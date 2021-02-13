Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
Главная / Война

«Если говорить честно»: в Киеве назвали Минские соглашения невыполнимыми

13 февраля 2021, 14:55  •  24 • Война
Здание правительства Украины в Киеве
Сейчас Киев утверждает, что Минские соглашения почти невыполнимы, а потом власти Украины заявят о том, что «для Украины их больше нет и надо срочно придумывать что-то новое», заявил в комментарии RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Причем главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», — обратил внимание парламентарий.
По мнению Бальбека, все эти «ухищрения» не приведут к окончанию конфликта в Донбассе, где вооруженное столкновение длится уже почти семь лет.
«Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», — подчеркнул собеседник издания.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что условия, прописанные в той редакции Минских соглашений, которую подписала Украина, практически невозможно выполнить.
«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — заверил представитель украинского президента Владимира Зеленского.
Вместе с тем Ермак отметил, что в переговорах есть некоторый прогресс, но сам процесс идет «очень медленно и сложно». Чиновник подчеркнул, что одну из ключевых ролей в разрешении этого конфликта на юго-востоке Украины играют США.
«Сегодня есть «нормандский формат», в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату — это решение этих четырех участников [России, Украины, Франции и Германии]. Но я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта», — приводит его словам «Интерфакс-Украина».
Российская сторона считает, что украинские политики делают все, чтобы уклониться от обязательств, которые сами же и подписали. Об этом сказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как передает РИА «Новости», Захарова напомнила, что в документе прописаны определенные обязательства сторон — Киева и самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР — о мирном регулировании конфликта. Вооруженное столкновение началось после госпереворота на Украине в 2014 году. По словам Захаровой, ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.
Официальный представитель российской дипломатии отметила, что в Донбассе мир, согласно Минским соглашения, должен был воцариться еще в конце 2015 года.
«К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать минские договоренности», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, Донбасс, который уже давно мог бы быть в составе Украины, все больше от нее отдаляется. Но Киев, как заметила Захарова, и не старается скрыть свою позицию относительно Минских соглашений.
«Глава украинской делегации в контактной группе [Леонид] Кравчук и вовсе говорил, что «Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта», — добавила она.
Захарова напомнила, что это международное соглашение, подписанное в Белоруссии в 2014 году, одобрено Советом Безопасности ООН. И в самой организации ранее призывали стороны конфликта соблюдать подписанные договоренности.
«Минские соглашения остаются единственным согласованным механизмом для мирного урегулирования конфликта на восточной Украине, и мы призываем стороны исполнять все элементы этих соглашений», — заявляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
close
Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
РИА «Новости»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
07 февраля 2021, 03:05
wPolityce: Киев по приказу США создаёт военный блок из Украины, Молдавии и Грузии
08 февраля 2021, 13:00
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
06 февраля 2021, 13:20
США наращивают военное присутствие в Арктике
09 февраля 2021, 01:50
В мире обостряется борьба за рынки полупроводников и микросхем
08 февраля 2021, 01:05
Baltic Word: Войска НАТО в обмен на суверенитет стран Балтии
12 февраля 2021, 01:20
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 февраля 2021, 00:15
Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
13 февраля 2021, 04:50
Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний
13 февраля 2021, 05:45
У Зеленского не получается строить из себя диктатора: шут — он и на Украине шут
13 февраля 2021, 02:00
«Если он пройдёт по инициативе ЕС»: почему в Москве не исключили возможности разрыва ...
13 февраля 2021, 10:20
Лавров лишил Европу возможности самоудовлетворения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2021, 18:30
Раскрыт коварный план Зеленского по Донбассу
06 февраля 2021, 22:30
Украина возмутилась, что в Крыму заблокировали террористические и лживые ресурсы
12 февраля 2021, 13:15
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
07 февраля 2021, 01:15
Киевский профессор: «Время свободы позади, стадо баранов ведут на убой»
06 февраля 2021, 17:55
Хроники энергокризиса Украины: Коломойский обыгрывает Ахметова, план Лукашенко срабатывает
10 февраля 2021, 03:30
Беглый казах с помощью Украины намерен отжать 95 процентов территории России
07 февраля 2021, 14:05
Россия поставила США в щекотливое положение с помощью C-400
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.