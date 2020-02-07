«Если я увижу русского, я засуну палку ему в…»

Российско-турецкие отношения нестабильны. Это стало особенно очевидно в свете последних событий. Россия и Турция не могут совместно разобраться с сирийским Идлибом, хотя уже как несколько лет пытаются это сделать. Все началось с сочинского соглашения о создании демилитаризованной зоны в провинции, занятой в основном местными сепаратистами. При этом Москва и Анкара договорились регулярно организовывать совместные проверки в зоне конфликта. В общем, все шло к тому, чтобы заморозить сирийскую гражданскую войну на этом фронте. Поначалу казалось, что план сработал — бои приостановились, а Россия и Турция начали активно развивать сотрудничество во всех направлениях — начиная от поставок вооружения и заканчивая крупными финансовыми проектами. Но большим упущением дипломатов как с одной, так и с другой стороны было то, что никто из них толком не учел интересы своих внутрисирийских союзников. Похоже, стороны стремились лишь к тому, чтобы угодить друг другу. А вот Дамаск, поддерживаемый РФ, был крайне недоволен таким раскладом. Признать фактическую автономность или, вернее, полную независимость Идлиба — все равно, что согласиться на раздел Сирийской арабской республики, которую тогда и так беспощадно дербанили американцы при помощи своих всегда верных курдов.

Разумеется, Башару Асаду все это было ненужно — он по-прежнему планирует вернуть себе не только северо-запад, но и то, что сейчас называется Рожавой (самопровозглашенное курдское государство на территории Сирии — авт.). Без этих территорий его вряд ли можно считать настоящим президентом, по крайней мере того государства, что существовало до 2011 года.

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Что до турок, то им пришлось не намного легче, ибо им приходилось сотрудничать с сирийцами, которые власть Асада с 2011 года считали нелегитимной и с тех самых пор пытались свергнуть ненавистного президента. Может показаться странным, но большинство идлибских группировок, будь то религиозные секты или вполне себе светские организации, до сих пор верят в новую Сирию, в Сирию безе Асада. Они все еще полагают, что могут свергнуть его и построить какое-то другое государство. Разумеется, союз их покровителя в лице Турции с Россией вызвал дикое негодование, ибо ассоциировался этот шаг с признанием части прав Асада, хотя еще несколько лет назад высшее руководство Турции утверждало, что свержение сирийского лидера обязательно должно состояться. Например, сам Эрдоган в 2016 году, комментируя введение своих войск в САР, утверждал, что его армия ступила на землю соседней страны с единственной целью — «положить конец господству жестокого тирана Асада».

В общем, ни Москва, ни Анкара не учла важного фактора — мнение самих сирийцев. И теперь мы пожинаем плоды. Турки гибнут вместе с сепаратистами под плотным огнем сирийской артиллерии, а Россия вынуждена осуществлять многочисленные бомбардировки Идлиба с целью не утратить влияния на Дамаск. При этом наши военные тоже гибнут -даже МИДе подтвердил эту информацию. (В начале февраля сообщалось о гибели в Сирии 4-х спецназовцев ФСБ. Речь идет, по разным данным, о гибели офицеров управления «С» («Смерч») и «К» («Кавказ») Центра специального назначения ФСБ. Их машина подорвалась на фугасе, направляясь на позиции сирийской армии).

Получается, имевшие силу договоренности между странами больше неэффективны. Как следствие, отношения ухудшаются. Ухудшаются так стремительно, что теперь в СМИ все чаще появляется информация о намерениях Турции использоваться сирийских боевиков целенаправленно в войне против российских военных.

В этом свете особый интерес вызывает расследование британского издания The Investigative Journal. В статье отмечается, что турки сейчас серьезно мотивируют сирийцев воевать против России. Приведены конкретные методы. Например, отправленным из САР в Ливию боевикам сообщают, что на стороне Хафтара воюет много русских. По словам одного из собеседников издания, турки говорят переброшенным наемникам, что в Ливии много русских, и с ними надо воевать. Воспринимается эта информация на ура. Этот же самый собеседник так комментирует свое желание воевать в североафриканской республике: «Здесь есть русские солдаты, турки подтвердили нам эту информацию. Я не причиню вреда ливийцам, но если я встречу русского, я засуну палку ему в зад».

При этом желание воевать прививается не только пропагандой ненависти, но и вполне себе материальной выгодой. Так, по имеющейся в открытых источниках информации, сирийские боевики зарабатывает в Ливии от полутора до двух тысяч долларов, есть и более высокие оклады. Деньги поступают от турецкой стороны. Также всего лишь за полугодовое участие в ливийском гражданском конфликте Анкара готова предоставить паспорта этим головорезам.

Другой источник издания, обозначенный под псевдонимом Хасан Халид, имеет отношение к Сирийской свободной армии, но, несмотря на свою оппозиционную деятельность, он обвиняет турок в пропаганде ненависти по отношению к русским с целью добиться от сирийцев желания воевать в Ливии. Он заявляет: «Когда турки говорят им (сирийским сепаратистам, переброшенным в Ливию — авт.), что в Ливии есть российские военные, они им верят. И верят в то, что сражаются здесь с тем же самым врагом, который разрушает их города в Сирии. Но это — ложь».

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Российский востоковед и политолог Каринэ Геворгян полагает, что эта информация — пропаганда, основанная на полуправде. Подтвердить это сейчас не представляется возможным.

— Насчет паспортов — ну, история не новая. Достаточно вспомнить уйгуров, которые всплывают с турецкими паспортами то там, то здесь. Чем сирийцы отличаются? При необходимости и им выдадут. Но это не столь важно. Самое главное тут в том, что проверить эту пропаганду ненависти не получится. Однако отрицать то обстоятельство, что турки действительно перебросили большие партии сирийских боевиков в Ливию, нельзя. К слову, я думаю, что сейчас большая часть наиболее важных для Анкары сирийских боевиков, уже находятся в Ливии. Все очень просто — это регион очень важен для Эрдогана. Средиземноморье, нефть, газ, деньги. Турция, как впрочем, и Украина, на этом серьезно зарабатывает. А пропаганда — да она какой угодно может быть, ведь это все же политика. Это никак на самом деле не характеризует реальное положение вещей в российско-турецких отношениях. Не сказать, что ситуация сильно ухудшилась, но очевидно, что в последнее время у Анкары наметилось сближение со своими союзниками по НАТО, с которыми ранее вроде бы были трудности. Турция дрейфует, это и раньше происходило, удивляться тут нечему, и осуждать Эрдогана тоже не стоит — с точки зрения геополитики, все объяснимо.

Насчет Идлиба скажу, что о его падении в Анкаре подозревали давно. Беженцы — никуда они не побегут. Все-таки это — плодоносный район, и местные в преддверии сезона останутся на местах, зная, что на чужбине ничего хорошего их не ждет. Да и границу всегда перекрыть можно. Туркоманы? Их не так много, чтобы они представляли какой-то серьезный предмет спора между РФ и Турцией. Ну а с террористами все понятно — их просто будут добивать или же они рассеются по разным сторонам. Так что, думаю, особого упорства на северо-западе Сирии от турок ждать не следует. Да, где-то наши отношения становятся хуже, но где-то лучше. Например, экономически нам всем сейчас выгодно дружить, но локальные конфликты случаются. Плюс ко всему на днях сам Эрдоган говорил, что ссориться с Россией из-за Идлиба не будет.

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