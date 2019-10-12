«Источник мира»: Германия оставит Турцию без оружия

Правительство Германии приостановит поставку новых вооружений Турции из-за ее операции, которая проводится на севере Сирии, заявил в интервью газете Bild am Sonntag глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«В свете турецкой наступательной операции на северо-востоке Сирии правительство ФРГ не будет выдавать новых разрешений на поставки всех военных товаров, которые Турция могла бы использовать в Сирии», — сказал министр.

По его словам, кабмин ФРГ с 2016 года придерживается строгих рамок в вопросах, которые касаются экспорта вооружений в Турцию. Однако полностью Берлин еще не приостанавливал свои поставки, добавляет издание.

За первые четыре месяца 2019 года Германия экспортировала в Турцию вооружение на сумму порядка €184,1 млн, передает ТАСС, отмечая, что Анкара занимает первое место среди получателей германского оружия. В прошлом году Турция получила от ФРГ военные товары на €242,8 млн, что составляло почти треть всего германского экспорта вооружений (€770,8 млн).

Ранее министр иностранных дел Германии призвал турецкие власти остановить военную операцию, которую те проводят против курдов на севере Сирии. По мнению немецкого чиновника, из-за военных действий есть риск дестабилизации региона и восстановления позиций террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которая запрещена в России.

О начале операции «Источник мира» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Он направил турецких военных к границе с Сирией для того, чтобы освободить север этой страны от курдских формирований и создать зону безопасности, где можно было бы разместить сирийских беженцев, которые находятся в Турции.

В частности, эта операция направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В тот же день турецкая авиация атаковала сирийский город Рас эль-Айн и ряд других городов на границе двух стран. Вместе с тем власти Сирии неоднократно выступали против оккупационной политики соседней страны, передает РИА «Новости».

По словам Эрдогана, у «Источника мира» три цели. Турецкие власти считают, что таким образом они смогут обезопасить южную границу от террористов. Кроме того, Турция предполагает, что предпринятые меры помогут защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых Турция «не может бесконечно содержать».

Против действий турецких властей выступили некоторые ее соседи, а также европейские страны и США. Хотя ранее Соединенные Штаты хотели участвовать в создании безопасной зоны, но вскоре отказались от этой идеи.

Недавно Эрдоган раскритиковал заявления Евросоюза, который осуждает трансграничную операцию Анкары.

«Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», — цитирует президента Турции ТАСС.

Вместе с тем он подверг критике осуждающее мнение властей Саудовской Аравии и Египта. Турецкий глава отмети, что эти страны «не смеют ничего говорить» Турции, так как у самих есть прецеденты. «Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят», — привел пример Эрдоган.

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Ранее российский президент Владимир Путин призвал страны, военные которых находятся на территории Сирии нелегитимно, покинуть ее. «И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской республики должна быть полностью восстановлена», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Владимир Путин добавил, что Россия обсуждает этот вопрос со всеми партнерами. «На сегодняшний день мы этот вопрос абсолютно открыто обсуждаем со всеми нашими партнерами — и с иранскими партнерами, и с турецкими; неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам», — рассказал глава России.