«Кражи оружия»: из Донбасса выведут бригаду десантников

Из зоны боевых действий в Донбассе будет выведена из-за многочисленных краж 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Об этом решении командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

По его словам, десантники неоднократно похищали «вооружение и боеприпасы». Кроме того, Осадчий отметил, что у силовиков стало пропадать «имущество, полученное в рамках иностранной военной помощи». Представитель республиканского ведомства уверен, что вооруженное противостояние на юго-востоке страны уже давно стало «источником сверхдохода для украинских командиров».

«По информации от доверенного источника в штабе десантно-штурмовых войск, по прибытии соединения в пункт постоянной дислокации

планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения», — отметил Яков Осадчий.

Помимо этого, он сообщил, что в 14-й отдельной механизированной бригаде пропали 12 американских приборов ночного видения. В связи с этим, обратил внимание руководитель пресс-службы Народной милиции, в отношении командира бригады полковника Войченко и его заместителя по вооружению подполковника Щербины проводится проверка.

«Не исключено, что 14-я бригада станет следующей в очереди на выход из зоны карательной операции», — заключил Осадчий.

В конце июля официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о том, что штаб операции объединенных сил (ООС) Украины решил вывести подразделения националистического полка «Азов» с передовых позиций.

Для принятия этого решения, по словам представителя ДНР, было созвано экстренное совещание командования ВСУ, Службы безопасности (СБУ) и Нацгвардии страны, которое прошло в Краматорске, передает ИА «Новороссия».

Как отметил Басурин, националисты отказывались согласовывать свои действия «с командованием бригады ВСУ, расположенной рядом, а также со штабом ООС».

«Также заседание было созвано из-за агрессивных попыток националистов занять позиции 30-й бригады ВСУ, которые являются более выгодными и безопасными», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Кроме того, по словам Басурина, бойцы полка «Азов» минировали «местности по маршруту следования бойцов 30-й бригады», передает издание. Из-за этого на одной из мин тогда подорвались три украинских военных, но этот факт был скрыт националистами.

Тем временем на линии разграничения продолжаются обстрелы, несмотря на объявленное 21 июля перемирие. Так, в субботу, 3 августа, в народной милиции ДНР сообщили о том, что бойцы ВСУ располагают свои позиции вблизи линии соприкосновения в Донбассе на мариупольском направлении.

«Нашей разведкой отмечается оборудование новых инженерных укреплений противника в районах [подконтрольных Киеву] населенных пунктов Водяное и Талаковка», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Как отметили в республиканской милиции, украинские силовики глушат сигнал беспилотного летательного аппарата ОБСЕ, чтобы скрыть перемещение техники и улучшение фортификационных сооружений.

Только за последние сутки, согласно сообщению ведомства, военные Украины несколько раз нарушили перемирие, которое наступило в полночь 21 июля, передает агентство.

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«За прошедшие сутки [ВСУ] пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — сообщили в Народной милиции ДНР. При этом там отметили, что самопровозглашенная республика со своей стороны соблюдает режим прекращения огня.

Новое бессрочное перемирие было согласовано при помощи контактной группы. Власти самопровозглашенных республик за день до назначенной даты опубликовали необходимые документы, подтверждая свое намерение прекратить вооруженное противостояние. Тем не менее перемирие продлилось недолго. Спустя 13 часов, по данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, силовики открыли огонь по территории ДНР. Между тем в ЛНР режим полного прекращения огня продлился 10 дней.