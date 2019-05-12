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«Мы не меняем курс»: Зеленский объявил войну с Россией

12 мая 2019, 10:54  •  263 • Война
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не будет менять курс своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко относительно России и считает отношения Москвы и Киева настоящей войной. Об этом заявил советник Зеленского Иван Апаршин, который курирует в окружении Зеленского вопросы по обороне.
«Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война», — приводит слова Апаршина ФАН.
Советник Зеленского подчеркнул, что новый президент намерен бороться с коррупцией в оборонной сфере. Кроме того, усилия нового президента Украины будут направлены на создание эффективной системы территориальной обороны, а также на комплектовании профессиональной армии с действующим резервом.
Двумя днями ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер обвинил Россию в ухудшении ситуации в Донбассе. Он также призвал Москву прекратить боевые действия и вернуть Донбасс под контроль Украины. Кроме того, он потребовал, чтобы российская сторона выполнила Минские соглашения.
Украина хочет суверенитета и стать «частью евроатлантических структур»,
подчеркнул американский дипломат.
На прошлой неделе Апаршин высказался в поддержку решения Порошенко повысить зарплаты военнослужащим Донбасса. Он отметил, что «это правильное решение».
«Но почему опять без увеличения расходов минобороны и исключительно за счет увеличения доплат, а не за счет увеличения доли основных видов денежного обеспечения, как в странах-членах НАТО», — отметил он.
В начале нынешнего месяца украинский миллиардер Игорь Коломойский, которого местные СМИ называют покровителем Зеленского, рассказал, что в Донбассе происходит гражданская война, на которой украинцы воюют против других украинцев.
«Взаимная ненависть. Внутренний гражданский конфликт. Внутренняя гражданская война. <...> Слава Богу, что она не распространилась на всю территорию [Украины]. Но она имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране», — заявил олигарх.
По его словам, «холодная фаза» войны заключается в ненависти людей друг к другу, выплескивающейся в виде убийств журналистов и общественных активистов. В частности, Коломойский вспомнил об убийствах журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.
В прошлом месяце Апаршин назвал меры для обеспечения безопасности страны «до вступления в НАТО». По его словам, залог успешной обороны Украины — нестандартное мышление и внезапные удары по врагу «там, где вы этого не ожидаете». Полковник добавил, что собирается на посту министра обороны
вкладывать больше средств в развитие украинских сил специальных операций.
Чуть ранее на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин президент России Владимир Путин отметил, что не исключает возможности встречи с Зеленским. Российский лидер указал, что первоочередной темой возможных переговоров с президентом Украины станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
За три дня до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти.
Он добавил, что, как только Кремль дождется первых формулировок и действий Зеленского, можно будет сделать какие-либо выводы о перспективах переговоров между главами России и Украины.
В своей стороны председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что
Зеленский сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции.
Но для этого он должен пойти на сделку с Москвой. Медведчук добавил, что «не надо снова целоваться или обниматься» с Россией, но «прагматичные экономические отношения» нужны, передает НСН.
Также известно, что Зеленский планирует сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО – об этом сообщается в его военной доктрине, которую опубликовало издание «Новое время».
«Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО», — написано в документе.

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