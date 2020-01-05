«Иран ответит»: как убийство Сулеймани изменило Ближний Восток

Командующий иранской армией Абдулрахим Мусави ответил американскому президенту Дональду Трампу, заявившему, что США могут ударить по 52 объектам на территории страны, сообщает IRIB.

«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», — подчеркнул Мусави.

При этом конфликт уже разгорелся — 3 января США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был ликвидирован генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Иранские политики заявили, что США ответят за это.

Иранский военный был убит по прямому приказу президента США Дональда Трампа — Вашингтон считает Сулеймани ответственным за гибель американских военных в Ираке и Сирии.

Останки убитого в Ираке в ходе американской операции генерал Касема Сулеймани уже доставлены в Иран. Церемония прощания пройдет в нескольких иранских городах, а затем одну из ключевых фигур местного истеблишмента похоронят в его родном Кермане 7 января.

В связи с гибелью генерала в Иране был объявлен трехдневный траур, его портреты не сходят с первых полос газет, тысячи граждан вышли на улицы с его фотографиями в руках. Генерал пользовался уважением в иранском обществе, и его смерть объединила даже разные политические силы страны — от консерваторов до реформаторов. Даже те иранцы, которые не испытывали большой симпатии к режиму, признавались иностранным корреспондентам, что уважают покойного за его смелость.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США совершили тяжелейшее преступление, убив Сулеймани. Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран не забудет одно из ужаснейших беззаконий Вашингтона в отношении исламской республики.

«Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет», — заявил Роухани.

Как сообщило агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп спланировал убийство Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря — тогда погиб один американский военнослужащий-контрактник. После этой ситуации американский лидер поручил своим помощникам, в том числе советнику по национальной безопасности Роберту О'Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту Майку Пенсу, разработать план авиаудара по иранскому генералу.

Решение Трампа уничтожить Сулеймани выглядит спонтанным и и непродуманным и вызвало критику оппозиции. Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси назвала его «провокационным», отметив, что решение ставит под удар военнослужащих, дипломатов, американцев и союзников Вашингтона.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента, Трамп отдал приказ о ликвидации, вопреки позиции Пентагона и последним данным американской разведки. Как отмечает Reuters, произошедшее стало самым жестким кризисом в отношениях между США и Ираном с 1979 года, когда исламские революционеры захватили американское посольство в Тегеране.

Для того, чтобы не допустить эскалации ситуации, необходимо держать различные дипломатические каналы открытыми для возможного диалога между США и Ираном, считает ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик.

Ответ, растянутый во времени

Ведущие американские эксперты отмечают, что Иран не оставит гибель генерала без ответа. В Вашингтоне готовятся к подобному развитию событий. На днях США начали осуществлять переброску в Кувейт военных из 82-й воздушно-десантной дивизии. Туда прибыли уже 700 американских военнослужащих, к которым присоединятся еще 3,5 тыс. десантников. Американские СМИ со ссылкой на свои источники констатируют, что ответ Ирана может произойти «в течение недель».

Скорее всего, иранский ответ будет растянут во времени, предполагает в беседе с «Газетой.Ru» Карасик: «Иран ответит со временем и, может быть, сделает это нетрадиционным или асимметричным способом или просто похищением. Но если ответ будет сильным, то США ответит тем же».

В свою очередь, бывший ведущий сотрудник департамента оборонной политики Пентагона Илан Голденберг отмечает, что Иран, «не будет спешить с ответом» и сделает все, чтобы не быть втянутым в полноценную войну США. В статье в издании Foreign Affairs эксперт предполагает, что полем битвы между Вашингтоном и Тегераном станет Ирак, где существует немало шиитских групп, которые ориентируются на Иран. Эти группы могут начать похищать американских дипломатов и гражданских лиц.

Эти возможные действия могут поставить вопрос о пребывании военных США в Ираке. Несмотря на то, что страны — союзники, иракские власти давно косо смотрят на пребывание в этой стране американских военных, а убийство Сулеймани подлило масла в огонь этих настроений. Иракцы, протестующие против правительства в связи с социальными проблемами, требуют от властей убрать американских военных из страны.

Политическая элита Ирака при этом видит в действиях США нарушение своего суверенитета.

