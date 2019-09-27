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«Маски сброшены»: Москва ответила Вашингтону на санкции

27 сентября 2019, 17:24  •  77 • Война
МИД России обвинил Вашингтон в стремлении помешать в борьбе с терроризмом в Сирии.
«Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле», — говорится в распространенном комментарии МИД РФ.
Ведомство выпустило заявление в связи с новыми антироссийскими санкциями, которые препятствуют поставке топлива российским военным в Сирии. В тексте также отмечается, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в регионе, несмотря на то, что США «опекают» экстремистов в Сирии.
«Вводя в 2016 г. санкции против российской компании «Совфрахт», обеспечивавшей доставку топлива в Сирию, и следом заблокировав значительный объем ее средств (они, кстати, до сих пор не возвращены, то есть украдены), американские власти еще прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте», — сообщается на сайде МИД РФ.
26 сентября Вашингтон ввел новые ограничительные меры в отношении трех граждан РФ, пяти российских судов и одной компании. В министерстве финансов США сообщили, что причиной для подобных действий стала «незаконная поставка авиатоплива» вооруженным силам России, находящимся в Сирии.
«Деспотический режим Асада находится под международным пристальным вниманием после применения химического оружия и совершения преступлений против ни в чем не повинных сирийских граждан, и чтобы оставаться у власти, они полагаются на такие вот типы незаконных сетей», — заявила заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.
США полны решимости противостоять всем, кто содействует «безжалостной военной машине» Асада, заверила чиновница.
В американском ведомстве также считают, что подобными действиями пресекают обходной путь, по которому вопреки санкциям США доставлялось авиационное топливо российским силам, действующим в Сирии.
Ограничения предполагают полную заморозку активов и имущества на территории Соединенных Штатов, а также невозможность проведения операций с объектами этой страны.
В черный список была включена московская компания Maritime Assistance. Минфин США заявляет, что она была подставной и связана с ранее попавшей под американские санкции российской компанией «Совфрахт». Ее внесли в черный список в 2016 году за работу на территории Крыма, который вошел в состав России после референдума.
Соединенные Штаты обвиняют данную компанию в том, что она состоит в сговоре по уклонению от санкций с целью осуществления платежей и содействия транспортировке авиатоплива российским силам в Сирии, которые находятся там для поддержки правительства президента Башара Асада, указали в пресс-релизе.
В обновленный санкционный список внесены и три менеджера «Совфрахта»: Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян.
Кроме того, OFAC наложило санкции на пять судов уже внесенной ранее в черный список российской компании «Транспетрочарт». Среди них OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат».
Российский МИД отметил, что новая волна санкций стала 75-й с 2011 года.
«С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата, — отмечается в комментарии МИД. — На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве».
Ранее в ведомстве уже заявляли о неприемлемости новых антироссийских санкций. При этом посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что действия Вашингтона выглядят нелогично, особенно на фоне продвижения сирийского диалога между РФ и США.
«Вроде бы мы и США коммуницируем по проблеме сирийского урегулирования. Скажу вам, что разговор идет, идет весьма насыщенный, и, что очень важно, по линии министерства обороны. И в этих условиях опять какие-то новые санкции. Непонятно, чего хотят добиться. Они просто бесполезны, жизнь уже показала», — цитирует РИА «Новости» слова Антонова.

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