«Надеются на чудо»: семья не верит в смерть плененного россиянина

Семья казака Григория Цуркану, которого два года назад взяли в плен боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), в мае 2019 года получила свидетельство о его смерти. До этого военный считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Видеозапись с двумя «российскими солдатами» опубликовали в октябре 2017 года на сайте связанного с боевиками Amaq News Agency. На кадрах мужчины рассказывают на камеру, что попали в плен к террористам в провинции Дейр-эз-Зор. Один из них представился как Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец Ростовской области. По его словам, он был захвачен в плен в районе населенного пункта Эш-Шула при контрнаступлении ИГ. Военный также представил второго находящегося с ним в кадре — Цуркану Григория Михайловича, 1978 года рождения, уроженца Домодедовского района.

Вместе с тем официально о местонахождении и состоянии Цуркану до сих пор неизвестно.

Как пишет «Коммерсант», из-за этого родственники Цуркану столкнулись с «финансовыми и бытовыми трудностями». В частности, одна из его дочерей долгое время пыталась получить положенную ей часть пенсии Цуркану, поскольку юридически он считался живым.

Но в мае текущего года родственники получили свидетельство о смерти военного. В нем было сказано, что Цуркану погиб 12 октября 2017 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как рассказал газете один из его друзей, получение документа затянулось, так как семья пыталась найти военного как с помощью представителей Минобороны, так и с помощью тех, кто представлялся сотрудниками ЧВК «Вагнер» (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством). Но обнаружить мужчину или его останки в результате этих действий не удалось.

Собеседник газеты отметил, что семья продолжает «надеяться на чудо», а документ был нужен для решения бытовых вопросов. Они успешно использовали свидетельство в Домодедовском горсуде, который встал на сторону родственников в споре о пенсии отца для дочери Цуркану.

Мать Цуркану Валентина еще в 2017 году рассказывала в интервью телеканалу «Дождь», что контактировала с представителем ЧВК. По ее словам, он 4 декабря сообщил родителям казака о его смерти. Отмечалось, что захваченный боевиками мужчина как раз был наемником ЧВК Вагнера. Как пояснила родственница плененного россиянина, этот человек сказал, что приехал «от организации»: именно так, по ее данным, представляются бойцы этой компании, не говоря ее названия. Представитель сообщил родителям Цуркану, что их сын погиб «от ранений», рассказала собеседница телеканала.

По информации этого человека, другой россиянин, который был взят в плен в Сирии вместе с казаком, Роман Заболотный, «был убит боевиками».

Представитель ЧВК предложил семье Цуркану материальную компенсацию, но родственники отказались от нее.

Как рассказала мать плененного казака, они с супругом направили запрос в Минобороны России, в котором попросили сообщить, жив ли их сын. Но к моменту интервью ответ от ведомства, по ее словам, не поступал.

Роман Заболотный — второй плененный россиянин — тоже якобы был наемником ЧВК Вагнера, сообщил РБК его друг. По его словам, именно в составе этой компании мужчина отправлялся в Сирию.

«Последний раз мы общались как раз перед его отъездом в Сирию. Он приехал из Ростова-на-Дону на базу ЧВК Вагнера в Молькино 3 июля, в свой день рождения. Уже оттуда позвонил мне и предложил отпраздновать. Я приехал, и тогда-то он и сказал мне, что собирается оттуда ехать в Сирию», — рассказал друг Заболотного на условиях анонимности.

По его словам, Роман сообщил ему, что за такую работу платят 300 тыс. руб. в месяц.

Как отметил собеседник издания, плененный — повар. «Много такой работой не заработаешь. Звал и меня, и наших общих друзей [в ЧВК], но никто не согласился», — отметил он.

Друг Заболотного также рассказал, что ранее Роман через ЧВК Вагнера ездил в Донбасс. «А потом ездил уже от казачества. Про его боевой опыт знаю, что он служил контрактником в российских войсках», — подчеркнул собеседник РБК. Он выразил полную уверенность, что на видео боевиков именно его друг.