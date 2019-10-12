«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии

Российский лидер Владимир Путин призвал освободить Сирию от присутствия иностранных военных контингентов. По его словам, призыв относится ко всем государствам, чьи военные находятся на территории арабской республики нелегитимно.

Об этом со ссылкой на заявление российского лидера сообщают официальные представители пресс-службы Кремля. По словам Путина, его призыв относится ко всем государствам, чьи военные присутствуют на территории САР.

«Все, кто находятся на территории любого государства, в данном случае — Сирии, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств», — сказал он в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya.

Глава России подчеркнул, что готов вывести и российских военных из САР, если «легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил».

Путин добавил, что вопрос иностранных военных открыто в Сирии обсуждается со всеми партнерами России, в том числе с Ираном и Турцией.

«И с иранскими партнерами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам… Я говорю открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность САР должна быть полностью восстановлена», — отметил он.

Стоит отметить, что Путин ранее призывал Иран и Саудовскую Аравию не использовать Сирию как место для противостояния, а также говорил, что американские вооруженные силы находятся там незаконно. При этом, как подчеркивал российский лидер, Москва будет исходить из того, что принятое президентом США Дональдом Трампом решение о выводе военных будет реализовано.

Турция ранее начала массированную военную операцию «Источник мира» против сил курдских ополченцев, которых считает террористами, на границе с Сирией. При этом, несмотря на негативное отношение к действиям Анкары со стороны США, Трамп дал понять, что Вашингтон не намерен дальше оказывать помощь курдам.

В то же время важным является тот факт, что курдские ополченцы показали себя эффективной силой в борьбе с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Турция преследует совершенно четкие цели и не скрывает этого, для них самая большая проблема — это курды и курдский террор на турецкой территории. С точки зрения Турции, сильные, вооруженные курдские формирования на сирийской части турецкой границы потенциально представляют для них угрозу. Потому что сирийские и турецкие курды в данном районе — это одни и те же племена», — говорил в беседе с «Газетой.Ru» израильский военный эксперт Яков Кедми.

При этом, по его мнению, если бы в Сирии была авторитетная власть, которой удалось бы выйти на сирийско-турецкую границу и взять на себя ответственность, турки не вошли в регион.

«Другие государства пытаются вмешиваться в ситуацию, где они видят слабость других властей или государств, чтобы использовать их в своих целях. Из-за этого начались проблемы в Сирии и Ливии, из-за этого разрушили Ирак», — добавил эксперт.

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Действия Турции уже вызвали достаточно жесткую реакцию со стороны стран Европы. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на днях о необходимости собрать экстренную встречу международной коалиции по борьбе с террористами запрещенного в РФ ИГ. Повод для встречи — опасения, что борьба с террористами может возобновиться.

В регионе же ситуация остается очень непростой: сегодня официальный представитель Пентагона сообщил, что американские войска в районе Кобани попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций 11 октября, однако никто не пострадал.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг эти данные. «Об обстреле солдат США или международной коалиции речи не идет. Нами производятся все необходимые координационные действия с США», — приводит его слова агентство Anadolu.