«Могли слить в СМИ»: почему конгресс не знал о ликвидации Сулеймани

Белый дом не предупредил заранее представителей конгресса об операции против командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, потому что они могли передать информацию журналистам, объяснил президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Огайо.

«Касем Сулеймани сеял смерть и разрушение на Ближнем Востоке и за его пределами. Он санкционировал нападение на посольство США в Багдаде <...>, мы взяли его очень быстро. Я приказал нашим генералам: «Возьмите его прямо сейчас». Кто-то из очень уважаемых людей ответил мне, что они сделают это завтра. Но я сказал: «Нет, это нужно сделать прямо сейчас, немедленно», — рассказал глава государства.

Как утверждает президент Соединенных Штатов, иранский генерал активно разрабатывал новые атаки и всерьез оценивал возможность нападений на американские посольства, причем не только в Багдаде.

Трамп подчеркнул, что «радикальные левые демократы» недовольны убийством Сулеймани, хотя, по его мнению, им следует негодовать по поводу действий уничтоженного генерала.

«Сумасшедший [претендент на выдвижение кандидатом в президенты] Берни Сандерс осудил удары США по Сулеймани, нервозная [спикер Палаты представителей конгресса] Нэнси Пелоси <...>. Они говорят: «Вы должны были получить разрешение от конгресса, сообщить нам, а мы бы могли слить это лживым СМИ», — возмутился президент США.

Он пояснил, что в его администрации принимали решение, а времени «звонить Нэнси» не было.

США провели операцию против Сулеймани в ночь на 3 января. Они атаковали его в районе международного аэропорта Багдада. Вашингтон считает военного причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Тогда перед диппредставительством началась массовая акция протеста против атаки ВВС США по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии в конце декабря. В США демонстрацию у посольства назвали организованным нападением и обвинили в причастности к этому «террористов и союзников Ирана».

В итоге около 01:35 мск 3 января появилась информация, что возле международного аэропорта Багдада, рядом с которым расположены военные базы США, прогремели мощные взрывы.

Газета NYT со ссылкой на источник среди должностных лиц Соединенных Штатов сообщила, что при нападении использовались беспилотники. Ракеты выпустили по колонне автомобилей, в одном из которых находился Сулеймани.

Вместе с ним в результате нападения погиб и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Как сообщили в иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби», жертвами удара стали пять ее членов, еще два погибших — «гости, прибывшие в багдадский аэропорт».

В ответ на это в ночь на 8 января Иран провел операцию «Мученик Сулеймани» против военных США, причастных к убийству иранского генерала. КСИР атаковал две авиабазы Соединенных Штатов в Ираке, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. По его словам, Исламская республика запустила более дюжины баллистических ракет в сторону американских военных объектов и коалиции по борьбе с терроризмом, расположенных на территории Ирака.

Представитель Пентагона пообещал, что Соединенные Штаты примут все необходимые меры, чтобы защитить своих военных и союзников от атак Ирана.

При этом Тегеран назвал удар по американским базам возмездием за убийство Касема Сулеймани.

После случившегося президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам, в котором заявил, что Вашингтон собирается вводить новые жесткие экономические санкции против Ирана. Он отметил, что ограничительные меры будут сохраняться до тех пор, пока Иран «не изменит свое поведение».

Глава государства также сообщил, что США продолжают рассматривать возможные варианты ответа Исламской республике на удар по своим базам.

При этом американский лидер заверил, что Вашингтон не собирается использовать для этого военную мощь.

«Мощь Америки, как военная, так и экономическая, — это лучший фактор сдерживания», — констатировал президент.