«Нащупали болевую точку»: чем С-400 лучше оружия США

Самые могущественные страны мира лезут из кожи вон, чтобы заполучить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Об этом сообщает немецкая редакция Business Insider Deutschland.

«Российские ЗРК технически намного превосходят аналогичные системы противовоздушной обороны из Америки, поэтому они так желанны»,

— говорится в статье.

Как сообщает ФАН со ссылкой на оригинальную публикацию, Россия активно инвестировала в разработки в области ПВО, стремясь обогнать американцев. Усилия обернулись успехом, и российская новинка С-400 «нащупала болевую точку» на международном рынке вооружений.

Немецкие журналисты напомнили, что С-400 «Триумф» уже стоят на вооружении армий Китая, Алжира, Белоруссии и самой России. Кроме того, контракты на поставки зенитно-ракетных комплексов подписали Турция, Индия и другие страны.

Еще одна немецкая газета Die Welt ранее назвала С-400 «экспортным хитом» для других государств. В статье отмечается, что мировой оборонный рынок не зависит от спроса и предложения, но зачастую за решением о покупке стоят политические интересы, отмечает издание.

Например, решение купить российские системы позволяет стране выглядеть суверенным государством, а не подчиняющимся указаниям Вашингтона.

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» не только дешевле американских аналогов, но и превосходят их по ряду характеристик. К такому выводу пришли журналисты американского телеканала CNBC.

По данным американских журналистов, стоимость одного российского комплекса С-400 составляет около $500 млн. В то время как американский комплекс Patriot, стоящий на вооружении с 1980-х годов, стоит примерно $1 млрд. Цена более современной американской системы THAAD достигает $3 млрд.

С-400 «Триумф» — разработанная в 1990-х годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется «Ворчун». Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.

Дальность действия достигает 400 км, а с подключением дополнительных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, если они летят на высоте до 30 км.

Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРС С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с системами НАТО Patriot и американскими комплексами THAAD.

С-400 пользуется популярностью на мировом рынке вооружений. Интерес к комплексу проявляют одни из сильнейших армий мира — в начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку С-400. Индия стала уже третьим иностранным покупателем. Как заявил начштаба сухопутных войск Бипин Рават, Нью-Дели купил «Триумфы», несмотря на угрозы Вашингтона ввести против покупателей санкции.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китаем. В КНР «Триумф» назвали лучшим зенитным комплексом в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.

Турция и Россия подписали договор о приобретении ЗРС в декабре 2017 года. Москва и Анкара договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецкими военными, для чего они пройдут обучение в Вооруженных силах России. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре после этого заявил, что зенитные ракетные системы С-400 российского производства не будут «пылиться в арсеналах» — турецкая армия будет использовать их «в случае нужды». Решение Турции вызывало резкую критику со стороны властей США — в Госдепе и Белом доме поспешили пригрозить Анкаре санкциями и ухудшением отношений, если «Триумфы» заступят на боевое дежурство.

25 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» начнется в Турции в октябре 2019 года.

«Мы находимся на этапе отбора персонала для обслуживания зенитно-ракетных комплексов. Эти люди в начале 2019 года будут отправлены в Россию на обучение», — сообщил глава военного ведомства.