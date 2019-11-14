«Исторический момент»: «Панцирь-С» перебросили на север Сирии

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» разместили в аэропорту Камышлы на севере Сирии. Комплекс доставлен в указанный район для прикрытия боевых вертолетов ВКС России, которые были перебазированы с российской авиабазы Хмеймим. До октября этот аэропорт был базой США, но американские военные покинули ее после того, как Турция начала военную операцию «Источник мира» против курдских вооруженных группировок.

Первая группа российских вертолетов уже прибыла на новое место дислокации, которое, по данным телеканала «Звезда», оцепили сотрудники военной полиции.

«Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка. С земли вертолеты прикрывает система ПВО «Панцирь», — отмечает телеканал.

Стоит отметить, что «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Комплекс может выполнять поставленные задачи при любых погодных условиях, а также в любой радиоэлектронной обстановке. «Панцирь» — комплекс наземного и морского базирования, он защищает от наземных и надводных угроз.

Дополнительные российские боевые вертолеты прибыли в северные районы для расширения зоны воздушного патрулирования территорий. В настоящее время облеты совершают вертолеты Ми-8 и Ми-35, накануне они провели осмотр основных дорог и населенных пунктов сирийской провинции Хасеке.

Зону присутствия ВКС России в сирийском небе необходимо было увеличить, чтобы проложить новые маршруты наземного патрулирования, которые военная полиция России проводит вместе с турецкими военными. Как говорил штурман одного из вертолетов Иван Петров, боевые машины также сопровождают колонны с гуманитарной помощью.

«Выполняем задачи воздушного патрулирования в северных районах Сирии, а также сопровождаем колонны патрулей военной полиции», — цитирует слова Петрова РИА «Новости».

При этом воздушное патрулирование проходит на малых высотах, боевые машины не поднимаются выше 50 метров — пилоты предпринимают все необходимые меры предосторожности.

Россия и Турция приступили к патрулированию в Сирии 1 ноября. Тогда силы прошли в западном направлении вдоль турецко-сирийской границы. Протяженность маршрута первого патрулирования составила 110 км.

В настоящее время российско-турецкие военные приступили уже к шестому совместному патрулированию, оно проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Шейрек и вдоль сирийско-турецкой границы. В патрулировании участвует 8 единиц техники, в том числе российский беспилотник «Орлан-10».

Действия России и Турции на севере Сирии проходят на основе соглашений президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. 22 октября лидеры подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании, который был направлен на урегулирование ситуации в сирийской республике.

Стоит отметить, что новый кризис в Сирии возник в начале октября из-за турецкой военной операции «Источник мира» в северных районах республики. Действия Анкары были направлены против курдских формирований, которые турецкая сторона считает террористами, а также боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи заявили о приверженности территориальной целостности Сирии, а также договорились совместными усилиями противостоять всем проявлениям терроризма в регионе. Соглашение двух лидеров предполагало уход курдских формирований от сирийско-турецкой границы, что впоследствии привело к завершению военных действий в районе.

Собственно, совместное патрулирование России и Турции было организовано для наблюдения за ситуацией после отступления курдов. Как говорил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, российско-турецкий патруль должен успокоить Турцию.

«Они будут проверять, следить, чтобы никто там не проникал на их территорию. Но дело в том, что наши проводят ежедневное патрулирование, а турки только раз в неделю будут. Тем не менее, сам факт патрулирования, чтобы они контролировали, то, как мы соблюдаем свои обязательства и не пускаем какие-либо отряды на их территорию», — резюмировал эксперт.

Ранее российские военные уже перебрасывали свои вертолеты на сирийские базы.

В очередной раз это было сделано 22 октября, когда боевые машины сели на военный аэродром Табка в провинции Ракка на севере Сирии, который оставили американские военнослужащие. Его безопасность обеспечивали военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды. Командир охраняющего объект подразделения правительственных сил объяснил, что задача военных — обеспечить максимальную безопасность аэродрома и защитить его от возможных атак, передавал ТАСС.

По его словам, пришедшие туда в 2014 году боевики разнесли взлетно-посадочную полосу, а американцы, которые пришли туда позже, не стали ничего восстанавливать. «Наши военные разбирают завалы бетона, образовавшиеся после подрыва взлетно-посадочной полосы, а также убирают остатки разбитой техники на летном поле — там и машины обслуживания, и заправщики, и пожарные машины. Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем», — сказал командир.