При этом, по мнению Голденберга, быстрый вывод американских военных из Ирака станет проблематичным для Вашингтона в глазах союзников и будет выглядеть как потеря лица. Ситуацией могут воспользоваться и террористические группы в Ираке.

«ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) сохраняет подпольное присутствие и может использовать хаос вывода американских войск или конфликта между США и Ираном для улучшения своей позиции в Ираке», — пишет эксперт.

Не исключен и удар Ирана по американским военным базам в регионе Персидского Залива. Военные США находятся в Бахрейне и Саудовской Аравии и могут стать мишенью иранских баллистических ракет. Однако, в этом случае, США может нанести ответный удар по Ирану, что будет означать начало ограниченного военного конфликта. Президент Трамп уже пригрозил Ирану ответом с помощью «новейшего оружия» в случае если он совершит какие-либо действия в отношении США.

Иран также может полностью разорвать ядерную сделку и приступить к активному обогащению урана. В этом случае Тегеран столкнется с конфликтом не только со странами ЕС, но и с другими участниками соглашения — Россией и Китаем, что грозит Ирану еще большей дипломатической изоляцией.

Иран и Сирия после Сулеймани

Убийство Сулеймани серьезно меняет расклад сил и в самом Иране, так как высокопоставленный командующий пользовался большим влиянием в стране и даже одно время рассматривался в качестве возможного кандидата в президенты. Он был близок к Верховному правителю Ирана аятолле Хомейни и считался второй по влиянию фигурой в стране. Корпус стражей исламской революции (КСИР), куда входило подразделение Сулеймани, влияет на политику и экономику страны.

КСИР — одна из самых могущественных организаций Ирана. В ее состав входят сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. «Стражи» также занимаются подготовкой добровольческих отрядов народного ополчения.

Организация известна участием в военных действиях в Сирии на стороне сил президента Башара Асада. КСИР тесно связан с ливанской шиитской радикальной политической силой «Хезболла», также присутствующей в Сирии. В составе «корпуса» — более 120 тыс. человек. Место Сулеймани занял его заместитель, который, несмотря на опыт, не обладает харизмой покойного и не имеет его заслуг.

Ожидается, что на волне возмущения смертью генерала корпус стражей может еще больше укрепить свою власть в стране.

«В Иране это станет стимулирующим фактором для тех, кто поддерживает Исламскую республику. Поднятие красного флага над мечетью в Куме очень важно с точки зрения общекультурного фактора (красный флаг, поднятый в этом священном городе, означает готовность к мести — «Газета.Ru»). Внутри страны в краткосрочной перспективе смерть Сулеймани является взрывоопасным фактором», — отмечает Карасик, напоминая о грядущих парламентских выборах в феврале.

Выборы, очевидно, пройдут под «знаком Сулеймани» и укрепят поддержку консервативных сил, которые будут настроены против любого диалога с США. Кроме этого, дополнительным фактором будет ухудшающиеся экономическое положение Ирана в связи с давлением США.

Экономическая ситуация уже привела к большим протестам в декабре 2019 года, однако пока не вполне понятно, будут ли они продолжены после гибели генерала, так как выступления против властей могут рассматриваться как косвенная помощь противникам Ирана.

Гибель Сулеймани затрагивает ситуацию не только в Иране, но и в соседней Сирии, где военный фактически руководил иранскими формированиями в борьбе против террористов запрещенной в России и ряде других стран группировки «Исламское государство» (ИГ).

«Восполнить потерю генерала Сулеймани непросто, поскольку он был не только военным командиром и архитектором важнейших операций, но и исключительно талантливым политиком и стратегом», — сказал в своей речи о гибели Сулеймани президент Ирана Роухани.

Известно, что Сулеймани также активно взаимодействовал с Москвой и координировал действия Ирана в совместных действиях против ИГ.

По иронии судьбы, хотя США считали генерала «террористом», в Сирии руководимые им подразделения действовали против врагов США — радикальных исламистов.

В России резко осудили гибель военного. Глава МИД России Сергей Лавров заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право.

Гибель Сулеймани, безусловно, окажет влияние на происходящее в Сирии и положение иранских формирований в этой стране. При этом влияние Тегерана на Дамаск может снизиться, что приведет к увеличению влияния России в Сирии и в регионе в целом.