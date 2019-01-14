«Это взорвет весь Ближний Восток»: кто толкает Трампа на войну с Ираном

Еще в прошлом году по указанию Джона Болтона Совет национальной безопасности США обязал Пентагон представить Белому дому возможные варианты ударов по Ирану, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны США. Об этом же говорили и некоторые американские высокопоставленные официальные лица в это воскресенье.

Запрос, инициированный Болтоном, встревоживший экс министра обороны США Джима Мэттиса и других официальных представителей Пентагона, произошел после того, как поддержанные иранцами вооруженные формирования обстреляли из минометов и ракетных установок территорию посольства Соединенных Штатов в Багдаде в сентябре 2018 года.

В ответ на запрос Болтона, о котором изначально сообщило издание The Wall Street Journal, Пентагон предложил некоторые общие варианты действий, включая ракетно-авиационный удар по одному из иранских военных объектов, который носил бы символический характер. Однако министр обороны США Мэттис и другие военачальники выступили категорически против принятия подобного рода ответных мер.

По оценкам военных США, незначительный по своему размаху удар косметического характера, скорее всего, вызвал бы масштабный вооруженный конфликт с Ираном.

Вполне возможно, что одним из последствий подобного рода действий стало бы предложение Ирака Соединенным Штатам покинуть эту страну. Об этом на условиях анонимности заявил изданию NYT высокопоставленный американский чиновник.

В апреле 2018 года Джон Болтон сменил советника по национальной безопасности США генерал-полковника Герберта Макмастера. С этого времени Болтон резко усилил политику изоляции и давления по отношению к Ирану. Это явилось своего рода отражением его традиционной враждебности по отношению к лидерам Ирана, которая проявилась еще в период его работы как чиновника в администрации президента Джорджа Буша-младшего. Как частное лицо, Джон Болтон ранее призывал к военным ударам по Ирану, а также к смене режима в Тегеране.

Джон Болтон, по оценкам NYT, совершил прогресс в решении некоторых внешнеполитических проблем.

Именно он убедил Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном и восстановить экономические санкции против страны.

Однако он, как пишет NYT, имел значительно меньше успеха в решении других вопросов, к примеру, поддержания американского военного присутствия в северо-восточной Сирии, чтобы противостоять иранскому влиянию. Именно Болтон клялся, что не допустит усиления позиций Тегерана всего за неделю до принятия решения президента Трампа в выводе войск США из Сирии.

Как заявил представитель администрации Дональда Трампа, в деятельности по уточнению военных вариантов действий США по отношению к Ирану Джон Болтон просто делал свою работу в качестве советника по вопросам национальной безопасности. Представитель администрации сообщил также, что поддержанные иранцами бойцы планировали нанести удар и по американскому консульству в Басре.

«Совет национальной безопасности США координирует политику и представляет президенту США различные варианты действий и ответов на разнообразные угрозы», — в свою очередь заявил представитель СНБ Гарретт Маркиз.

Семидесятилетний Джон Болтон является не единственным ястребом по отношению к Ирану в кругу высших советников президента США Дональда Трампа.

К примеру, в ходе выступления в Американском университете в Каире на прошлой неделе государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что «государства всего мира все больше понимают, что мы должны противостоять аятоллам, а не нянчиться с ними». Ранее Помпео предостерегал Иран от запуска трех космических аппаратов, считая их испытанием соответствующих ракетных технологий, которые необходимы для того, чтобы создать Тегерану ракету-носитель для возможного удара по Соединенным Штатам и их союзникам.

В воскресенье в телевизионной программе канала CBS во время посещения Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах Майк Помпео выразил сомнение в правильности решения Дональда Трампа вывести 2 000 американских солдат из Сирии в ближайшие месяцы. По мнению госсекретаря, эта мера резко уменьшает возможности Вашингтона достигнуть необходимых целей в регионе.

Но, по словам бывшего представителя администрации, Майк Помпео также выступил против идеи ракетно-авиационного удара по Ирану после нападения на посольство США в Ираке. В воскресенье он отказался комментировать сообщение издания WSJ о возможных ударах по Ирану. В ходе своего ближневосточного турне Майк Помпео, как бывший офицер, заявлял о необходимости противостоять Ирану, но ничего не говорил о возможных военных действиях против этой страны.

