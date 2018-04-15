«Хватит давать президентам карт-бланш на ведение войны»

Ассоциация по контролю над вооружениями США раскритиковала ракетные удары по Сирии, нанесенные американскими, британскими и французскими военными в ночь на 14 апреля как ответ Запада на якобы имевшую место химатаку сирийских правительственных войск в городе Дума в 10 км от Дамаска, передает RT.

«Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения Конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Ассоциации отметили, что угрозы главы Белого дома Дональда Трампа о возможном продолжении операции несут риск прямого противостояния с Россией, передает НСН.

«Если президент Трамп намерен продолжать военные действия в Сирии в ответ на дальнейшее использование химического оружия или в ответ на действия России, он должен пойти в конгресс, чтобы запросить разрешение на использование военной силы», — поясняется в коммюнике.

Это не первый критический отзыв на атаку западной коалиции по Сирии. Так, сенатор, бывший председатель Национального комитета Демократической партии Тим Кейн назвал удары незаконными, поскольку на них не было получено разрешение конгресса.

«Решение Трампа начать авиаудары по Сирии без одобрения конгресса незаконно. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?» — написал политик твиттере.

Демократ Джефф Меркли также упрекнул американского лидера за принятие решения об атаке на Сирию в обход парламента, отметив, что «если президент хочет войны, то американский народ и конгресс должны быть частью этого решения».

«Конфликт в Сирии не имеет чисто военного решения. Нужен дипломатический план, чтобы положить конец кризису», — пояснил, в свою очередь, сенатор Боб Кейси-младший.

Другие союзники США по коалиции также столкнулись с обструкцией. Лидер французского оппозиционного «Национального фронта» Марин Ле Пен назвала ракетную атаку по Сирии «серьезной ошибкой».

«Это наша серьезная ошибка, однако, она — лишь одна из всей массы совершенных нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран», — пояснила политик.

Лидер «Нацфронта» также выразила удивление в связи с тем, что операция, которая стала «наказанием» для Дамаска за якобы имевшее место применение химоружия, была проведена до завершения расследования всех обстоятельств сотрудниками ОЗХО.

«Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия», — сказала Ле Пен.

Он также выразила уверенность в том, что президент Франции Эммануэль Макрон должен был действовать с осторожностью и придерживаться более нейтрального подхода к международным отношениям, передает ФАН.

«Но мы этого не сделали. А почему? Потому что, у меня есть такое чувство, каждый французский президент хочет провести свою собственную маленькую войну», — резюмировала французский политик.

Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен назвала «слабым» сделанное британским правительством правовое обоснование ударов по Сирии. Британия объяснила атаки по Сирии с точки зрения норм международного права. В частности, в правительстве назвали нанесение ракетных ударов по сирийским объектам «мерами для смягчения гуманитарной катастрофы».

«Правовая позиция правительства выглядит слабой. В отсутствие резолюции ООН или необходимости самозащиты — два очевидных законных повода для нанесения атаки — британские власти попеняли на гуманитарный кризис. Однако непросто увидеть, как разрешению гуманитарного кризиса — результату нескольких лет гражданской войны — помогут воздушные атаки», — написала Стерджен в твиттере.

Она отметила, что премьер-министру Британии Терезе Мэй в следующий раз следует советоваться с парламентом по поводу действий в Сирии.