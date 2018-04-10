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«Кук» и «Портер» идут на Сирию

10 апреля 2018, 14:09  •  50 • Война
Над американским эскадренным миноносцем USS Donald Cook как минимум четыре раза пролетели самолеты Военно-космических сил России. Встреча произошла в Средиземном море у берегов Сирии — в 100 км от сирийского порта «Тартус», где находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ. Эсминец ВМС США вышел с базы на Кипре еще 9 апреля, передает RT со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.
При этом The Wall Street Journal пишет, что эсминец в любой момент может нанести удар по территории Сирии.
Эсминец «Дональд Кук» вооружен 60 крылатыми ракетами «Томагавк» — такими же ракетами была атакована сирийская авиабаза «Эш-Шайрат» в апреле 2017 года после химатаки в Хан-Шейхуне. Тогда США нанесли удар, обвинив Дамаск в организации химической атаки на мирное население. Напомним, что
военно-морская база ВМФ России в Тартусе находится под прикрытием новейших зенитно-ракетных систем С-400.
По данным The Wall Street Journal, второй ракетный эсминец ВМС США USS Porter может прибыть на соединение с «Дональдом Куком» у берегов Сирии уже через несколько дней. Представители Пентагона заявили, что эсминцы могут принять участие в «любом ударе по [территории] Сирии».
Тем временем президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности начали обсуждение возможного военного удара по Сирийской арабской республике в понедельник, 9 апреля. «Мы не можем допустить подобных зверств [в Сирии]», — заявил Трамп.
Выход американского эсминца к берегам Сирии Вашингтон объяснил вероятной химатакой в городе Думе в Восточной Гуте, вследствие чего якобы погибли до 70 человек. Президент США Дональд Трамп назвал сирийского президента «зверем» и пригрозил, что США готовы нанести удар, а виновники атаки в Думе «дорого за это заплатят».
Утром 9 апреля сирийский военный аэродром Т4 был массированно атакован ракетами. Пять ракет, по последним данным, было сбито, а еще три попали по взлетно-посадочной полосе, по другим данным — 10 ракет попали в цель, а семь штук было сбито. Министерство обороны России заявило после атаки, что ответственность за удар несет Израиль. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе обсуждения в Совбезе ООН ситуации в Сирии навал такие акции «безрассудными поползновениями».
«Призываем западных политиков поумерить ястребиную риторику, серьезно задуматься над возможными последствиями и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. То, к чему приводят военные авантюры Запада, мы хорошо знаем на примере Югославии, Ирака и Ливии. Никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей», — передает НСН слова Небензи.
Президент США Дональд Трамп написал накануне в своем твиттере, что организаторы химической атаки в Восточной Гуте «дорого заплатят» за «множество погибших, в том числе женщин и детей в безумной химатаке». По словам Трампа,
«зона зверств» в Гуте окружена сирийской армией, которая не дает возможности оказать медицинскую помощь и провести верификацию последствий.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что за эту атаку несут ответственность «президент [Владимир] Путин, Россия и Иран», поддержавшие «животное Асада».
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил 9 апреля на заседании, что Россия неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии, передает ФАН.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что российские военные находятся на территории Сирии по приглашению сирийского правительства.
«Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии», — подытожил Небензя.

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