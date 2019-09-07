«Кремль задумал свергнуть Асада»

Против России, укрепляющей позиции на Ближнем Востоке, развязана очередная информационная война: якобы, Кремль задумывал переворот, чтобы свергнуть Башара Асада. В распускании подобных слухов могут быть заинтересована в первую очередь США, заметно активизировавшиеся на сирийском направлении в последние недели.

Тайна несостоявшегося переворота

Поводом для появления слухов о желании Кремля «свергнуть» сирийского президента стал арест его двоюродного брата Рами Махлуфа — одного из богатейших людей в Сирии. Он является владельцем и одним из руководителей холдинга Cham, который инвестирует в различные сферы деятельности: финансовую, гостиничную, строительную, энергетическую, торговую…

Империя Cham была создана отцом бизнесмена — Мухаммедом Махлуфом, который, в свою очередь, вел дела с отцом нынешнего президента Хафезом Асадом. Противники режима критиковали Махлуфа за коррумпированность: в частности, его предприятия получили государственные подряды на строительство нового жилья в окрестностях Дамаска на месте разрушенных кварталов, отвоеванных у террористов.

Сын олигарха 22-летний Мохамед Махлуф постоянно публикует в Инстаграме фотографии, свидетельствующие о роскошной жизни: он позирует перед роскошными спорткарами или во дворе своей шикарной виллы в Дубае.

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В отношении Рами Махлуфа Евросоюз и США в 2011 году (спустя всего несколько недель после начала гражданской войны) ввели персональные санкции, формальный повод для которых — финансовая поддержка сирийского режима. Швейцария заморозила его персональные счета. После этого Махлуф публично заявил, что больше не намерен заниматься бизнесом, а все усилия вложит в благотворительность. Хотя он мало кого убедил в том, что реально вышел из бизнеса… Санкции в отношении миллиардера так и не сняли.

«Немилость» ценою в $ 3 миллиарда?

Махлуф играл значительную роль и в ходе войны: созданная им благотворительная ассоциация «Аль-Бустан» формировала из добровольцев ополчение, предлагая им весьма привлекательную по нынешним сирийским меркам зарплату в $ 350. Но, видимо, растущее влияние Махлуфа стало, в конце концов, напрягать Асада — и в августе, по сообщению нескольких арабских изданий, он нанес сокрушительный удар по бизнес-империи Cham.

Рами Махлуфа, его братья Эхаб и Ияд и отец Мухаммед Махлуф были помещены под домашний арест, а их деньги конфискованы. Также был помещен под домашний арест директор ассоциации «Аль-Бустан» Самер Дарвиш, а ее ополчение расформировано. Принадлежащая влиятельной семье доля в крупнейшем сирийском операторе сотовой связи Syriatel также будет национализирована.

С чего вдруг семейство Махлуф попало в немилость? Некоторые арабские издания сообщают «пикантные» подробности: якобы, Москва прочила олигарха в преемники Башара Асада… который узнал о готовящемся «дворцовом перевороте» от разведки ливанской «Хезболлы».

Но, похоже, истина куда прозаичнее: Кремль поставил перед Асадом условие в краткие сроки выплатить долги, которые превысили $ 3 миллиарда. Сирийский президент обратился к своему двоюродному брату с требованием дать денег, но тот отказался.

Что же в действительности происходит? Ситуацию комментирует политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«СП»: — Михаил Юрьевич, вам кажется реальным сценарий смещения Асада, о котором пишут арабские СМИ?

— Версия о желании России сместить Асада мне не представляется основательной. Именно при Асаде и его политическом руководстве была фактически выиграна война, страна спасена от распада. Смена руководителя в данный сложный момент, когда война еще не окончена, приведет к дезорганизации и хаосу в Сирии, только что освободившейся от тирании экстремистов. Мне кажется, «друзья» Сирии и России были бы в этом случае очень воодушевлены.

«СП»: — Но кому может быть выгодно распускание слухов о том, что Москва хочет сменить правящий режим в Сирии?

— Как мы прекрасно понимаем, Асада в Сирии любят, мягко говоря, не все, но в данный момент в стране ему нет реальной альтернативы. Могу строить только предположения, кому выгодны слухи. Возможно, это связано с тем, что в условиях относительной стабилизации обстановки в Сирии скрытые противники президента активизировались и начали запускать пробные шары о его возможной отставке.

Можно точно сказать, кто не заинтересован в смещении Асада — это Иран, для которого он верный союзник не просто с начала вооруженного конфликта, а с момента вступления в должность в 2000 году.

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«СП»: — А что вообще сегодня происходит в Сирии? Насколько близко окончание гражданской войны, учитывая, что сейчас активные боевые действия ведутся только в Идлибе?

— Я думаю, нарыв в Идлибе неизбежно прорвется. Воздушная атака американцев в Идлибе, которая произошла 1 сентября и нарушила перемирие, объясняется, на мой взгляд, продолжающимся полным бездействием Турции в зоне, которую она взяла под свою ответственность. Очевидно, что сирийский филиал «Аль-Каиды» * почувствовал явную турецкую поддержку, и именно это привело к все более частым вылазкам боевиков против нашей авиабазы Хмеймим.

Но и у американцев есть свои интересы в Сирии, они, в отличие турок, стремятся к уничтожению пунктов управления силами «Аль-Каиды» в Идлибе.

В перспективе Сирия и Россия вынуждены будут усиливать там свое присутствие, и стремиться к прояснению реальных, а не официально обозначаемых планов Турции в этой провинции.

*"Аль-Каида" признана решением Верховного суда РФ №ГКПИ 08−1956 от 13 ноября 2008 года террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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