|
«Лица третьего сорта»: США вывозят ядерные отходы на Украину
13 июня 2019, 16:39 • 64 • Война
На территории Украины хранятся ядерные отходы США, заявил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
По его словам, экс-президент Украины Петр Порошенко во время своего правления заключил с министерством энергетики США соглашение по захоронению ядерных отходов из Соединенных Штатов на территории Сумской области.
На строительство хранилищ для отходов Вашингтон, по информации Басурина, выделил более $100 млн, но часть средств была «разворована», а на оставшиеся средства было построено недостаточное количество таких хранилищ.
Более того, украинская сторона не выполнила часть контракта по обеспечению надлежащего хранения ядерных отходов, отметил замначальника управления народной милиции. В частности, договору предусматривал поставку из США стационарных систем радиационного контроля, но часть этой техники, по словам Басурина, также была украдена, а оставшиеся установили только на особо важных объектах.
При этом в настоящее время в населенных пунктах, которые находятся недалеко от мест захоронения отходов, не осуществляется мониторинг радиационного заражения, подчеркнул он.
«Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам третьего сорта и заинтересованы в использовании Украины лишь в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов», — полагает Басурин.
В ноябре 2017 года сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения скоро должно начаться строительство централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Обсуждение такого проекта началось еще в 2005 году, но сроки его утверждения постоянно сдвигались ввиду различных факторов, в том числе и недостаточности нормативно-правовой базы. Об этом заявил глава компании «Энергоатом» Юрий Недашковский, выступая на церемонии закладки объекта в деревне Буряковка.
«Сегодня особый день, когда мы начинаем строительство хранилища. Первые единицы оборудования прибудут на Украину в текущем году», — подчеркнул он.
Помимо украинских чиновников, на церемонии начала строительства присутствовали посол США на Украине Мари Йованович и президент американской компании Holtec International Крис Сингх. На украинском ЦХОЯТ будут применяться технологии поверхностного «сухого» хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ), разработанных этой компанией.
Площадка должна заработать приблизительно в 2019 году. Туда будет свозиться отработанное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. На другой украинской АЭС — Запорожской — было создано собственное пристанционное хранилище ОЯТ.
Подряд на строительство получила как раз компания Holtec International. Кроме того, американская корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) поддержит проект суммой примерно в $250 млн.
Общая стоимость работ, по предварительным подсчетам, составит 37,217 млрд гривен ($1,4 млрд). ЦХОЯТ, согласно плану, будет вводиться в 15 этапов, последний из которых завершится только через 16 лет.
Большая часть финансовых обязательств лежит на компании «Энергоатом», которая осуществляет управление всеми АЭС на Украине. Основная часть средств — $1,17 млрд — предполагается направить на технологическое оборудование. Управление финансовыми потоками взял на себя Фонд обращения с радиоактивными отходами.
«Взнос в этот фонд заложен в каждом киловатте. Фактически расходы на обращение с радиоактивными отходами уплачиваем мы как потребители электроэнергии, которая была произведена с ядерного топлива», — пояснил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
Как указали в заявлении пресс-службы государственного агентства по управлению зоной отчуждения, это сооружение поверхностного типа предназначено для обеспечения безопасного хранения остеклованных высокорадиоактивных отходов в течение всего периода хранения, то есть 100 лет.
В апреле 2017 года украинский камбмин также постановил выделить 2 млрд гривен (около $76 млн) на строительство новых хранилищ на Запорожской и Хмельницкой АЭС.
Месяцем позже украинский вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что всего планируется возведение четырех новых хранилищ. «Следующее хранилище для отработанного топлива планируем построить при Хмельницкой АЭС, и еще одно — в Киевской области, рядом с зоной отчуждения», — сказал он в эфире телеканала ZIK.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июня 2019, 13:54
|
11 июня 2019, 09:24
|
13 июня 2019, 13:09
|
07 июня 2019, 17:24
|
12 июня 2019, 04:54
|
08 июня 2019, 03:24
|
08 июня 2019, 06:39