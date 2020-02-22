«Если бы Путин этого не хотел, турки бы не гибли»

То, что сейчас происходит между Россией и Турцией, похоже, сильно волнует одного нашего заокеанского «партнера». Соединенные Штаты уделяют освещению сирийских событий очень много времени. Например, совсем недавно в небезызвестном консервативном журнале Washington Examiner вышел материал под названием «Турции надо бомбить Дамаск». Название сразу дает понять, каким будет основной мотив статьи, но все же следует приложить усилия и прочесть до конца.

Особых размышлений тут нет. Сначала упоминается гибель турецких солдат, которые до сих пор не отомщены. И это — не дело. Самое разумное, что Анкара может предпринять в этой ситуации — начать наносить удары по Сирии. Приоритетной целью является город Дамаск, ибо удар по нему произведет наиболее сильный эффект на Башара Асада. Это будет послание для него и для русских, которые во всем поддерживают «режим». Впрочем, ситуация несколько интереснее. Русские не просто поддерживают режим — режим уже давно им подвластен, и все его действия чуть ли не напрямую диктуются из Кремля. Следовательно, все, что делает Асад, так или иначе одобряется Москвой, ибо ею же это и инициировано. Получается, что за гибель турецких военных в Идлибе «ответственность несет лично Владимир Путин». Да, так напрямую и написано, а далее, похоже, для недалеких, идет уточнение — «русские не позволили бы Асаду убивать турецких военных, если бы этого не хотел Путин». Кровожадный президент РФ этого хочет, ибо он «в ярости» из-за того, что Анкара противится продолжению его операции в Идлибе. Так что надо действовать — бомбить Дамаск и организовывать контрнаступление. Это реально, потому что Асада, на самом деле, слабее, чем кажется, а у русских недостаточно военного потенциала, чтобы противостоять совместным атакам Турции и оппозиции.

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Неглубокомысленные размышления, и какие-то совсем уж дилетантские предложения, единственная ценность которых в том, что они привлекают внимание англоязычных читателей. Привлекают своей абсурдностью. Но удивляться тут нечему. Автор опуса — Том Роган, прославившийся у нас пару лет назад предложением взорвать или разбомбить Крымский мост. В общем, парень предлагает только радикальные решения.

Впрочем, порой из Штатов приходят и другие новости. В эти же дни интервью британскому каналу Sky News дал официальный представитель антитеррористической Коалиции во главе с США Майлз Кэггинс. Похоже, интервьюер ждал от него очередной тирады про невообразимое насилие, чинимое Асадом и россиянами, однако вышло совсем иначе. Полковник говорил про террористов, которые в огромных количествах находятся в Идлибе, ибо эта провинция стала для радикалов «магнитом». И именно эти террористы угрожают жизням сотен тысяч гражданских лиц провинции, которые просто «хотят пережить зиму». Что ж, такие слова из уст официального лица не совсем дружелюбной для РФ стороны сирийского конфликта что-то да значат.

Однако риторика Анкары в последнее время больше похожа на агрессивную, и первый вариант сейчас кажется вполне допустимым. На счет бомбить Дамаск — Реджеп Тайип Эрдоган допускал это, когда говорил, что Турция в случае невозврата к сочинскому меморандуму сторон конфликта будет наносить удары по Сирии в любой ее точке, то есть столица теперь тоже не представляется безопасным местом.

Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что на данный момент, после переговоров Путина и Эрдогана, ситуация относительно стабильная. Турция за последние дни была активна немного на севере и близ Найраб, что в двадцати километрах от города Идлиб. Также обстрелу подвергся Саракиб, примыкающий к трассе М-5. В случае с первым населенным пунктом турецкая артиллерия оказывала поддержку наступавшим боевикам, которые в какой-то момент сумели даже прорваться к окраинам деревни. Но перелома не случилось, и атака была успешно отбита, тем не менее, турки продолжают наносить удары по Найрабу, стремясь предотвратить подготовку к наступлению на близлежащую деревню Хъаминас, Для Сирийской арабской армии этот населенный пункт сейчас считается одной из приоритетных целей, хотя его взятие в стратегическом плане много не дает. Впрочем, 22 февраля турки пока еще не наносили ударов по Найрабу, что, видимо, связано с какими-то ожиданиями от переговоров Путина с Эрдоганом. Последний еще не объяснил, что думает по этому поводу. Но как бы то ни было, наступление Дамаска при поддержке России теряет свою интенсивность. Связано это с неопределенностью — у наших военных пока нет четких инструкций на случай, если агрессия Турция примет серьезный характер. Асадиты же понимают, что близ Идлиба и западнее сконцентрированы большие турецкие силы, и с ними справиться у них не получится. Следовательно, идти в открытое наступление никто не намерен.

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В целом же из российских военных никто особенно не верит, что Эрдоган даст старт крупной военной операции, несмотря на свои многочисленные заверения в обратном. Впрочем, исключать этого до конца нельзя — непредсказуемость восточных людей всем хорошо известна. Однако никто у нас к этому не готовится, чтобы в случае неожиданности потери для нас и асадитов были минимальны. И это — недостаток.

По поводу бомбардировки Дамаска наш источник сообщает, что это вряд ли сейчас возможно для Турции. Во-первых, ей это вообще ненужно, во-вторых, никакой пользы — политической или военной — Анкара от этого не получит. Хотя с практической точки зрения реализовать такой вылет вполне реально, учитывая, что сирийские ПВО работают не самым надежным образом. Но риски все же имеются.

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