NYT отмечает своеобразный стиль работы Джона Болтона. Как советник по вопросам национальной безопасности президента США, он в основном устранил внутренние стратегические дебаты, которые могли бы предать гласности разногласия в администрации Дональда Трампа. Болтон не желает слышать противоположные точки зрения, ненавидит утечки и хочет управлять решительно всем потоком информации, который направляется президенту США.

Однако из-за такого подхода к управлению альтернативные точки зрения и варианты действий в Белом доме больше не анализируются и, что более важно, существенно возрастает риск развязывания военных действий.

Несколько последних дней были весьма бурными для Джона Болтона. Он отправился в Турцию, чтобы представить список условий для последующих действий Анкары в Сирии, включая обещание турок не вести боевых действий против курдов — союзников США в этой стране. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил это требование и, более того, отказался от встречи с Джоном Болтоном.

Тем не менее, в воскресенье Дональд Трамп поддержал своего советника по вопросам национальной безопасности, объявив в твиттере, что Соединенные Штаты сотрут Турцию с лица земли в экономическом плане, если Анкара нанесет удары по курдам.

В марте 2015 года, когда Барак Обама договаривался о соглашении с Ираном по ядерной программе, Джон Болтон призывал к военным ударам по Ирану. Тогда он написал в NYT, что дипломатия никогда не сможет препятствовать тому, чтобы Иран обрел ядерное оружие. «Неудобная правда состоит в том, что только военные действия, подобные удару Израиля в 1981 году по реактору Саддама Хусейна «Осирак» в Ираке или разрушение в 2007 году сирийского реактора, разработанного и построенного Северной Кореей, могут достичь того, что требуется», — писал Джон Болтон. По его словам,

«время ужасно коротко, но удар все еще может иметь успех».

«Предсказывать действия Дональда Трампа и его ближайших сотрудников, в частности, Джона Болтона, достаточно трудно», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

По его словам, Джон Болтон всегда выступал за военное решение иранской проблемы. Это касалось и периода 2011-2012 годов, когда напряжение вокруг ядерной программы Ирана было весьма сильным. Тогда Израиль был готов уже ударить по иранским ядерным объектам.

«Однако я не думаю, что все это приведет к большой войне. Со стороны Соединенных Штатов это было бы совершенно безрассудным действием», — считает эксперт. Даже в 2011-2012 годах речь шла не о войне с Ираном, подчеркивает специалист, а о том, чтобы точечными ударами уничтожить иранские объекты атомной промышленности. «А это все-таки несколько другое», — полагает специалист.

Теоретически ядерные объекты Ирана можно уничтожить ракетно-авиационными ударами, считает собеседник издания. Проблема заключается в том, что Тегеран несомненно будет отвечать, причем ракетными ударами как по американским военным базам в регионе, так и по государствам-союзникам Вашингтона.

Это может взорвать весь Ближний и Средний Восток.

То есть ограниченными ракетно-авиационными ударами со стороны США дело не закончится. Все это может привести к большой войне. А вооруженные силы Ирана достаточно многочисленны — армия, Корпус стражей исламской революции, иранское ополчение «Басидж». То есть США придется проводить полномасштабную общевойсковую операцию. Насколько они готовы к этому — вопрос открытый.

«Несмотря на воинственные заявления из Вашингтона, какой-либо серьезной проработки предстоящих военных действий со стороны США, на мой взгляд, нет», — пояснил «Газете.Ru» заместитель председателя Совета ассоциации российских дипломатов, советник заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Бакланов.

По его словам, со стороны американцев наблюдается просто поддержание определенного градуса напряженности и воинственности.

И чем хорошо для США иранское направление — никто за Тегеран заступаться не будет. То есть налицо присутствие определенного элемента безнаказанности.

«Для ведения военных действий требуется весьма большая по объему подготовка, которой мы пока не наблюдаем», — отметил дипломат.

Помимо этого, полагает специалист, сопротивление со стороны ВС Ирана будет весьма значительным. «Степень предательства среди руководящего состава ВС в Иране существенно ниже, чем в Ираке», — считает Андрей Бакланов. Поэтому американцы рискуют встретиться с очень большими трудностями в ходе осуществления своей военной кампании. Помимо этого, проиранские формирования с большим опытом ведения военных и подрывных действий присутствуют на территории многих других государств региона. Поэтому американские военные и гражданские объекты могут быть атакованы в самых неожиданных местах. Столкнувшись со значительными потерями среди военнослужащих и гражданских лиц, американцы могут быстро свернуть свою операцию.

«В основном сами себя подбадривают», — заключил Андрей Бакланов, оценив последние американские заявления.