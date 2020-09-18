«Мне обидно»: Кулеба ответил на слова Лаврова о конфликте в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление российского коллеги Сергея Лаврова об отсутствии прогресса в исполнении минских соглашений. Глава украинского ведомства отметил, что минские соглашения, подписанные Россией в 2014 году, подтверждают ее статус как стороны конфликта.

«Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает, как никогда, много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей», — написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Глава российского МИД ранее заявил интервью RTVI, что Москва не рассчитывает на какой-либо прогресс в реализации минских договоренностей в период правления президента Украины Владимира Зеленского и действующего правительства страны.

По его словам, о том, что ждать прорыва не стоит, говорит и министр иностранных дел Украины.

«Извращенное понимание сути Минских соглашений, вернее попытка свалить все на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию», — сказал министр иностранных дел России.

«Нормандская четверка», которая состоит из России, Украины, Германии и Франции, в 2015-2016 годах договорилась о линии разграничения и отводе вооружений, а также подготовила встречу в Минске и подписала минские соглашения. Этот документ, в частности, предполагает незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и начало диалога о проведении местных выборов. В соответствии с этими соглашениями, на территориях самопровозглашенных республик также должны возобновиться выплаты пенсий. Киев должен принять документ об особом статусе региона и закон, который запрещает преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц. Кроме того, необходимо обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

Москва неоднократно отвечала на обвинения Киева в участии российских военнослужащих в вооруженном конфликте в Донбасс.

В Кремле подчеркивают, что Россия не является ни стороной боевых действий, ни минских соглашений.

Бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан ранее заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что Киев так и не выполнил обещания, данные президенту России Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Богдан возглавлял офис Владимира Зеленского с июня 2019 по февраль 2020 года.

Он рассказал, что переговоры в рамках саммита «нормандской четверки» в декабре прошлого года проходили сложно, но Путин общался с украинским коллегой «очень уважительно».

«В то время [Путин] хотел найти какое-то решение этой проблемы (конфликта в Донбассе. — «Газета.Ru»). Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических <...> У Зеленского бешеная поддержка, в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватно», — сказал экс-глава офиса президента Украины.

Впрочем, некоторого прогресса по ситуации в Донбассе добиться все же удалось. Как заявлял ранее полпред России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, Москва удовлетворена тем, что 22 июля группа достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе.

«Наконец-то, после почти пятимесячного сопротивления, украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения», — сказал он.

Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом вступили в силу 27 июля.

В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) назвали эту договоренность «прорывом» на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Аналогично это совещание ТКГ оценили в Киеве. «Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня, при его соблюдении другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», — указали в сообщении офиса Владимира Зеленского.