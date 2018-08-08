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«Это война»: как грузинские войска атаковали Цхинвали
08 августа 2018, 04:09 • 80 • Война
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01:03
Южная Осетия начала отвечать на обстрел со стороны грузинских формирований, сообщил представитель Минобороны и чрезвычайных ситуаций непризнанной республики. «Дела очень плохи», — сказал он.
00:47
Стали известны подробности разговора Кулахметова и Курашвили. Начальник Объединенного штаба ВС Грузии заявили, что грузинская сторона приняла решение о восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта.
Об этом сам Курашвили рассказал телекомпании «Рустави–2». По его словам, он просил Кулахметова, чтобы дислоцированные в зоне конфликта российские миротворцы не вмешивались в ситуацию.
00:30
Грузинская сторона заявляет, что была вынуждена отказаться от объявленного ранее одностороннего моратория на ведение огня и открыть ответный огонь после непрекращающегося обстрела грузинских сел юго-осетинскими формированиями, заявил руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили.
23:56
Примерно 20 минут назад со стороны грузинских сел Эргнети, Никози из тяжелой артиллерии открыт огонь по городу Цхинвали, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Южной Осетии.
По предварительной информации огонь из реактивных систем залпового огня «Град», а также орудий и минометов ведется со стороны приграничных с РЮО грузинских территорий с Горийского направления. Большинство снарядов разрываются в центре города. Поступает информация о начале штурма Цхинвали вооруженными силами Грузии.
23:46
Источники сообщают, что после общения с журналистами Кулахметов созвонился с начальником ОШ ВС Грузии по миротворческим операциям бригадному генералу Мамуке Курашвили. О чем они говорили, пока неизвестно. Остается надеяться, что широкомасштабный конфликт будет предотвращен.
23:31
Генерал Кулахметов должен появиться перед журналистами с минуту на минуту. Ждем обещанное срочное сообщение.
23:39
Корреспонденты сообщают, что в «где-то на территории штаба, в метрах 30–50 от журналистов» произошел взрыв одиночной мины. Вышедший к журналистам генерал комментирует: «Это война».
23:24
Буквально несколько часов назад Грузия объявила об одностороннем прекращении огня в зоне грузино-осетинского конфликта. Кроме того, президент Грузии Михаил Саакашвили предложил России стать гарантом неограниченной автономии для Южной Осетии. В сегодняшнем эфире программы «Время» Первого канала сообщается о том, что достигнута договоренность о прекращении грузинской и югоосетинской сторонами обстрелов до завтрашних переговоров. В течение последних шести часов, по данным телеканала, огонь был полностью прекращен.
Подробнее о том, что могут значит последние заявления, читайте в материале «Газеты.Ru».
23:10
Доброй ночи, дорогие читатели «Газеты.Ru». Из Закавказья приходят тревожные новости. Помощник командующего Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузино-осетинского конфликта по работе со СМИ капитан Владимир Иванов созывает действующих в регионе российских журналистов в Объединенный штаб на срочную пресс-конференцию командующего ССПМ генерала Марата Кулахметова.
Мы начинаем онлайн-трансляцию, чтобы в режиме реального времени сообщать вам о происходящих в зоне конфликта событиях.
23:17
Пока журналисты ждут выхода Кулахметова, напомним о последних событиях в регионе. Последнюю неделю между грузинскими и югоосетинскими силами в районе Цхинвали идут перестрелки с использованием артиллерии и минометов.
Президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты пригрозил начать полномасштабное наступление на позиции, занятые грузинами, объявив, что Грузия стянула к зоне конфликта свои войска.
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