«Наступления не будет»: Прилепин покидает фронт Донбасса

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что в июле покинет пост замкомбата армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который он занимал с осени 2016 года. По словам писателя, он принял такое решение по ряду причин, в частности, его батальон поменял сферу деятельности.

«Этим летом наш батальон перешел из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы — ракетчики, — следует из заявления писателя, опубликованного в издании «Свободная Пресса». Прилепин пояснил, что это не его специфика.

Кроме того, он покидает фронт в связи с тем, что в ближайшее время не планируется никаких активных боевых действий ни с одной стороны.

«Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню. Все говорит о том, что решения приняты иные: наступать не будет ни та, ни эта сторона, основная схватка пройдет под ковром в момент выборов украинского президента», –— пояснил он.

Также он объяснил свое решение тем, что «в большой России» у него накопилось много нерешенных дел за два года службы в ДНР.

Писатель рассказал, что за время работы его батальон сменил «с десяток передовых [позиций] по всей линии соприкосновения». Он также уверен, что со временем станет известно о достижениях батальона, «когда станут доступны внутренние документы ВСУ и добробатов, стоявших напротив нас».

«Батальон был создан и неоднократно доказал свою боеспособность; да и мне пора честь знать — и в политическом смысле, и в культурном между Донецком и Москвой не хватает одного звена: попробую им стать — есть много пока не решенных задач, будем решать. О результатах сообщим. Пожалуй, не преувеличу, если скажу, что минувшие четыре года были самым насыщенным временем в моей жизни, а два года в батальоне — самым счастливым временем в моей жизни», — заключил Прилепин.

При этом он подчеркнул, что не бросает свою работу в ДНР.

Так, писатель оставляет за собой пост советника главы ДНР Александра Захарченко, куратора батальона и руководителя гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса. Также Прилепин останется одним из ведущих программы «Донецкий формат», в которой обсуждает проблема конфликта на востоке Украины.

7 июня в ходе «прямой линии» Прилепин в своем обращении к российскому президенту Владимиру Путину Прилепин предположил, что ВСУ могут в ближайшее время — во время чемпионата мира по футболу в России — перейти к полномасштабному наступлению на позиции военных самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе. Писатель попросил президента оценить эту угрозу.

«Надеюсь, что до таких провокаций [со стороны ВСУ] дело не дойдет. Если это случится, это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Ничего подобного не случится», — выразил уверенность Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что жителей ДНР и ЛНР «невозможно запугать», и добавил, что Россия оказывала и впредь будет оказывать им различную поддержку.

Для урегулирования ситуации в Донбассе есть достаточно простой путь, отметил российский президент — достаточно стараться максимально выполнять минские соглашения. При этом, чем дольше длится напряженный конфликт Донбассе, тем хуже для Украины, резюмировал Путин.

Сам писатель высоко оценил ответ главы государства. «Я более чем доволен [ответом Путина]. Есть две темы, которые прозвучали, и прозвучали они максимально радикально. Первая тема о том, что Киеву было прямо объявлено, что они могут лишиться государственности в случае нового наступления на Донбасс. А это серьезная заявка. А второе, что жители Донбасса сделали свой выбор и, по мнению нашего президента, не собираются этот выбор менять. Все остальное, что могло прозвучать, продиктовано политическим тактом», — приводит слова писателя НСН.

С 1 июля на территории Донбасса действует перемирие в связи с началом уборки урожая.

Борис Грызлов, полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, в которую входят Украина, Россия и ОБСЕ, заявил журналистам, что группа на заседании приняла заявление о режиме прекращении огня.

«Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени», — пояснил он.

По словам Грызлова, на встрече также обсуждалось разведение сил и средств от линии соприкосновения в районе станицы Луганская. Дальнейший прогресс, считает Грызлов, будет зависеть непосредственно от согласия Украины отвести силы и средства от линии фронта». Он подчеркнул, что ЛНР, в свою очередь, подтверждает готовность выполнения обязательств по разведению на этом участке. По его словам, «ВСУ постоянно срывают этот процесс по надуманным причинам».