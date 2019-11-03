«Мы не отель»: Турция отказалась содержать боевиков из ЕС

Позиция европейских стран, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (ИГ) (организация запрещена в России), неприемлема, считает глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Как передает агентство Reuters, Сойлу отметил, что в Европе решили, что Турция должна самостоятельно справится с этой проблемой. «Это просто неприемлемо и безответственно», — сказал он, пообещав отправить всех боевиков по своим странам. Он напомнил, что часть захваченных в Сирии членов террористической организации являлись выходцами из иностранных государств, которые лишили их гражданства.

«Мы не отель для террористов из ИГ», — приводит слова Сойлу Hurriyet.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства Турции Хами Аксой сообщил, что захваченные в плен боевики временно останутся в тюрьмах на севере Сирии, где проходила операция «Источник мира», передает РИА «Новости». Вместе с тем он подчеркнул, что иностранных террористов и их семьи стоит отправить в их страны, чтобы там провели судебные разбирательства.

Всего на этих территориях содержатся порядка 2 тыс. иностранцев, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Предположительно, 800 из них европейцы. В начале октября президент США Дональд Трамп сообщил, что американцы вывезли из Сирии двух пленных, которые по определению главы государства являются «худшими из худших». Речь идет о британцах Александре Коти и аш-Шафи Эльшейхе, которые были палачами группировки и занимались пытками.

Ситуация на севере Арабской Республики обострилась в 9 октября, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале проведения операции «Источник мира». Президент страны направил военных на север Сирии, чтобы те обезопасили приграничную территорию от курдских формирований и создали там так называемую зону безопасности. Именно туда Эрдоган планирует поселить всех сирийских беженцев, которые находятся в Турции. По его словам, страна «не может их бесконечно содержать».

Идея Эрдогана осталась без поддержки со стороны европейских стран, а также США, которые ранее хотели сами участвовать в операции, но потом отказались от этого.

Европа посчитала «Источник мира» вторжением и оккупацией, что не устроило Эрдогана, твердо уверенного в том, что он действует на благо Сирии и защищает ее целостность. В ответ на такую позицию ЕС глава Турции пригрозил, что откроет всем сирийским беженцам свои границы для их беспрепятственного передвижения в Европу.

«Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

17 октября Анкара заключила соглашение с Вашингтоном. Согласно документу, военные действия со стороны Турции приостанавливались, чтобы курды могли покинуть 30-километровую буферную зону на границе. На это им давалось 120 часов.

Через пять дней была заключена еще одна договоренность. В Сочи прошла встреча российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам шестичасовых переговоров главы государств договорились, что в течение 150 часов курды покинуть буферную зону. Кроме того, в соглашении Путина и Эрдогана говорится, что на границу между Турцией и Сирией будет введена российская военная полиция вместе с сирийскими пограничниками.

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Так, 1 ноября Турция и Россия провели первое совместное патрулирование, которое прошло штатно, рассказал полковник Александр Безклубов. По словам офицера военной полиции Вооруженных сил России, замечаний не было, «техника не подвела, люди не подвели, с задачей справились», передает РИА «Новости». Он отметил, что стороны договорились об еще одном патрулировании как минимум через две недели.

Ранее в Минобороны сообщили, что патруль за четыре часа преодолел «маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине шесть километров от сирийско-турецкой границы и обратно». Стороны проверили обстановку в крупных населенных пунктах, передвигаясь на бронированных автомобилях «Тигр» и «Тайфун». Безопасность колонны обеспечивал БТР-82 российской военной полиции.