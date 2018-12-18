«Конспирологический бред»: в Минобороны ответили Майклу Флинну

Министерство обороны России опровергло слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна о том, что экс-глава ГРУ генерал Игорь Сергун якобы скончался в Ливане. В момент своей смерти зимой 2016 года разведчик находился в России, сообщает НСН со ссылкой на военное ведомство.

«Слухи, распространяемые с подачи минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане — конспирологический бред», — говорится в заявлении МО РФ.

Генерал Сергун в момент смерти находился в подмосковном доме отдыха ФСБ «Москвич» после обширного инфаркта, напомнили в Москве.

Ранее на сайте министерства юстиции США был опубликован отчет ФБР, в котором утверждается, что Флинн опроверг данные о смерти российского разведчика.

«Он заявил, что позвонил послу России в США Сергею Кисляку после смерти Игоря Сергуна в Ливане, чтобы выразить соболезнования», — отмечается в отчете. Иных деталей в документе не указано.

Майкл Флинн был назначен советником Дональда Трампа по национальной безопасности в январе 2017 года. Однако вскоре он подал в отставку из-за данных об обсуждении антироссийских санкций с экс-послом России в США Сергеем Кисляком.

Еще в 2016 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане. Накануне об этом сообщила американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor, имеющая репутацию «второго ЦРУ».

«Это не так. Совсем не так», — сказал Песков о смерти Сергуна. При этом Stratfor, ссылаясь на свои источники, что Сергун умер или даже был ликвидирован 1 января 2016 года, выполняя некую секретную миссию в Ливане.

Незадолго перед этим в автомобильной катастрофе погиб первый заместитель начальника ГРУ генерал-полковник Юрий Гусев. А заместитель начальника Главного разведывательного управления генерал-майор Юрий Иванов утонул во время купания, находясь в служебной командировке в Сирии.

В ноябре 2018 года скончался начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (экс-ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов.

Смерть главы российской военной разведки особенно бурный отклик получила в западной прессе, где выдвигались различные конспирологические версии.

Журналисты британской газеты The Telegraph сомневаются, что смерть Коробова была случайностью. Так, в статье они ссылаются на мнение российского эмигранта Сергея Канева, который обрел популярность с помощью сомнительных расследований, связанных с ГРУ. По его информации, президент России якобы лично разнес Коробова «за неумело проведенные операции».

Канев, сотрудничавший с британской организацией Bellingcat, раскрывая подробности российских разведывательных операций, сообщил, что Коробов заболел как раз после встречи с Путиным.

Однако источники «Газеты.Ru» в Генштабе, знакомые с ситуацией, считают подобные вымыслы Сергея Канева плодом богатого воображения. На самом же деле генерал Коробов умер от онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении длительного времени.

Военный эксперт и журналист Виктор Баранец вспомнил заслуги Коробова, в том числе операцию ГРУ в Крыму в 2014 году, сообщает ФАН. Он подчеркнул, что сотрудники ГРУ «предотвратили второй Майдан и спасли сотни тысяч людей в Крыму».

«Если бы ГРУ не сумела провести эту блистательную операцию, этот украинский джинн вырвался бы из украинских гарнизонов в Крыму, началась бы резня, началась бы война», — заявил Баранец.

ГРУ в последнее время — из-за так называемого «дела Скрипалей» — оказалось в центре внимания. Именно этому ведомству якобы принадлежит ведущая роль в деле проведения киберспецопераций, сообщается в докладе палаты общин Великобритании.

Как отмечается, в докладе речь идет о деятельности таких силовых структур России, как ФСО (Федеральная служба охраны), СВР (Служба внешней разведки), ФСБ (Федеральная служба безопасности) и ГРУ (Главное управление Генерального штаба ВС России).

Уточняется, что ГРУ якобы причастно к кибератакам во время президентских выборов в США в 2016 году, попыткам взлома компьютерных систем МИД Великобритании и инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом сведения официальных ведомств в документе не представлены, но есть ссылки на ресурс Bellingcat, который «раскрыл имена 305 предполагаемых агентов ГРУ».