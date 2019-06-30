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«Это была встреча для учебников истории»

30 июня 2019, 11:39  •  84 • Война
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11:15
«Я желал бы снять санкции с КНДР, но пока они сохраняются», — заявил Трамп.
11:01
Стороны договорились о создании комиссии для обсуждения вопроса о денуклеаризации КНДР, заявил Трамп журналистам по итогам встречи с Ким Чен Ыном. О возможных результатах работы этого органа говорить пока рано, отметил президент США.
10:55
Трамп возвращается в Южную Корею, Ким Чен Ын — на территорию КНДР.
10:53
Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры и вышли к журналистам.
10:45
Беседа Трампа и Ким Чен Ына тет-а-тет продолжается уже минут 40.
10:28
После столкновения с северокорейцами на теле нового пресс-секретаря Трампа можно увидеть несколько синяков, сообщает CNN. Якобы Стефани Гришем пыталась защитить американских журналистов, с которыми грубо обращались на территории КНДР.
10:22
Трамп и Ким Чен Ын уединились, наконец, для беседы с глазу на глаз.
10:17
Трамп пригласил Ким Чен Ына в Белый дом.
10:10
На территории Северной Кореи также замечены Иванка Трамп и Джаред Кушнер.
10:05
Но уединения не получилось. Трамп и Ким Чен Ын пригласили к себе прессу. Трамп начал привычно высказывать негатив относительно работы СМИ.
10:00
Трамп и Ким Чен Ын уединились для беседы.
09:52
Трамп зашел на территорию КНДР, став первым действующим президентом США, оказавшимся на территории Северной Кореи.
09:48
Трамп и Ким Чен Ын пожали руки в демилитаризованной зоне.
09:40
Есть предположение, что по приглашению Ким Чен Ына Трамп может даже зайти на территорию КНДР.
09:30
Трамп выступил в диалог с военными США и Южной Кореи, заявив им, что уже «через 4 минуты должен встретиться с Ким Чен Ыном».
09:25
Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону, где он должен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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