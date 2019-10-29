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«Какой дурак придумал?»: Зеленский тайно ездил на передовую

29 октября 2019, 19:39  •  53 • Война
Бывший представитель Киева в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный сообщил в интервью телеканалу Еспресо.TV, что президент Украины Владимир Зеленский совершил тайную ночную поездку на передовую линию в Донбассе. Он не уточнил, когда именно это произошло, но эта поездка состоялась помимо его визита 26 октября в пункт Золотое.
Бессмертный утверждал, что Зеленский находился на передовой линии ночью, и это крайне его возмутило, поскольку это было небезопасно для главы государства. «Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок?» — сказал он.
Такие поездки Бессмертный назвал «очень опасной вещью», а планирующих подобные операции призвал помнить, что президент — это верховный главнокомандующий Украины.
Помимо рассказа о тайной поездке Зеленского, Бессмертный также напомнил о неудачных попытках разведения сил в станице Луганской и Золотом в 2015 и 2016 годах. «Опыт этих лет показал, что этот механизм не может быть применен, причем там были попытки и километр на километр, и два на четыре. Они не были осуществлены. Есть факторы, которые блокируют или на самом деле приводят войска в прежние позиции», — обратил внимание дипломат.
Изначально отвод войск на линии разграничения в Донбассе должен был происходить на контролируемых Киевом территориях (станице Луганской и Золотом) и в подконтрольном ополченцам Петровском. «[Разведение сил и средств] не сработало, что мы делаем сейчас — мы передвигаем фронт вглубь Украины — вещь очень опасная», — констатировал Бессмертный.
Бывший дипломат также выразил непонимание в связи с тем, что Украина не выполняет конвенцию о защите гражданского населения во время войны. В качестве необходимого шага он предложил выселить людей из зоны боевых действий.
В последний раз о поездке Зеленского на передовую стало известно 26 октября. Он посетил поселок Золотое, где должно было состояться разведение войск, которое ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Видео его общения с находившимися там украинскими добровольцами появилось в Telegram-канале «Последний блокпост #Нет капитуляции».
Военнослужащие гостеприимно встретили главу государства и предложили чай, но во время «серьезного разговора» гость сорвался на повышенные тона.
Один из добровольцев спросил президента, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера».
«Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны», — сказал Зеленский.
Украинского лидера возмутило, что его собеседник попытался перевести тему с прекращения боевых действий на настроения вокруг ситуации с подписанием «формулы Штайнмайера».«Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему», — заявил президент Украины. После этого глава государства попрощался с военными и покинул прифронтовую зону.
Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября. Этот документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса и предполагает возможную амнистию и проведение выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Но уже 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы с протестными лозунгами против реализации соглашения.
Демонстранты решили, что подписание «формулы» означает капитуляцию Украины.
Пока невозможным остается и долгожданное разведение сил в Донбассе, которое должно было состояться 7 октября. Но в тот день Киев отменил начало процесса, объяснив это тем, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны еще несколько раз попытались отвести войска. Самопровозглашенные республики каждый раз подавали сигнал о готовности, но ответа со стороны Киева не было. 11 октября разведение было сорвано окончательно.
Однако 29 октября в Киеве и самопровозглашенных республиках заявили о начале новой попытки разведения войск в районе Золотого.

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