел видеозапись жестокого убийства. Вместе с тем он заверил, что это преступление не имеет отношения к российской военной операции в арабской республике. «В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны: это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось», — говорил он. Как отметил представитель Кремля, пока нельзя судить даже о том, что одним из участников этой расправы мог быть россиянин.
Он отрицательно ответил на вопрос о том, знают ли в администрации президента о преступлениях частных военных компаний (деятельность ЧВК запрещена российским законодательством), наемникам одной из которых некоторые СМИ приписывают участие в этом преступлении. Песков пояснил, что это не предмет компетенции Кремля и переадресовал вопрос о перспективах расследования этого инцидента российскими следственными органами в соответствующие структуры.
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что президент России не принимает никаких решений, связанных с работой такого рода компаний в Сирии.
«Я могу говорить только о деятельности российских Вооруженных сил и их подразделений, которые действуют в соответствии с приказами Верховного главнокомандующего», — уточнил он.
«Новая газета» 20 ноября опубликовала материал, в котором рассказала, как несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, хотя он сам это отрицает, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. Видео жестокого убийства появилось в сети еще в июне 2017 года, но определить, кто на нем запечатлен, удалось только сейчас.
На кадрах несколько человек в неформальном обмундировании, которые говорят по-русски без акцента, избивают кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде. Как указывает издание, когда ролик только появился в интернете, пользователи предположили, что мучители — бойцы ЧВК Вагнера. Но тогда на записи не было видно лиц, поэтому подтвердить эту информацию было невозможно.
Продолжение этой видеозаписи опубликовали только в ноябре. На кадрах видно, как неизвестный отрезает голову от тела жертвы. После этого убитому мужчине отрубают руки, его подвешивают за ноги, обливают бензином и сжигают. При этом участники видео веселятся.
Как отметили в издании, жестокое видео предположительно сняли на месторождении Шаир, откуда в 2017 году боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) вытеснили наемники.
В конце видео в кадре появился мужчина без маски, которого, по информации «Новой газеты», удалось найти в социальной сети «ВКонтакте» с помощью сервиса FindClone.
Подозрения пали на некого Станислава Д., который, как утверждают журналисты, служил в разведке «группы Вагнера».
ЧВК Вагнера — это неофициальное вооруженное формирование. По некоторым данным, его наемники обеспечивают безопасность в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и ЦАР. Также есть сведения, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан, чтобы поддержать президента Омара аль-Башира.

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