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«Это не игра»: как Эстония готовится к войне

20 февраля 2019, 23:39  •  19 • Война
По словам главы отдела оборонных инвестиций военного ведомства Эстонии Кусти Сальма, характер оборонных расходов Эстонии свидетельствует о том, что страна готовится к войне. Такой вывод он озвучил на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
«Реальные оборонные инвестиции и переорганизация Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне.
То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, это <...> подготовка к войне»,
— подчеркнул он. Сальм обратил внимание, что это «не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны». Он считает, что необходимо получить как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи от каждого инвестированного в оборону цента.
Впрочем, с кем именно планирует воевать республика, чиновник не сообщил.
Учения, о которых он говорил, начались в Эстонии с участием союзников по НАТО 6 февраля. По имеющейся информации, военные маневры проходят на Центральном полигоне сил обороны страны и на полигоне Первой пехотной бригады. В них участвуют военнослужащие из Соединенных Штатов, Великобритании и Бельгии — всего около тысячи военных.
Ранее эстонский парламент — Рийгикогу — одобрил в третьем, окончательном чтении проект государственного бюджета на текущий год, в котором общий объем расходов и инвестиций составит €11,31 млрд, а доходов — €11,06 млрд.
Несмотря на дефицит бюджета, эстонские расходы на оборону в этом году увеличатся почти до 2,2% ВВП.
Около 40% всего оборонного бюджета планируется потратить на различные закупки. За счет этих средств также будут увеличены зарплаты кадровых военных.
Активность Эстонии в области обороны действительно усилилась в последнее время. 11 февраля газета Postimees сообщила, что эстонские военные готовы изымать военную технику у гражданских лиц в случае начала военных действий.
Сообщается, что департамент оборонных ресурсов Эстонии определил примерно 2,7 тыс. единиц техники, пригодной по своим свойствам и техническим характеристикам для выполнения армейских задач. В случае начала военных действий эту технику будут изымать у гражданских лиц и передавать в собственность вооруженных сил. В этом списке значатся, в частности, тракторы, бульдозеры, грузовики, автобусы и легковые автомобили. Ими владеют как частные лица, так и предприятия.
Владельцев этой техники проинформируют о включении их машин в список в ближайшее время. Если в стране объявят режим чрезвычайного положения, владельцы будут обязаны самостоятельно доставить технику на определенные пункты сбора с полным баком горючего. Кстати, закон об изъятии техники, находящейся в собственности гражданских лиц в пользу вооруженных сил, был принят в Эстонии еще в 1995 году, на на практике его пока не применяли.
В Эстонии на усиление военного потенциала настраивается не только власть, но и, судя по всему, общественность. В конце января эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург. Он также посчитал, что Эстонии необходимы военные корабли, чтобы создать помехи торговому флоту России.
По его словам, эстонским властям также нужен план для «сдерживания России». Журналист хотел бы сделать так, чтобы Россия «заплатила» слишком высокую цену при нападении на Эстонию.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя эти заявления, отметил, что предложения Кооритса никак не связаны с реальным положением дел.
«Эстонский гражданин Вахур Кооритс, призывая разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, по определению не может считаться журналистом. Это — настоящий провокатор. Предназначение журналиста — передавать информацию, делая это максимально правдиво, а не выступать с безответственными заявлениями», — пояснил сенатор.
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Он подчеркнул, что Кооритс даже не осознает, к чему могут привести такие предложения, если их действительно реализуют. Клинцевич выразил надежду, что те, кто принимает решения в Эстонии, оценивают ситуацию реально.
Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, в свою очередь, решил не церемониться и сразу предложил отправить эстонского журналиста на медицинское обследование. «Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей они к нормальным взаимоотношениям не приведут… Надо еще рассмотреть, может ли он выполнять свои функциональные обязанности», — обратил внимание парламентарий.
Он также напомнил о давней антироссийской ориентации Прибалтики. В связи с этим его нисколько не удивила такая «маниакальная идея» о размещении вооружения и техники для готовности «поразить, уничтожить Санкт-Петербург». «Россия — это миропорядок, стабильность и безопасность», — заключил член нижней палаты парламента.

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