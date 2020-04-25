«Кремль планирует сместить Асада»

В последние дни иностранные и некоторые российские СМИ активно обсуждают некий странный опрос, проведенный российскими специалистами. Речь идет о потери влияния сирийского президента в собственной стране. Опрос проводился на контролируемых Дамаском территориях, то есть респондентами выступали люди, успевшие понять, кто такой новый поствоенный Асад. Организатором исследования называют Фонд защиты национальных ценностей. Малоизвестная организация, можно сказать почти незаметная, и занимавшаяся по большей части вопросами правозащиты, но как-то на этой волне добиться популярности не особо вышло. Но тут вдруг кто-то в фонде неожиданно решил, что неплохо бы было организовать сирийский опрос. Что ж, кое-что из этого вышло — многочисленные сирийские, турецкие и прочие ближневосточные СМИ подхватили результаты и начали их популяризовать, а заодно и этот фонд.

Чем интересен опрос? Даже не мнением сирийцев, которым Асад будто бы осточертел (что, к слову, отчасти, быть может, и правда — авт.), а выводами иностранных СМИ — мол, прокремлевские организации начали говорить не самые лучшие вещи про Асада. И с большой долей вероятности это грозит сирийскому президенту крахом, ибо без Москвы он вряд ли чего-то стоит.

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Опрос проводился с целью выяснить, каковы шансы действующего президента САР победить на честных выборах в следующем году. Да, в 2021 году арабская республика собирается организовать голосование, и на данный момент потенциальных кандидатов много, но пока быть уверенным можно в выдвижении только одного — Башара Асада. В Фонде защиты национальных ценностей провели соответствующий опрос, и пришли к не самым приятным для сирийского президента выводам — за него будут готовы проголосовать всего лишь тридцать с копейкой процентов. Далее уже эксперты фонда начали давать комментарии, объясняя причины падения рейтинга. Вот один из них: «Очевиден уход от потребностей военного времени: обеспечения безопасности, борьбе с терроризмом, завершения войны, к потребностям мирного времени: борьбе с бедностью, с коррупцией, экономическому процветанию». Что ж, разумно. Потом вдруг появился еще один опрос, проведенный уже некой другой прокремлевской организацией. К сожалению, сейчас сложно уточнить какой именно, ведь недавно некоторые СМИ произвели чистку «ненужных» публикаций на эту тему. Но вот оппозиционные сирийские и некоторые прочие масс-медиа успели зафиксировать информацию и с радостью ее опубликовали. Описывается, что респондентам предлагалась для начала обозначить основные проблемы асадовской Сирии. В ТОПе — коррупция, низкий уровень жизни и банальное отсутствие удобств, среди первых которым видится отсутствие электричества. Далее уже предлагался вопрос на тему выборов — будете ли вы голосовать за Асада или нет. Более 53% дали отрицательный ответ.

Эти опросы подарили противникам Асада возможность публиковать замечательные заголовки — «Кремль намерен сместить Асада», «В Башаре Асаде больше нет уверенности» и так далее. Объясняется все очень просто. Во-первых, вышеупомянутый фонд весьма лоялен по отношению к действующей российской власти, во-вторых, ко второму опросу отношение вроде бы имеет некое СМИ, связанное с небезызвестным Евгением Пригожиным. Это издание после неодобрительной реакции Кремля выпустило материал, в котором процитировало Пескова, и отметило, что ранее оно было взломано «неизвестными хакерами». И этот последний материал в целом посвящен фейкам про Башара Асада.

Что ж, весьма интересно, пусть даже так, только отменить тот факт, что первый опрос имел место быть и его организаторы даже давали соответствующие комментарии, никак нельзя. К тому же, в Москве действительно могут быть недовольны сирийским президентом. Во-первых, из-за его тесных связей с Объединенными Арабскими Эмиратами. Политика Абу-Даби не совсем подходит тому формату присутствия в САР, который выбрала Россия. Эмираты намереваются избавиться от укрепляющегося саудовского и турецкого влияния в регионе, и Сирия — один из инструментов, но так уж вышло, что с Анкарой мы сейчас близки, и давать ее в обиду не позволим. Она, конечно, и сама разберется, но это грозит провалом всей политике РФ. Просто немыслимо, если Асад, заручившись поддержкой Эмиратов, начнет вдруг самостоятельную разборку с турецким оккупантом. Это нам точно не подходит. К слову, есть предположение, что последний визит Шойгу в САР как раз и связан с этим.

