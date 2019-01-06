«Хитрый шаг»: зачем США оставят часть войск в Сирии

Заявление президента США Дональда Трампа о выводе войск с территории Сирии оказалось не подкреплено действиями — некоторые подразделения американских военных все же останутся на юге арабской республики. Такая информация поступила от источника в администрации США, сообщает ФАН.

Источник также отметил, что американские солдаты останутся конкретно в Ат-Танфе, где у США имеется военная база. Однако это решение должно быть согласовано с Израилем и Иорданией – обсуждением этого вопроса Вашингтон займется в ближайшее время. Ожидается, что в ходе встречи с израильскими союзниками помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объяснит решение Штатов особой стратегичекой ролью этой базы в планах США по ослаблению роли Ирана в Сирии, передает телеканал NBC.

Сейчас на территории Сирии находятся около 200 солдат США и стран-союзников. Источник также подчеркнул, что США не ставят никаких конкретных сроков вывода войск. Кроме того, он уверен, что в ближайшие несколько недель остатки действующей в Сирии террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (запрещена в России) будут полностью уничтожены. Отметим, что именно борьбой с исламскими терористами Дональд Трамп ранее объяснял незаконное нахождение войск США в Сирии, на которое у штатов не было ни разрешения от правительства страны, ни мандата Совбеза ООН.

Более того, на освобожденную от ИГ (запрещена в России) территорию уже нашлись претенденты – Турция заявила о своем намерении управлять этими территориями после вывода войск США.

Для осуществления этого замысла Анкара планирует добиться разоружения Вашингтоном сирийских курдов, которые являются их союзниками на протяжении нескольких лет. Помимо этого, турецкая сторона намерена просить у США логистической и авиационной поддержки для армии и союзников в ходе готовящейся военной операции на севере и востоке Сирии.

Интересен и тот факт, что некоторые официальные представители военных ведомств США считают вывод американских войск из Сирии военной хитростью, сообщает НСН. По словам полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, этот «хитрый шаг» должен спровоцировать Россию на конфликт с союзниками в этом регионе. Именно на это и рассчитывали американские военные, заявил он в эфире телеканала Fox News.

Макгрегор считает, что при таком положении дел России придется делать выбор между Турцией, Ираном и повстанцами Сирии — с этими тремя сторонами РФ выстраивала взаимодействие на протяжении долгих лет. По мнению полковника, Россия потеряет влияние на сирийцев и иранцев, если впустит Турцию на территорию Сирии.

«Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов, которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим... Путину придётся делать выбор», — цитируют СМИ Макгрегора.

Ранее сообщалось, что в середине декабря американский президент объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивировав это окончательной победой над ИГ в Сирии. Тогда, по словам официальных лиц Америки, процесс вывода войск ограничивался сроком от 60 до 100 дней. Однако через некоторое время сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с Трампом заявил о намерении президента США замедлить этот процесс, чтобы оценить последствия ухода американских войск. По словам законодателя, Америка все еще придерживается идеи вывода военных, однако цель Соединенных Штатов в Сирии остается прежней — «покинуть ее, убедившись, что «Исламское государство» туда уже не вернется».

В то же время, представители Пентагона изначально подчеркивали, что кампания против ИГ не окончена и что США «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ».

Кроме того, вывод американских войск из Сирии не является «приглашением для сирийского режима использовать химоружие», заявил ранее советник Трампа Джон Болтон в разговоре с журналистами на борту своего самолета незадолго до прибытия в Тель-Авив.

«Нет абсолютно никаких изменений в позиции США относительно применения химического оружия сирийским режимом и абсолютно никаких изменений в нашей убежденности: любое использование химического оружия [в Сирии] будет встречено очень мощным ответом, как мы уже реагировали на это дважды», — заявил Болтон.