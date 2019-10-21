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«Мы не боимся»: в Сирии турки угодили в котел

21 октября 2019, 16:39  •  18 • Война
Сирийская армия окружила турецких военных в приграничном городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, заявила РИА «Новости» депутат парламента САР Джансет Казан. Она подчеркнула, что военнослужащие соседнего государства недолго будут находиться в этом населенном пункте.
«Есть вероятность, что турецкая армия находится внутри Рас-эль-Айна, но это не продлится долго, она отступит... турецкая армия сейчас окружена сирийской. Поэтому мы не боимся», — ответила депутат на вопрос, оккупирует ли Турция окончательно города Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.
Казан выразила уверенность, что все сирийские территории в итоге перейдут под контроль Дамаска.
Она заявила, что в Сирии «не будет никаких турок», а курды окажутся в рамках САР и под защитой сирийской армии. «Мы ни в коем случае не приемлем какой-либо оккупации — ни турецкой, ни какой-либо еще после девяти лет войны», — подчеркнула политик.
По ее словам, Дамаск выиграл в военном плане, и теперь на первый план выходит работа дипломатов. Она обратила внимание, что сирийский флаг развевается уже над 90% территории страны.
Казан отметила, что сирийские власти ценят помощь в борьбе с терроризмом, которую оказывают союзники, особенно российские. «Успокою вас: север Сирии освобожден и будет в рамках определенных договоренностей, обеспечивающих интересы сирийского правительства», — сказала депутат.
При этом ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что подразделения турецкой армии установили контроль над Рас-эль-Айном. По данным СМИ, Турция сделала это при поддержке формирования вооруженной сирийской оппозиции.
Агентство SANA уточнило, что турецкие войска и их союзники в операции, проводимой на северо-востоке Сирии, вошли в Рас-эль-Айн после эвакуации оттуда отрядов коалиции «Сирийских демократических сил» (СДС).
СДС, основу которых составляют курдские военизированные формирования, незадолго до этого начали отход из Рас-эль-Айна и направились к центру провинции Хасеке «в соответствии с договоренностями, достигнутыми США и Турцией».
«Мы внимательно следим за выводом террористов Рабочей партии Курдистана / Сил самообороны курдов из региона в течение 120 часов в соответствии с соглашением между Турцией и США от 17 октября. Нет никаких препятствий для вывода войск, а деятельность по выходу и эвакуации из региона жестко координируется с американскими коллегами. В связи с этим колонна из 55 автомобилей въехала в Рас-эль-Айн, а колонна из 86 автомобилей отбыла из него в направлении Телль-Амира», — указали в сообщении турецкого минобороны.
Как передавало Associated Press (AP), курдские формирования на севере Сирии должны покинуть районы рядом с турецкой границей после того, как Анкара позволит эвакуировать их оставшиеся отряды и гражданских лиц из Рас-эль-Айна. Об этом заявил официальный представитель коалиции СДС Эльдар Халиль.
При этом командир вооруженной коалиции СДС Мазлум Кобани (Абди) утверждал, что Турция саботирует соглашение о перемирии на севере Сирии и препятствует выводу курдских отрядов из Рас-эль-Айна. «Турецкие войска продолжают атаковать Рас-эль-Айн, что делает невозможным вывод курдских отрядов и гражданского населения из этого города», — сказал он французским СМИ.
Впрочем, министерство национальной обороны Турции опровергло эту информацию.
Вице-президент США Майк Пенс 17 октября провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, по итогам которых заявил, что страны договорились прекратить огонь в Сирии.
«Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой «Источник мира» будут остановлены немедленно после отвода сил YPG», — подчеркнул Пенс.
По его словам, стороны, в частности, договорились, что США будут способствовать отводу курдских формирований.
Согласно договоренностям, линия, за которую выведут курдские формирования, должна проходить примерно в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. Американская сторона получила от курдов гарантии об их организованном отходе от границы с Турцией.
Но уже 19 октября представитель СДС сообщил, что турецкие войска за прошедшие 36 часов не менее 40 атаковали пограничные районы Рас-эль-Айна и Телль-Абъяда, которые должны покинуть курдские бойцы.
Министерство национальной обороны Турции, в свою очередь, обвинило в нарушении режима прекращения огня курдские формирования. Анкара утверждала, что за 36 часов «террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-эль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Телль-Тамер».

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