Во-вторых, Асад, будучи мини-копией Владимира Путина, склонен все же стать самостоятельным политиком. К сожалению, в сложившихся сирийских условиях, это чревато полной катастрофой как для него самого, так и для российской геополитической экспансии в ближневосточном регионе. Перечислять все причины не имеет смысла, просто укажу на некоторые: нет денег, идет война, очень много влиятельных иностранных сил присутствует в стране, и разобраться с ними без такой сильной в политическом и военном плане страны, как РФ, невозможно, а альтернативы не имеется. Со всем уважением, но Объединенные Арабские Эмираты на роль заместителей Москвы не тянут.

Однако даже если Москва надумает убрать Асада, у нее это вряд ли получится. Пускай даже и при помощи выборов или иного какого мягкого сценария. Первый фактор — Иран. Персам сейчас никто не нужен, кроме Асада, а все потому, что в последние годы сирийского президента можно уверенно называть чисто иранским проектом. Да, это парадоксально, ведь Россия сделала уж точно не меньше, но российский проект — это, скорее, Сирийская арабская армия, и все остальное, что связано с военным делом, а вот Асад — это совсем другое дело. Иранцы вложили в него столько денег и сил, что его смещение ужаснейшим образом скажется на российско-иранских отношениях и теоретически может привести к дальнейшему дроблению Сирии или даже военным стычкам между нашими и иранскими военными. Без Асада Тегеран потеряет все свое политическое влияние в Сирии: ему просто больше не на чем сейчас держаться. Количество шиитов в республике невелико, да и к тому же чисто ментально сирийцы, и даже сирийские шииты, очень серьезно отличаются от персов. В этой связи для Кремля бессмысленно и даже вредно избавляться от Асада. Второй фактор — нам не на кого его заменить.

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Наиболее подходящие кандидаты — Сухейль Хасан и Имад Хамис. Первый — выдающийся военный деятель современной Сирии, прославившийся в руководстве небезызвестных «Сил Тигра», которые, собственно говоря, и названы в честь прозвища этого бригадного генерала. Он — любимчик нашего Министерства обороны. У него есть несколько российских орденов, наградное оружие и благодарственные письма от Шойгу.

Только вот он вряд ли будет так податлив, как Асад, ибо весьма своенравен и все-таки привык командовать, причем в прямом смысле слова. К тому же, у него есть кое-какие разногласия с действующей сирийской властью — Асад даже его смещал и распускал его войска. Вряд ли нынешний истеблишмент будет доволен таким назначением.

Имад Хамис — действующий премьер-министр. Человек, сделавший фантастическую карьеру благодаря войне. По образованию энергетик, и вряд ли он куда-то высоко смотрел, устраиваясь в свое время в региональные структуры власти. Но в какой-то момент попал на должность министра энергетики — не самый важный пост, но благодаря безукоризненному выполнению приказов Асада во время первых антиправительственных протестов сумел снискать доверие удержавшегося президента. В итоге, по мере того, как Асад терпел поражения, верных людей становилось все меньше, но вот Хамис остался, и в итоге в 2016 году ему достался пост премьер-министра. Не потому, что он лучше всего подходил на пост, а потому, что у Асада не так много верных людей было поблизости. Но для России этот кандидат не очень хорош, во-первых, отсутствием достаточного количества уважения и поддержки среди сирийских элит, во-вторых, он — суннит. К сожалению, сирийские сунниты не так сильно любят Россию, как алавиты или шииты. Также имеются предположения о связях Хамиса с оппозицией. Так что выбор этого человека не будет самым лучшим решением.

В общем, Асад безальтернативен. К тому же он снова стал влиятельным политиком, который вряд ли сдастся без боя, а бой для нас — гиблая затея.

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