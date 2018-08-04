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«Нам крайне важно удержать санкции против России»

04 августа 2018, 22:09  •  61 • Война
Продление срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса в значительной степени будет зависеть от позиции международных партнеров, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий изданию «Странa.ua». «Перед истечением срока в этом году будем советоваться: есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет.
Это будет во многом зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России.
Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно», — отметил Парубий.
Он также напомнил, что в прошлом году срок действия закона продлевали на год и уже тогда он говорил, что это никак не повлияет на ситуацию. Отметим, что в принятом год назад законе есть норма, в соответствии с которой особый статус вступит в силу только после выведения из Донбасса «всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников». В этом виде законопроект поддержали 229 депутатов при том, что для его утверждения необходимо минимум 226 голосов. Продление особого статуса региона поддержали «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», а также «Оппозиционный блок». Против выступили фракция «Радикальной партии» Олега Ляшко и «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко. Лидер радикалов посчитал этот закон антиконституционным и «угрожающим безопасности государства». В партии Тимошенко высказали аналогичное мнение.
Впрочем, одними только мирными переговорами по поводу законопроекта тот день в Раде не закончился. Во время обсуждения документа в президиум подбросили дымовую шашку, которую вынес из зала замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Впоследствии шашку потушили спасатели, а депутат националистической партии «Свобода» Юрий Левченко признался в том, что ее бросил он. Левченко также заявил, что «сделал это правильно». «Я сжег бы этот парламент, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи», — сказал член националистической партии.
Что касается самого законопроекта, условие об установлении особого статуса региона только в случае выведения незаконных вооруженных формирований и военной техники перечеркнуло все переговоры контактной группы по вопросу проведения в Донбассе местных выборов и введения там особого статуса самоуправления в рамках конституционной реформы на Украине. Кстати, все это было оговорено минскими соглашениями, а также значилось в договоренности «нормандской четверки» о механизме введения в действие закона об особом статусе по «формуле Штайнмайера» (главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с декабря 2013 по январь 2017 года).
Уточним, что Минский протокол был подписан в сентябре 2014 года представителями Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) и (ЛНР). Примерно через полгода, в феврале 2015 года, они заключили минские соглашения, согласно которым стороны должны способствовать постепенной деэскалации конфликта в Донбассе установлением режима прекращения огня, а также отводом тяжелых вооружений.
Возвращаясь к тексту законопроекта, отметим, что в нем также присутствовала фраза о создании «необходимых условий для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН» за счет установления особого статуса региона.
Закон об особом статусе Донбасса был принят еще в октябре 2014 года в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям.
В соответствии с документом, неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны были получить особый статус после проведения там местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Впрочем, выборы так и не состоялись, и, соответственно, особого статуса Донецкой и Луганской областям присвоено не было.
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Антитеррористическая операция в Донбассе, о которой объявили украинские власти после вооруженных захватов администраций нескольких городов на востоке страны, началась в апреле 2014 года. Всего в ходе военных действий на востоке Украины погибли более шести тыс. человек, более 15 тыс. получили ранения и около миллиона покинули свои дома. Затяжной конфликт в ДНР и ЛНР началась после локальных акций против «Евромайдана» и новой киевской власти. Западные страны считают одной из сторон конфликта Россию, однако Москва категорически отрицает какую-либо причастность к военным действиям и, в свою очередь, говорит об иностранных военных в рядах украинских вооруженных сил.

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