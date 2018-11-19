«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в США посоветовали Украине создать «революционную ситуацию» в Донбассе.

По его словам, советники из Соединенных Штатов предложили ужесточить пограничный контроль с Донбассом. Более того, Вашингтон посоветовал Киеву перекрыть воду и электроснабжение. Таким образом, планируется создать «недопустимое» для России положение, из которого не будет выхода.

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс», — заявил Романенко.

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT посчитал подобную инициативу трудновыполнимой.

«Действия США всегда были одной из тактик ведения войн. Можно верить словам украинского экс-заместителя начальника Генштаба. Другое дело, что выдавать желаемое за действительное — совершенно не означает, что такой план Украины удастся», — сказал эксперт.

По его мнению, Украина желает «усугубить положение вещей».

«Но они получают искажённую информацию о реальной ситуации и значительно преувеличивают те настроения, которые могли бы им помочь. В самом плане нет ничего хитрого. Украина с удовольствием создала бы революционную ситуацию, если бы могла», — заявил он.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в разговоре с ФАН также отметил характерную для США тактику ведения военных конфликтов.

«Официальный Киев уже давно торпедировал минские соглашения и в очередной раз показал, что не готов отвечать по своим международным обязательствам, под которыми ставит свою подпись. Можно верить Романенко в том, что американцы рекомендуют создать Украине условия для цветной революции в Донбассе. Это — привычная для Соединенных Штатов, обкатанная схема по дестабилизации стран, примерами могут служить аналогичные действия на Ближнем Востоке, в Грузии и в других странах мира», — сообщил сенатор.

Кроме того, Морозов заявил, что Украине не удастся выполнить план по созданию революционного положения на Донбассе.

«Это не пройдет с Донбассом, потому что Россия не допустит уничтожения русского и украинского населения, проживающего в юго-восточном регионе. Об этом совершенно четко заявил президент России Владимир Путин. Какие бы ограничения, санкции ни вводились против ДНР и ЛНР, захватить Донбасс путем военной силы у украинцев просто не получится», — отмечает сенатор.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что Вашингтон выдвигает подобные иницативы в связи с надвигающимися на Украине выборами.

«Сегодня можно считать открытой информацией то, что за спиной Порошенко стоят Соединённые Штаты. Америка видит, что не получается жёстко столкнуть Россию и Украину, и её действия похожи на последний крик утопающего. Выборы президента на Украине всё ближе, и США понимают, что народ устал от боевых действий. Поэтому они любыми путями подталкивают Порошенко к уходу от Минских соглашений и к отказу от всех предложений Совета Европы и ОБСЕ», — цитирует слова депутата RT.

Подача воды является одним из самых острых вопросов для ЛНР и ДНР.

В прошлом году Украина прекратила подачу воды с Западной фильтровальной насосной станции (ЗФС), обеспечивающей водоснабжение восьми городов, находящихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Руководство предприятия «Лугансквода» порекомендовало жителям этих населенных пунктов обеспечить необходимый запас воды. Донецкая фильтровальная станция является объектом, вокруг которого регулярно ведутся боевые действия.