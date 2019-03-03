«Настоящий убийца»: в США удивлены автоматом спецназа РФ

Российский штурмовой автомат ШАК-12 привлек внимание американских журналистов. Издание The National Interest назвало крупнокалиберное оружие «настоящим киллером».

«Забудьте о М-16 или АК-47: эта российская штурмовая винтовка — настоящий убийца», – говорится в статье. Издание отмечает, что ШАК-12, автомат калибром 12,7 мм, был разработан для бойцов отрядов спецназа. Основная

задача этой винтовки «буллпап» — поражение противника, находящегося в укрытии, либо же надевшего бронежилет.

«ШАК-12 идеален для борьбы с террористами в городских условиях и ближнем бою», — заявил научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Эпископос. По его словам, боеприпас ШАК-12 позволяет ликвидировать цель с первого выстрела.

Кроме того, для этого автомата были разработаны специальные боеприпасы с повышенной бронебойностью. Легкие пули с использованием алюминия «не рикошетят», что делает ШАК-12 идеальным оружием, когда приоритетом является защита гражданских.

«Российское стрелковое оружие давно зарекомендовало себя на международном уровне как надежное, простое в применении, отвечающее современным требованиям ведения боевых действий», — добавил эксперт.

По его мнению, зарубежные подразделения специального назначения «будут заинтересованы» в российском «киллере», передает ФАН.

В декабре 2018 года National Interest уже обращал внимание на ШАК-12. Тогда издание назвало автомат «супероружием российского спецназа». Огневая мощь этого оружия «впечатляет». Как отмечается, этот автомат предназначен для быстрой ликвидации целей в случаях с захватами заложников. При этом, по мнению экспертов,

ШАК-12 будет ограничено применяться при ведении ближнего боя российскими спецслужбами.

Этот автомат был разработан конструктором Владимиром Злобиным в середине нулевых годов. С 2011 года ШАК-12 стоит на вооружении ФСБ России. Производятся автоматы Злобина на заводе «Ижмаш», отмечает НСН.

Одна из особенностей конструкции ШАК-12 — дульная часть ствола оснащена двухкамерным дульным тормозом, при этом его конструкция допускает крепление глушителя. Это сделано, чтобы эффективно снизить отдачу.

В ноябре прошлого года американский военно-политический журнал The National Interest оценил автомат концерна «Калашников» АК-308, который, по мнению автора статьи, является одним из самых амбициозных видов оружия за счет использования 7,62×51-миллиметровых патронов НАТО. Штурмовая винтовка ВК-308 была представлена на выставке «Армия — 2018» в Москве.

Как отмечал американский журналист, после Второй мировой войны «Калашников» выпустил более 20 моделей автоматов, из которых только три использовали боеприпасы НАТО. При этом первые шаги концерна по производству оружия под стандарт Североатлантического альянса не были успешными с точки зрения экспорта за рубеж.

«Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62×51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — сообщали сами представители российского оружейного концерна.

Вместимость магазина нового автомата составляет 20 патронов, его вес с пустым магазином — 4,3 кг, общая длина ствола — 415 мм. В конструкции автомата используется диоптрический прицел и регулируемый по длине складной приклад на четыре позиции.

В концерне также рассказали о том, что при разработке была предусмотрена возможность установки на ствол новой модели автомата штык-ножа.

Тогда же Пентагон предложил оружейным компаниям США начать производство аналогов российского оружия, которое будет передаваться вооруженным формированиям по всему миру, уже сейчас использующим, в частности, российские пулеметы. Компании, конкурирующие за грант, должны самостоятельно раздобыть чертежи оружия. Приобретать лицензии Вашингтон, по всей видимости, не планирует.