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«Этих самолетов недостаточно»

30 мая 2018, 03:39  •  68 • Война
Вооруженные силы Украины подняли в небо над Донбассом авиацию, участвующую в операции Объединенных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр ООС.
Согласно сообщению, подразделения провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач. Авиация отработала поддержку с воздуха действий других частей.
«В ходе отработки целей разными способами авиация с заданием справилась», — говорится в пояснении украинских ВС.
В ответ на это сообщение заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ни один украинский самолет не подлетел близко к границам ДНР, передает НСН.
«Где-то неделю назад у них был демарш с объявлением, что если мы не оставим Горловку, то они начнут применять авиацию. С другой стороны, Украина — это большое государство, у них есть армия, поэтому они проверяют готовность войск, не более того. У них есть аэропорты в Краматорске, Мариуполе — вот они и летают. Просто они близко к нам не подлетают», — подчеркнул военный.
По словам Басурина, за время учений никаких происшествий не было.
«Пусть попробуют — узнают», — так он ответил на вопрос о том, что произойдет, если ВСУ будут атаковать позиции ополченцев с воздуха.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов отметил, что украинская авиация находится в печальном состоянии и если ее планируют использовать в Донбассе, то это может закончиться для Киева плачевно, передает ФАН.
«Мы прекрасно помним, чем закончилось боевое применение так называемой украинской авиации на территории Донбасса в 2014 году. По большому счету, Украина потеряла в то время до 30% своей авиации, которая имела определенную степень летной годности. На сегодняшний день вся украинская авиация представлена в основном армейской авиацией: это вертолеты, незначительное количество штурмовиков. Остальная авиация Украины пребывает в низком боеготовом состоянии», — рассказал аналитик.
По его словам, ранее поступала информация о том, что Киев искал по странам бывшего Варшавского блока боеспособные и технически исправные боевые самолеты советского производства.
«Были даже проведены какие-то ремонты, и данная авиация, это около 20 самолетов, была перебазирована в Польшу, но дальше Польши она так и не двинулась. Самолеты не были переданы украинской стороне. А той авиации, которая имеется в распоряжении так называемой ООС, явно недостаточно для эффективного решения каких-то задач», — сказал специалист.
Сейчас украинские вооруженные силы используют вертолеты для доставки в Донбасс грузов и материально-технического обеспечения.
«Имели место несколько пролетов вдоль линии соприкосновения.
Но фактов, указывающих на то, что данная авиация может быть использована для нанесения ударов или для выброски групп десанта в глубине ДНР и ЛНР, пока не было. Как мне кажется, украинская сторона, помня о том, что было с ее авиацией в 2014 году, сколько машин тогда было сбито, не рискнет пойти на такую авантюру, которая может привести к окончательному разгрому ВВС Украины», — заключил Орлов.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, в свою очередь, считает, что Киев хочет использовать промежуток накануне и во время проведения чемпионата мира по футболу в России — летом нынешнего года — для провокаций.
«Это, по мнению Порошенко, может помочь ему сохраниться на президентском посту. Ведь его американские партнеры, по его мнению, могут это оценить. То есть это станет очень важным моментом в продолжении антироссийской истерии», — объяснил специалист.
Политолога Александр Дудчак, смена формата операции говорит о том, что Киев не собирается решать проблемы Донбасса мирным путем.
«По сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что делали и раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжелую артиллерию, танки, бронетехнику. Сейчас это просто узаконили. Киев считает Донбасс территорией, которую нужно покорить и подавить силой», — резюмировал аналитик.

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