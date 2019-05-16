«Кровавая бойня»: Украина не готова к войне с Россией

Экс-замглавы Генштаба вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко спрогнозировал «кровавую бойню» в случае реального военного столкновения с Россией, приводит его слова издание «Обозреватель».

Он назвал преувеличенными заявления о способности украинской армии за несколько дней взять под контроль территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его мнению, это с наибольшей долей вероятности могло бы произойти в течение нескольких недель.

При этом в ходе такой операции ВСУ могут столкнуться с серьезными трудностями из-за якобы присутствующих в регионе российских военных. «Если это будет происходить, то потом будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать», — считает Романенко. К тому же, он признал, что «военное превосходство у России больше».

По мнению генерала, проведение операции в настоящее время бессмысленно, а Киеву необходимо «взять мирную паузу» и заняться проведением реформ.

«Нам нужно подготовиться, и в момент наибольшей слабости России, если будет необходимость, решительно восстанавливать свои границы и суверенитет», — заявил украинский военный.

Он и раньше высказывал намерения выждать слабости российской стороны, чтобы захватить ее территории. В апреле он, отвечая на вопросы читателей на портале «Главред», призвал в удобный момент захватить часть России.

Романенко выразил уверенность, что Россия может потерять Сибирь и «вообще развалиться», но для этого должны «сложиться определенные условия». А Киев, по его мнению, должен будет воспользоваться такой ситуацией, «как Россия и поступила в 2014 году по отношению к Украине».

В ноябре прошлого года, незадолго до инцидента в Керченском проливе, Романенко заявил, что напряженность между Россией и Украиной в Азовском море может перерасти в конфликт, который впоследствии приведет к полномасштабной войне.

«Возможно, будет продолжаться блокировка кораблей в Азовском море. У нас есть определенные силы, но у них — больше. Мы не сможем отвечать. В таком случае нужно заострять и переводить ситуацию в широкомасштабную войну, которая на текущий момент нецелесообразна для Украины», — говорил он.

Он предположил, что эта акватория может стать местом «конфликта, который будет расширяться». «Тут вырисовывается третий отдельный конфликт, помимо Крыма и Донбасса, который может довести ситуацию до широкомасштабной войны Украины с Россией», — заявил военный.

Таким образом он отреагировал на слова члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, что Россия может перекрыть Азовское море для украинских судов. Так он отреагировал на сообщение погранслужбы Украины о задержании ее сотрудниками 15 российских кораблей за заходы в крымские порты. Сенатор назвал действия Украины «явным беспределом». Он обратил внимание, что Москву «буквально толкают на резкие ответные действия».

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Заявление украинского генерала возмутило члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, который назвал подобные высказывания непрофессиональными.

«Задача военных — все же защищать свою страну, а не развязывать войны против других стран. А вот призывы, которые мы слышим со стороны их [украинских] военных, политиков, заключаются в некоем наступлении, неких вооруженных действиях Украины с Россией», — сказал сенатор RT.

К тому же, он обратил внимание, что нарастание напряженности в Азовском море невыгодно, прежде всего, самой Украине. Цеков предположил, что это заявление было сделано в угоду другим странам, в частности США.

Россия не единожды заявляла, что не имеет намерений вступать в войну с соседним государством. В декабре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что российская сторона не воюет и не собирается воевать с Украиной.

По его словам, сейчас с украинским режимом воюют русскоязычные украинцы. Министр отметил, что у Москвы есть отношения с украинским государством, которые для нее «гораздо важнее» оказавшегося в 2014 году у власти в стране правительства.

«Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает избавиться от позорного режима.<...> Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю», — заверил глава внешнеполитического ведомства.

Об этом говорил и сам президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» в апреле 2015 года. Он подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Украиной.

Более того, Москва, по его словам, заинтересована в нормализации отношений с Киевом и рассчитывает на проявление политической мудрости при разрешении кризиса на востоке страны со стороны украинских коллег.

Он отметил, что украинские снаряды иногда долетали до российской территории, но это, как он считает, были отдельные эксцессы. «Но и здесь я исхожу из того, что это можно отнести к случайностям, к несчастным случаям, а не к попыткам с сопредельной территории нанести какой-то ущерб нашим гражданам или объектам инфраструктуры», — сказал президент.

К тому же, он отверг все обвинения в том, что российские военные воюют на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. «Говорю прямо и определенно: российских войск на Украине нет», — подчеркнул глава государства.