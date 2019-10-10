«Не готов терять людей»: Зеленский выступил против войны

Глава Украины Владимир Зеленский выступает не только против введения в стране военного положения, но и вообще против попыток решать вопросы, связанные с Донбассом и Крымом, военным путем, передает ТАСС.

«Если мы говорим про людей и территории, то первый приоритет — это люди, второй — территории», — так ответил журналистам украинский лидер.

«Вы помните, когда прошлый президент пытался ввести военное положение? Вы помните, что было с людьми, как они реагировали. Страх. Хаос. Вы что, хотите хаоса?» — продолжил он.

Зеленский обратил внимание прессы на то, что он шел на выборы главы государства «как президент мира». «Я хочу закончить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем войной свои территории», — отметил лидер страны.

«Если вы такое скажете, то мы должны идти войной на Крым, несмотря на то, что наша армия не готова», — сказал он, а затем добавил: «Дело не в армии — я как президент не готов терять людей. Поэтому выбран дипломатический путь».

В Совете Федерации России заявление Зеленского одобрили, но только в той части, которая касается отказа от военных действий.

«Здорово, что президент Зеленский выступает против военного решения в Донбассе. Но слово «Крым» в подобных выступлениях звучать не должно.

Темы полуострова уже нет, как и вопроса по ней. Крым — республика в составе России.

Что касается Донбасса, это прекрасно», — сказал в комментарии RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор также отметил, что если минские соглашения будут исполняться, то «встреча в нормандском формате будет полезна».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором местные жители приняли самостоятельное решение войти в состав России. Этот шаг не приняли европейские страны, а также США. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Выступая перед журналистами, Владимир Зеленский прокомментировал и акции протеста, которые прошли на Украине из-за согласования «формулы Штайнмайера». Он заявил, что намерен быть сильным президентом.

«Мне дали мандат, я хочу быть не в растяжке, а быть нормальным, сильным президентом. А ослаблять меня разными акциями не надо, просто не надо. Ослабляют только мою позицию», — приводит слова главы Украины РИА «Новости».

«Формула» была согласована контактной группой 1 октября. Этот документ определяет порядок присвоения особого статуса самопровозглашенным народным республикам. Сначала он устанавливается в Донбассе временно, а затем, после признания ОБСЕ проведения голосования легитимным, особый статус республик вступит в свою юридическую силу на постоянной основе. Сам статус предполагает автономность этой части Украины.

Если в России этот шаг оценили как позитивный сдвиг в решении вооруженного конфликта, то часть украинцев выступили против подписания «формулы Штайнмайера», назвав ее первым шагом к капитуляции. В результате в течение нескольких дней в стране проходили митинги и акции протеста.

В начале октября члены контактной группы согласовали разведение сил в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, что также подтвердил Владимир Зеленский. 2 октября о технической готовности к началу процесса заявили в Минобороны Украины.

В ведомстве напомнили, что в отводе войск есть несколько условий, которые должны быть соблюдены.

Во-первых, в обязательном порядке в зоне разведения сил на протяжении семи дней должно быть установлено перемирие. Во-вторых, противники отводят свои войска зеркально, то есть каждая из сторон на расстоянии одного километра от линии соприкосновения равномерно покидает свои позиции. И в-третьих, сначала поле боя покидает личный состав, а после него военные производят демонтаж сооружений и разминирование территорий.

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Эти два момента — подписание «формулы» и разведение сил — являются основными условиями проведения встречи в «нормандском формате». Ранее российская сторона подчеркнула, что о саммите глав Украины, России, Германии и Франции можно будет думать только после того, как эти условия будут выполнены.

Пока, по мнению замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, «об этом сложно говорить», потому что ранее разведение было сорвано. «Без этого [отвода войск] говорить о созыве саммита мы считаем преждевременным. Разведение должно состояться в соответствии с согласованным в минской контактной группе планом, и миссия ОБСЕ должна его верифицировать. После этого будем говорить о саммите», — сказал чиновник в комментарии РИА «Новости».