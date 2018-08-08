«Это война»: как грузинские войска атаковали Цхинвали

Примерно 20 минут назад со стороны грузинских сел Эргнети, Никози из тяжелой артиллерии открыт огонь по городу Цхинвали, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Южной Осетии.

По предварительной информации огонь из реактивных систем залпового огня «Град», а также орудий и минометов ведется со стороны приграничных с РЮО грузинских территорий с Горийского направления. Большинство снарядов разрываются в центре города. Поступает информация о начале штурма Цхинвали вооруженными силами Грузии.