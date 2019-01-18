«Курды убивают американцев, чтобы оставить их в Сирии»

Российские чиновники, обсуждая тему Сирии, в последнее время все чаще называют Идлиб самой проблемной зоной арабской республики. Отчасти так оно и есть. Дело в том, что Идлиб для Москвы нечто вроде занозы. Если все забыли, то напомним, что еще в начале сентября Министерство обороны РФ и сирийские союзники строили грандиозные планы по захвату мятежной мухафазы.

К слову, мухафаза эта занята не только боевиками относительно умеренной вооруженной оппозиции, но и не скрывающими свои взгляды террористами. Например, Джебхат ан-Нусра** здесь управляет десятками населенных пунктов. И вот весь этот вертеп Москва с Дамаском собирались разогнать, начав крупную наступательную операцию.

Войска были стянуты в большом количестве, а силы специального назначения даже успели повоевать в Латакии, на подступах к Идлибу, где засели туркоманские союзники Фронта ан-Нусры. При этом террористы не собирались просто так сдаваться — их лидеры не то, что пообещали просто эффективный отпор, они намеревались организовать поход на столицу. И пока творилась вся эта шумиха, турки взяли ситуацию полностью под свой контроль. Как итог — Эрдоган убедил Путина в необходимости создания вокруг оппозиционных территорий демилитаризованной зоны. Война откладывается, а популярность РФ в среде сирийской элиты падает. Но пока все вынуждены мириться с диктатом Кремля, невзирая на постепенно нарастающее недовольство. В общем, вполне объяснимо, почему для Москвы Идлиб — самая проблема зона Сирии.

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Но вот для многих других иностранных участников сирийской бойни есть куда более болезненные регионы, Например, для США и Турции это одна и та же часть страны — северная Сирия. Турки и американцы никак не могут сойтись по вопросу будущего владений курдских сепаратистов. Первые хотя уничтожить самопровозглашенное государство Рожава, а вторые намерены защитить его. И спорам нет конца, но пока настойчивее действует Анкара, оттого и пожинает кое-какие плоды — например, северное и северо-западное Алеппо под полным ее контролем. А вот дядя Сэм и вовсе собрался выводить своих солдат из САР. Во всяком случае, Трамп до сих пор настаивает на этом, невзирая на противоречащие его позиции комментарии различных чиновников США. И эта новость очень сильно обеспокоила всех, кто противостоит Башару Асаду. Чуть ли не половина стран региона, да и часть европейских стали настойчиво упрашивать Вашингтон не прибегать к радикальным мерам. Но больше всех переполошились курды. Оно и понятно — без горстки американцев их многотысячные Отряды народной самообороны вряд ли что-то смогут противопоставить турецкой армии, намеренной начать наступление в ближайшие недели, а то и дни.

Грустно, да и к тому же очень запутанно. Странности этой истории добавил недавно произошедший в Манбидже теракт. Да, это тот самый город, который Анкара намеревается захватить уже как третий или четвертый месяц. Здесь совместно с курдами ситуацией заправляют янки. Вот эти янки и пострадали. Убито четыре военнослужащих армии США, трое серьезно ранены. Есть потери и среди гражданских, но это сейчас почему-то никого не волнует — американцы же погибли! Турецкие СМИ даже опубликовали видео взрыва.

И тут возникает вопрос, как на это среагирует Пентагон. Ответственность на себя взяло вроде бы Исламское государство, сообщив об этом через свое СМИ. Получается, что Вашингтона, и лично Дональд Трамп посрамлены — все-таки последний как раз и объяснял необходимость вывода войск победой над ИГИЛ. Что-то не вышло, раз американцы продолжают гибнуть. Впрочем, есть и другие версии произошедшего.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что в этой истории не обязательно замешано Исламское гсоударство.

— Нужно рассматривать несколько версий. Да, Исламское государство по-прежнему активно, и в Алеппо оно периодически давало о себе знать, но таких терактов давно не было. Конечно, известно, что среди курдов были и есть сторонники ИГ, но их количество невелико, тем более, в Манбидже. Насчет Абу Ясина аш-Шами (предположительно человек с таким именем совершил теракт, использовав «пояс шахида» — авт.) ничего неизвестно. Кто он и откуда взялся? Может, кто-то проведет расследование, хотя тут есть большие сомнения. В условиях Манбиджа, когда не сегодня-завтра начнется война, мало кому есть до этого дело. В этой версии есть большой вопрос — зачем Исламскому государству совершать теракт именно в Манбидже?

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«СП»: — И зачем же?

— В этом городе и поблизости у террористов нет никаких анклавов. Сейчас для ИГ все проблемы сосредоточены в Дэйр-эз-Зоре, где США практически уничтожили остатки их (террористов — авт.) государства — у них забрали Хаджин, их столицу. Неразумно тратить силы и ресурсы на организацию теракта в отдаленных территориях. В этом плане стоит рассмотреть другую версию. Теракт мог быть организован людьми, связанными с террористической организацией РПК или ее сирийским представительством (речь об Отрядах народной самообороны, которые в Турции, как и Рабочая партия Курдистана, считаются террористическими — авт.).Для это есть основания — такой вызов может заставить Трампа передумать выходить из Сирии. А для террористов это спасение — YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.) боятся наступления турецкой армии, которое обязательно состоится, но сейчас многое зависит от того, как поведут себя американцы. Даже если ответственность за теракт лежит на ИГИЛ, то есть вероятность, что об этом попросили представители YPG — известно, что у этих террористических организаций были контакты в западной Сирии. Для ИГ мотивацией могут стать деньги, потому что сейчас у него тяжелые времена и даже такие заказы будут выгодными. Но это уже тонкости. Основное здесь то, что выгодно это только YPG и PKK (аббревиатура Рабочей партии Курдистана с курманджи — авт.). В ближайшее время мы узнаем, как все это повлияло на их планы, и тогда уже можно будет сделать более точные выводы.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Группировка «Джебхат ан-Нусра» (Фронт ан-Нусра) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.