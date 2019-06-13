«Лица третьего сорта»: США вывозят ядерные отходы на Украину

На территории Украины хранятся ядерные отходы США, заявил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, экс-президент Украины Петр Порошенко во время своего правления заключил с министерством энергетики США соглашение по захоронению ядерных отходов из Соединенных Штатов на территории Сумской области.

На строительство хранилищ для отходов Вашингтон, по информации Басурина, выделил более $100 млн, но часть средств была «разворована», а на оставшиеся средства было построено недостаточное количество таких хранилищ.

Более того, украинская сторона не выполнила часть контракта по обеспечению надлежащего хранения ядерных отходов, отметил замначальника управления народной милиции. В частности, договору предусматривал поставку из США стационарных систем радиационного контроля, но часть этой техники, по словам Басурина, также была украдена, а оставшиеся установили только на особо важных объектах.

При этом в настоящее время в населенных пунктах, которые находятся недалеко от мест захоронения отходов, не осуществляется мониторинг радиационного заражения, подчеркнул он.

«Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам третьего сорта и заинтересованы в использовании Украины лишь в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов», — полагает Басурин.

В ноябре 2017 года сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения скоро должно начаться строительство централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Обсуждение такого проекта началось еще в 2005 году, но сроки его утверждения постоянно сдвигались ввиду различных факторов, в том числе и недостаточности нормативно-правовой базы. Об этом заявил глава компании «Энергоатом» Юрий Недашковский, выступая на церемонии закладки объекта в деревне Буряковка.

«Сегодня особый день, когда мы начинаем строительство хранилища. Первые единицы оборудования прибудут на Украину в текущем году», — подчеркнул он.

Помимо украинских чиновников, на церемонии начала строительства присутствовали посол США на Украине Мари Йованович и президент американской компании Holtec International Крис Сингх. На украинском ЦХОЯТ будут применяться технологии поверхностного «сухого» хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ), разработанных этой компанией.

Площадка должна заработать приблизительно в 2019 году. Туда будет свозиться отработанное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. На другой украинской АЭС — Запорожской — было создано собственное пристанционное хранилище ОЯТ.

Подряд на строительство получила как раз компания Holtec International. Кроме того, американская корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) поддержит проект суммой примерно в $250 млн.

Общая стоимость работ, по предварительным подсчетам, составит 37,217 млрд гривен ($1,4 млрд). ЦХОЯТ, согласно плану, будет вводиться в 15 этапов, последний из которых завершится только через 16 лет.

Большая часть финансовых обязательств лежит на компании «Энергоатом», которая осуществляет управление всеми АЭС на Украине. Основная часть средств — $1,17 млрд — предполагается направить на технологическое оборудование. Управление финансовыми потоками взял на себя Фонд обращения с радиоактивными отходами.

«Взнос в этот фонд заложен в каждом киловатте. Фактически расходы на обращение с радиоактивными отходами уплачиваем мы как потребители электроэнергии, которая была произведена с ядерного топлива», — пояснил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

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Как указали в заявлении пресс-службы государственного агентства по управлению зоной отчуждения, это сооружение поверхностного типа предназначено для обеспечения безопасного хранения остеклованных высокорадиоактивных отходов в течение всего периода хранения, то есть 100 лет.

В апреле 2017 года украинский камбмин также постановил выделить 2 млрд гривен (около $76 млн) на строительство новых хранилищ на Запорожской и Хмельницкой АЭС.

Месяцем позже украинский вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что всего планируется возведение четырех новых хранилищ. «Следующее хранилище для отработанного топлива планируем построить при Хмельницкой АЭС, и еще одно — в Киевской области, рядом с зоной отчуждения», — сказал он в эфире телеканала ZIK.