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«Мы закроем границу»: Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс

26 сентября 2019, 18:39  •  173 • Война
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов направить миротворцев в Донбасс, чтобы перекрыть российско-украинскую границу. Это заявление политик сделал на пресс-конференции с украинскими СМИ, передает РИА «Новости».
«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, введение миротворцев будет для Минска «большой проблемой», поскольку белорусы не хотят ввязываться в конфликт. Тем не менее, добавил белорусский лидер, он может пойти на это при согласии «двух сторон».
Лукашенко подчеркнул, что всегда поддерживал «единую и неделимую» Украину. Однако ситуация в регионе существенно изменилась за прошедшие несколько лет, добавил он, поэтому «нужно перейти к конкретным действиям».
Кроме того, белорусский лидер обрушился с критикой на экс-президента Украины Петра Порошенко, который отказывался заниматься урегулированием конфликта. Лукашенко подчеркнул, что он на месте украинского президента «сделал бы все», чтобы остановить военные действия.
Наконец, он указал на использование Донбасса в качестве разменной монеты в отношениях между Россией и Западом.
«Мы всегда боялись, что НАТО придет. <...> Я говорил, рассуждая с политиками из России и другими, что так мы подарок преподнесли НАТО и Америке. Они сегодня, мягко говоря, влияют на Украину больше, чем Россия, Китай и все страны вместе взятые», — добавил президент Белоруссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь напомнил, что в тексте минских соглашений пункта о белорусских миротворцах нет.
«В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению.
А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение», — отметил представитель Кремля.
В середине июля Александр Лукашенко заявил, что «абсолютно поддерживает» предложения президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с главой РФ Владимиром Путиным и руководителями еще четырех стран. Как сообщает ФАН со ссылкой на экспертов,
Лукашенко понравилось предложение Зеленского, потому что он «уже давно стремится играть роль миротворца» и давно хочет подключиться к переговорам.
О возможности ввода белорусских миротворцев в Донбасс президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял еще в 2014 году. «Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено. К сожалению, сейчас организовать эту инициативу — намного более трудное дело, чем это было тогда», — заявлял министр иностранных дел республики Владимир Макей.
«Если нужно, а это для меня очень опасная и страшная вещь, коль есть недоверие России к Западу и Запада к России, Америки к России и России к Америке, и есть недоверие воюющих сторон, то я готов был бы использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести конфликтующие стороны», — говорил сам Лукашенко.
Пять лет назад белорусский лидер предлагал «минский» план выхода из кризиса, который не исключал участия вооруженных сил Белоруссии в качестве миротворцев. Однако в 2014 году ни Россия, ни Украина не были готовы принять такой вариант развития внутриукраинского конфликта.
Киев в свою очередь добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией, передает НСН.

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