Актер Анатолий Пашинин, получивший у российской публики известность ролями в кассовых патриотических блокбастерах «Адмирал», «Мы из будущего» и «Грозовые ворота» и вступивший в украинский добровольческий батальон в Донбассе, рассказал о причинах своего вступления в ряды ВСУ. Киноактер изложил свою позицию в эфире телепрограммы НТВ «Новые русские сенсации».

Артист заявил, что

он «построением украинского национального государства» не занимается. Это, по его мнению, задача «молодых парней 19–21 года», а ему 39 лет и он точно понимает, «что куда».

«А я могу только одно сделать — расчистить им будущее», — сказал актер.

По мнению артиста, «молодые парни с мозгами и видением мира» построят украинское национальное государство, а его задача — «убрать с их пути бабулек», которые «орут в лицо, что ты фашист, ты нацист». Пашинин добавил, что «если ему не удастся заткнуть рты бабулек словом», то он «заткнет их делом».

Как сообщает ФАН, Пашинин также рассказал о том, что его «окружают люди благородного обхождения на передовой», а также — что наступает «время молодых и злых».

Полгода тому назад Анатолий Пашинин рассказал о «деградации ВСУ» и объяснил, почему пошел добровольцем в националистический батальон. По его словам, ВСУ с каждым годом «скатывается в крепостную советскую армию».

«И дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты», — отметил артист.

Он предложил обратить внимание на украинское командование, спросив киевские власти об ответственном за «сдачу Крыма без единого выстрела».

«Кто ставил этого изменника-адмирала (контр-адмирал Денис Березовский был командующим ВМС Украины, а после присоединения Крыма к России стал командующим Крымского флота — «Газета.Ru») на должность ? Почему никто не увидел признаков измены?» — задавался вопросом Пашинин.

Артист добавил, что ему нужны «определенные условия, чтобы он мог наслаждаться жизнью», а в добробатах «в кого ни плюнь — попадешь в человека». Ранее же, по словам украинского актера, он, «как Диоген (древнегреческий философ, киник — «Газета.Ru»), днем с огнем искал человека». Себя Пашинин охарактеризовал с иронией как «нежного цветочка».

При этом, по словам Пашинина, ему вне очереди предоставили «возможность попасть на передовую», хотя обычно туда берут тех, кто «проявил себя». Более того, актер добавил, что люди «не хотят оттуда выезжать» обратно в тыл.

В конце прошлого лета воюющий в добробате «Аратта» на базе запрещенного в России экстремистского «Правого сектора» Анатолий Пашинин заявил, что на войне «не выполняет долг, а, находясь с этими славными ребятами, кайфует».

Кроме того, он продемонстрировал свой паспорт гражданина РФ, назвав его «россиянским», и рассказал о том, что взял себе позывной «Дублер», как и у его брата, офицера Вооруженных сил Украины. В Россию актер возвращаться не планирует, но и за предоставлением украинского паспорта также не обращался.

Русский писатель Захар

Прилепин, воюющий в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР, в своем фейсбуке прокомментировал персональную позицию украинского артиста-националиста.

«О, явился таки. Ну, до встречи», — написал Прилепин, назвав Пашинина «вырусью», заявив при этом, что «русский тут только он [Прилепин]».

Анатолий Пашинин родом из Светловодска Кировоградской области Украины, активно поддерживал Евромайдан и призывал вести в Донбассе «тотальную войну» и «давить сепаратистов». В 2014 году покинул территорию РФ и уехал на подконтрольные Киеву территории. По словам артиста, он готов будет продолжить свою карьеру в России, «если там будет восстановлена национальная демократия».

В начале сентября в ряде украинских и российских газет появились слухи о гибели украинского актера на передовой. Однако командир его батальона с позывным «Червень» опроверг эту информацию. По словам самого Пашинина, у него «не было приказа командования — умереть».