Президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Палм-Бич, штат Флорида. Американский лидер сделал ряд важных заявлений по вопросам России и Сирии, передает НСН со ссылкой на Fox News.

Трамп дважды подчеркнул, что «никто не относится к России жестче, чем Дональд Трамп». Он отметил, что «между укреплением армии и созданием потрясающего запаса нефти [США] пожертвовали миллиарды и миллиарды долларов на нужды НАТО», передает ФАН.

Также президент США рассказал о бое между русскими и американскими солдатами в Сирии. «Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», — сообщил он.

Он добавил, что США на прошлой неделе нанесли ракетный удар по Сирии «с замечательной точностью». Отметим, что, по данным Минобороны РФ, сирийская ПВО сбила 71 ракету из 103 (по данным Пентагона, выпущено было 105 ракет, и все поразили цель).

Кроме того, глава Белого дома добавил, что «уживаться с другими странами — дело хорошее, а не плохое», и подчеркнул, что США стоит налаживать отношения с Россией, Китаем и Японией.

Заявления Дональда Трампа, что он «ведет себя с Россией жестче, чем когда-либо вел себя Обама», в контексте новых санкций против Москвы обсудили на канале Fox News, передает RT. По мнению внештатного сотрудника канала и экс-конгрессмена Джейсона Чейфеца, Трамп действительно предпринимал гораздо более жесткие и решительные шаги в адрес Москвы. Вместе с тем ведущий Fox Хуан Уильямс призвал не недооценивать Обаму, ведь именно он «не дал России захватить всю Украину».

«А вот президент Трамп сделал многое — в частности, увеличил бюджет наших вооруженных сил на $100 млрд, а такой суммы русским никак не достичь. А теперь еще были введены новые санкции — и, кстати, ввели их против россиян, которых обвиняют в отравлении людей на территории Великобритании. То есть мы поддерживаем своих союзников по НАТО. Мы выстроили более крупную и широкую коалицию и повлияли на Россию сильнее, чем когда-либо удавалось Обаме», — отметил Чейфец.

Ранее о «стычке русских и американцев в Сирии» заявил и кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Конгрессе. Экс-директор ЦРУ заявил, что «русские встретились с равным противником в Сирии» и отметил, что «несколько сот россиян погибли». Так Помпео ответил на вопрос о «жесткости» политики, которую Трамп проводит в отношении Российской Федерации.

Возвращаясь к «стычке между русскими и американцами в песках Сирии», надо понимать, что речь идет об инциденте возле Дейр-эз-Зора, произошедшем 7 февраля 2018 года. ВВС США нанесли массированный удар по наземным войскам — пехоте, танкам и артиллерии, — выступавшим под эгидой официального правительства Башара Асада.

По словам представителей коалиции во главе с США, американские военные отражали агрессию асадовцев, пытавшихся захватить нефтеперерабатывающий завод, который контролируют «Сирийские демократические силы» из состава «умеренной оппозиции».

По данным Пентагона, в атаке на НПЗ участвовали 257 человек, многие из которых якобы были наемниками из так называемой ЧВК Вагнера. Издание The Washington Post писало, что атака была согласована с администрацией президента России, однако официальные власти США эту информацию не подтверждают.

Также в минобороны США не подтвердили сообщения о том, что «некие русские наемники» были среди погибших в бою у Дейр-эз-Зора, заявил 14 февраля шеф Пентагона Джеймс Мэттис.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о сотнях погибших российских военных «классической дезинформацией». Она отметила, что если в Сирии и находятся граждане РФ, то они «не являются военнослужащими Вооруженных сил».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле располагают данным только об официально находящихся в САР российских военных Минобороны.

СМИ передавали разные сведения о количестве раненых и погибших: от десяти до 200 бойцов были убиты. В МИД России сообщили о «десятках раненых» и пяти погибших гражданах России.

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил после двухнедельного расследования и опроса очевидцев, что наемники из ЧВК Вагнера и вовсе в атаке на НПЗ не принимали участия, а по случайному совпадению попали под огонь американских ВВС, находясь в момент боя в поселке неподалеку. По данным немецкого издания, погибли не более 20 сотрудников ЧВК.