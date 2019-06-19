«Мы призовем их к ответственности»: названы имена виновных в крушении MH17

Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении Boeing-777 в 2014 году над Донбассом назвала имена четверых подозреваемых, среди них трое россиян и один украинец. Об этом рассказал глава центрального департамента уголовных расследований нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен на пресс-конференции, посвященной итогам расследования.

Согласно версии следственной группы, в деле фигурируют российские полковник Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Эти люди, с точки зрения ССГ, причастны к доставке ЗРК «Бук» и к удару по малазийскому Boeing-777. Всем четверым фигурантам будут предъявлены обвинения в убийстве.

«Они тесно сотрудничали с целью получить ЗРК «Бук» и доставили его на точку пуска с целью сбить самолет. Таким образом, все они вчетвером могут рассматриваться в качестве подозреваемых, причастных к тому, что рейс MH17 был сбит.

Согласно законодательству Нидерландов, личности, которые лично не находились на месте преступления в момент его совершения, но при этом играли важную организационную роль, должны быть наказаны как те, кто совершил преступление. «Указанные лица подозреваются в том, что [их действия] привели к крушению MH17 и гибели всех людей на борту», — сказал представитель следственной группы.

Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года. В то же время следователи не уверены, что Boeing-777 был сбит намерено, а не по ошибке.

«Существует возможность того, что подозреваемые хотели сбить военный самолет вместо пассажирского, но даже если это было их первоначальным планом, мы призовем их к ответственности за МН17», — сообщил представитель ССГ.

Как заявил Паулиссен, ордеры на арест подозреваемых уже есть — все четыре фигуранта расследования будут объявлены в международный розыск. По его словам, двое из них находятся в России.

ССГ, в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии, планирует обратиться к Москве, чтобы просить о содействии по этому вопросу. При этом следственная группа не будет требовать экстрадиции фигурантов, так как выдача подозреваемых запрещена Конституцией РФ. Говоря о содействии, Нидерланды подразумевают допрос российской стороной фигурантов расследования.

Игорь Гиркин, который на момент крушения Boeing-777 занимал пост министра обороны ДНР, уже заявил «Интерфаксу», что не имеет отношения к делу и не намерен давать показания.

«Ополчение не имеет к этому отношения. Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни при чем», — заявил полковник.

Кроме того, издание со ссылкой на источник в окружении Дубинского, экс-главы разведки ДНР, сообщает, что генерал-майор также не причастен к крушению Boeing-777 и не будет давать показания, «потому что не о чем».

«Сергей отошел от дел еще в 2014 году, и с тех пор живет в России. Никакого отношения к Boeing он не имеет, военными делами не занимается, живет непубличной жизнью», — цитирует «Интерфакс» слова источника.

Следственная группа намерена предъявить обвинения еще как минимум четырем людям. В ходе пресс-конференции был задан вопрос, почему следствие не назвало среди подозреваемых имена действующих военнослужащих России.

«У нас сейчас нет доказательств против действующих военнослужащих, но у нас есть информация о тех людях, о которых мы говорим. Об этих четырех людях. Об остальных у нас еще нет достаточной информации», — заявил глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке.

Авиакатастрофа Boeing-777 произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них — граждане Нидерландов.

По версии следователей, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Министерство обороны РФ настаивает, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс никогда не пересекал границу между Россией и Украиной.

Кремль не спешит комментировать итоги расследования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать новые данные по этому делу не имеет смысла, пока соответствующий документ не будет опубликован.

Он также заметил, что Россия не принимала никакого участия в осуществлении расследовании причин катастрофы, несмотря на то, что страна заявляла о своей готовности стать частью экспертной комиссии.

«Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно», — добавил Песков.