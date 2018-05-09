«Иран открыто призывает к уничтожению Израиля»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран вечером во вторник 8 мая в развертывании «очень опасного оружия» на территории Сирии. Политик добавил, что эти маневры проводятся в рамках кампании по созданию угрозы израильскому государству, передает информационное агентство Reuters.

«Иран открыто ежедневно призывает к уничтожению, стиранию Израиля с лица земли и практикует безоговорочную агрессию против нас. Сейчас Тегеран пытается разместить очень опасное оружие в Сирии с конкретной целью — нашего уничтожения», — указал израильский лидер.

Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные приведены в повышенную боевую готовность в ответ на возможную атаку из Сирии, передает ФАН.

По данным ведомства, израильские военные зафиксировали «необычную активность» иранских сил на территории Сирии и готовятся к возможной атаке с их стороны. Вооруженные силы Израиля развернули системы противовоздушной обороны на Голанских высотах, а также открыли в этом районе бомбоубежища для гражданского населения.

«Выявив необычную активность иранских сил в Сирии, Армия обороны Израиля отдала распоряжение местным властям открыть и подготовить к использованию бомбоубежища на Голанских высотах. Кроме того, развернуты оборонительные системы, силы Армии обороны Израиля находятся в повышенной готовности к атаке», — говорится в сообщении.

Появление сообщения об ожидании эскалации отношений между Тель-Авивом и Тегераном по времени точно совпало с анонсированием главой Белого дома Дональдом Трампом выхода США из ядерной сделки с Ираном. Трамп предупредил, что в случае, если иранский режим продолжит свою ядерную программу, он создаст себе «еще большие проблемы, чем у него когда-либо были», передает RT.

В этой связи Нетаньяху сказал, что приветствует «смелое решение» Трампа «выйти из иранской ядерной сделки». Израильский лидер указал, что соглашение лишь сделало Иран более агрессивным, передает израильский портал Haaretz.

«Эта сделка позволила бы Ирану обогатить достаточно урана для всего арсенала ядерных бомб. Международное сообщество должно предпринять шаги в трех направлениях: положить конец «этой плохой сделке» и не дать Ирану изготовить целый арсенал ядерных бомб; положить конец иранскому денежному на международном уровне путем восстановления санкций; и блокировать иранскую агрессию в регионе — особенно в Сирии. Израиль отреагирует на любую агрессию», — резюмировал Нетаньяху.

Чуть ранее израильский лидер сообщил, что посетит Москву 9 мая, и сказал, что встреча с президентом России Владимиром Путиным имеет важное значение из-за попыток Ирана закрепиться в Сирии.

«Встречи с российским президентом всегда важны для безопасности Израиля и с точки зрения координации между израильской и российской армиями… но встреча на этой неделе будет иметь особое значение в свете активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия, направленного против Израиля», — сказал Нетаньяху.

По его словам, в последнее время иранские вооруженные силы стягивают в Сирии наступательное и оборонительное вооружение, а также беспилотные летательные аппараты, системы ПВО и ракеты класса «земля-земля».

«Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас», — заключил премьер-министр.

30 апреля Нетаньяху заявил, что Иран лгал миру о своей ядерной программе в течение многих лет — и даже после сделки 2015 года.

«Эта ядерная сделка основана на лжи. Иран не проявил чистоты в отношении своей ядерной программы», — сказал Нетаньяху. Представляя 55 тысяч страниц документов и 183 компакт-диска, израильский премьер сказал, что Иран «скрыл архив» документов по своей ядерной программе. Позднее он добавил, что не хочет войны с Израилем.

«Никто не хочет такого варианта развития событий», — отметил Нетаньяху.

Он также отказался обсуждать ядерное оружие, которым располагает Израиль.

«Ясно одно, что Израиль не угрожает уничтожением какой-либо стране», — добавил Нетаньяху.

Примечательно, что на следующий день после этих заявлений израильского премьера кнессет (парламент) Израиля наделил премьера и главу Минобороны правом самостоятельно принимать решение об объявлении войны.

Раньше для того, чтоб объявить военное положение или начать военные действия, нужно было получить разрешение кнессета.

«В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принять решение об объявлении войны», — сообщили в пресс-службе кнессета.

Член Военно-политического кабинета Израиля Юваль Штайниц заявил, что Израиль может ликвидировать президента Сирии Башара Асада в случае, если Иран попытается воспользоваться территорией Сирии для совершения атак на еврейское государство. Эта же причина может стать поводом для свержения сирийского правительства, передает НСН.