«Это так снаряды летают?»: Соловьев опозорил украинского эксперта

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1» во время обсуждения обстрела мечети в Донецке. Гость программы допустил ошибки, пытаясь доказать, что украинские военные непричастны к атаке на мечеть Аль-Джамиль.

Изначально Ковтун доказывал свою позицию, указывая на то, что здание расположено в 15 км от линии соприкосновения, а миномет, из которого, как предполагается, по нему стреляли, бьет максимум на три километра.

Но политолог из Донецка Владимир Корнилов сразу же указал на ошибки его украинского коллеги. «Во-первых, обстреляли мечеть имени Ахатя Брагина, а не ту, что вы сказали. Находится она у поселка Пески под Донецком, и украинские войска стоят всего в 2,5 км от нее», — обратил внимание эксперт.

Ведущий программы Владимир Соловьев и вовсе усомнился в том, что Ковтун служил в армии и тем более минометчиком.

После этого гости студии начали обсуждать другие вопросы. В это время Ковтун искал нужную ему информацию в телефоне.

«Вот, 5,7 км от линии соприкосновения до мечети, а никакие не 2,5, как вы тут утверждали! Расcтояние показал Google», — в итоге заявил украинский политолог и подошел к Корнилову, чтобы доказать ему свою правоту. Эксперт из Донецка показывал Ковтуну расстояние в 2,5 км от мечети до расположения подразделений ВСУ на своем планшете, а Ковтун ему — 5,7 км на своем смартфоне.

Оценить результаты поисков обеих сторон вызвался Соловьев. Он же и заметил, что украинский эксперт измерял расстояние от позиций ВСУ до мечети по автомобильной дороге.

«Слава, ты нам показываешь траекторию полета снарядов по дороге? Это так снаряды летают? Мамма Mia! <…> У этого человека миномет стреляет боеприпасами, которые летят к цели, петляя вдоль дорог!» — заявил Соловьев.

Речь идет об обстреле 4 июня северо-западной окраины Донецка, в результате которого под огонь попала мечеть, где собрались прихожане для празднования одного из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), огонь велся со стороны украинских военных.

«В 7:40 ВСУ открыли огонь со стороны населенного пункта Пески по северо-западной окраине Донецка — микрорайону Октябрьский — с применением 82-мм минометов. Выпущено девять мин. В результате обстрела поврежден купол мечети»,

— указали в сообщении представительства ДНР, которое приводит Донецкое агентство новостей.

По сообщению издания, пострадавших в результате инцидента нет. В СЦКК призвали Киев прекратить обстреливать жилые массивы и придерживаться обязательств по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.

По факту обстрела мечети Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко. По ее словам, дело было заведено по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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Это происшествие стало причиной еще одного инцидента с украинским экспертом на российском телевидении. Во время телепрограммы на «России 1» ведущий Евгений Попов навсегда запретил участие в передаче украинскому писателю и журналисту Всеволоду Непогодину за неподобающее поведение.

В ходе прямого включения с места событий украинский эксперт начал делать оскорбительные заявления с использованием нецензурной брани. К тому же, он неподобающе жестикулировал.

«Всеволод Непогодин больше никогда не появится в программе. Он проявил неуважение к российским зрителям и жителям Донбасса», — заявила ведущая Ольга Скабеева.

После этого сам Непогодин заявил, что на передаче «60 минут», его «оболгали и дискредитировали». Он заверил, что появится на телеканале «Россия 1» в программе «Кто против?» и объяснит все там. «Больше никому никаких комментариев не будет», — заявил он ФАН.

Мечеть была не единственным пострадавшим в результате обстрелов объектом. Также произошло возгорание в здании вагонного депо под Ясиноватой. При этом в Донбассе официально действует перемирие, начавшееся 8 марта в 00.00 по киевскому времени (01.00 по мск).

Глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец рассказал ФАН, что находившихся на улице людей спас мягкий после дождя грунт. Он подчеркнул, что один из боеприпасов упал в кровлю и разорвался, другая мина попала на территорию сада, «а еще одна из мин могла стать роковой».

«Она упала в пяти метрах от площадки, где стояли люди. Ночью прошел дождь, и грунт был мягкий. Она вошла глубоко в грунт и разорвалась внутри, поэтому все осколки полетели вверх», — отметил Адамец.

По его словам, никто из людей «просто чудом» не пострадал.

По словам собеседника агентства, на праздник «собралось большое количество людей в мечети, только детей было 22 человека».