«Конкретных сроков нет»: Ушаков о саммите «нормандской четверки»

Саммит в «нормандском формате» может пройти до конца этого года. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России-1» заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Однако, в отличие от других сторон встречи, Россия точной даты не называет.

«Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году», — сказал он.

На этом саммите лидеры четырех стран — Украины, России, Франции и Германии — обсудят различные варианты решения затяжного военного конфликта в Донбассе.

В свою очередь пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что, хотя проведение переговоров международных лидеров и не зависит напрямую от принятия закона об особом статусе Донбасса, это будет важным событием.

«Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный», — обратил он внимание.

По мнению представителя Кремля, подобное положение Киеву стоит обсудить непосредственно с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Однако, как отметил Песков, руководство Украины «исключает прямые контакты». «Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», — добавил пресс-секретарь.

Между тем другие стороны – Украина, Франция и Германия – уже обозначили конкретную дату проведения встречи лидеров четырех стран. Так, французские власти стали первыми, кто сказал о том, что саммит «нормандской четверки» состоится 9 декабря.

«В понедельник, 9 декабря, состоится саммит Нормандского формата. Он объединит в Париже глав государств и правительств Франции, ФРГ, России и Украины. Перспектива проведения саммита в Нормандском формате обсуждалась летом в ходе встречи президента (Французской) Республики (Эммануэля Макрона) с президентом (РФ Владимиром) Путиным 19 августа в Брегансоне, затем в ходе саммита G7 в Биаррице», — рассказали РИА «Новости» в Елисейском дворце.

Собеседник агентства отметил, что проведение встречи стало возможным благодаря тому, что в течение лета были достигнуты значительные подвижки в урегулировании конфликта.

Информацию о том, что лидеры стран встретятся в начале декабря, также подтвердили и в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. Там отметили, что Макрон во время телефонного разговора с коллегой «подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в «нормандском формате состоялся». В результате, по данным офиса Зеленского, дата его проведения была согласована «всеми сторонами».

В то же время в сообщении также отмечается, что украинский глава рассказал президенту Франции, какова на данный момент ситуация с безопасностью на юго-востоке страны. Также они обсудили экономическое взаимодействие двух государств.

Свое участие в саммите подтвердила и немецкая сторона. «Канцлер [Ангела Меркель] примет в нем участие», — сказали РИА «Новости» в правительстве Германии.

Вместе с тем ранее украинская сторона заявила, что больше нет препятствий для проведения этих переговоров.

«На заседании трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала 12 ноября в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Однако в тот же день в Москве отметили, что у Киева еще есть много работы в рамках подготовки к встрече лидеров государств. «Нынешняя стадия подготовки в настоящий момент говорит о том, что существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы», — сказал Дмитрий Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь Путина отметил, что глава России «не отказывается ни от каких встреч, но считает, что надо завершить подготовительные работы». Он указал, что есть «целый набор обязательств», который украинские власти взяли на себя.

«Ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений и согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи, эта работа сейчас продолжается», — рассказал представитель президента.