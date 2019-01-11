«Если американцы сами не уйдут из Сирии, их придется заставить»

США уже больше четырех лет присутствуют в Сирии. За это время они покорили треть страны. Эта треть по большей части была отвоевана у Исламского государства*, некогда претендовавшего на власть во всей арабской республике. Контролирует Вашингтон ситуацию на местах посредством своих младших союзников в лице курдских отрядов народной самообороны. Исключением разве что является Эт-Танф, где всю грязную работу, в том числе административную им зачастую приходится выполнять самим, потому что здесь нет хоть сколько-нибудь стабильных оппозиционных образований, да и к тому же у них здесь самая крупная и эффективная военная база.

В целом их присутствие в Сирии помимо множества проблем было так же и полезным. Как ни крути, но США все же сдерживали отдельные силы от столкновения, когда это было нужно. Например, своим влиянием на курдов они неоднократно останавливали их порывы начать войну с правительственными силами, которые являются нашими союзниками. Так что хрупкий мир существует отчасти благодаря им.

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Но больше всего американцам мы обязаны относительной стабильностью на севере Сирии. В этой части страны проблем больше, чем где бы то ни было. На Ракку, Хасаку и Алеппо помимо Дамаска претендует столько сил, что сосчитать их не так уж и просто. Впрочем, основных игроков выделить можно. Во-первых, это вышеупомянутые курды. На многих из тех территорий, на которые они сейчас претендуют, веками проживали их предки. Своего государства у них никогда не было, но идея его создать владела умами ни одного поколения. Правда, добиться успеха смогли только наши современники.

Да, то, что сейчас называется Рожавой, можно назвать первым курдским государством на территории Сирии, пускай оно и никем не признано. Разумеется, имея такое прошлое и наконец-то чего-то добившись, курды вряд ли будут готовы так просто от всего отказаться и отдать занятые ими территории.

Асаду как человеку, правящему с самого начала тысячелетия, очень хочется, да и просто необходимо вернуть этот кусок Сирии. Оставлять все как есть — политическое самоубийство, ибо без единой Сирии или хотя бы планов ее воссоздать он практически не имеет оснований занимать президентское кресло. Либо же ООН должно признать Сирию в тех границах, в каких она сейчас есть. В общем, тут много юридических и практических нюансов.

Но больше всего трудностей создает Анкара. Курды — ее враги. Нет, разумеется, не все курды, а те, что с оружием в руках строят свое государство и, так или иначе, угрожают безопасности Турции. Да и ко всему прочему Эрдоган с его имперскими устремлениями не против ухватить кусок-другой от Сирии, значительная часть которой когда-то входила в состав Османской империи.

В общем, ситуация такова, что воевать с курдами рано или поздно придется как туркам, так и сирийцам, поддерживающим Асада. Но если Дамаск пока относительно спокоен, ибо его агрессивность сдерживает Россия, то вот для Анкары никаких преград кроме американцев нет.

Да, Москва тут вряд ли что-то решает, впрочем, она в этом не особенно-то и заинтересована — во властных кругах есть представление, что с турками нам будет намного удобнее договариваться, чем с курдами.

Что же до США, то им все это время приходилось давить то на одних, то на других, чтобы не началась большая бойня. Турки, будучи их союзниками по НАТО, хоть и желали разнести всю курдскую армию, тем не менее, не могли себе этого позволить, пока военные Штатов соседствовали с Отрядами народной самообороны в северной Сирии. Но вот вроде бы Вашингтон объявил о выводе своих войск. Серьезная новость, и с большим облегчением ее приняли в Анкаре. Уже несколько месяцев Эрдоган и его окружение все никак не могут решиться на военную операцию по захвату занятого курдами Манбиджа. Причина этой нерешительности — США. Кажется, теперь можно начать. Не тут было!

Оказывается, Дядя Сэм никуда не уходит, и главная причина для этого — обеспечить безопасность курдов. Вот так новость! В Турции такое объяснение вызвало бурю негодования. Оказывается, главная угроза для Сирии — это не терроризм или что-нибудь подобное, а именно Турция. Забавно, но в этом плане Анкара обошла даже Москву, что несколько непривычно, учитывая главенствующую последние годы тенденцию.

Разумеется, янычары быстро среагировали. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что его стране плевать, уйдут американцы или нет, операция против курдов все равно начнется. При этом комментарии США он назвал «нелепыми», заявив, что турки не убивают курдов. Да, турки просто убивают тех курдов, которые состоят в Отрядах народной самообороны и в РПК.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что с политической точки зрения необходимость в этой операции есть. Если ее откладывать и дальше, то это ударит по репутации действующих властей.

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— Эти группировки (РПК и Отряды народной самообороны — авт.) являются террористическими, они действуют соответствующим образом. Поэтому они не имеют права управлять не то что государством, но даже деревнями. Если они получат власть в Сирии, то они захотят еще больше. Имея больше ресурсов, они способны развязать террор во всем регионе. Турция, Сирия, Ирак, Иран — эти государства под угрозой. В Турции пытаются начать активную борьбу с этой проблемой, но до сих США препятствовали этому. В Алеппо есть успехи, но освобожденные территории не составляют и одной десятой того, что есть у террористов сейчас. Я думаю, что вывод военных США пошел бы на пользу в этом отношении. Турция в короткие сроки решила бы проблему. Это, кстати, положительно бы сказалось на имидже президента внутри Турции. Но перед тем, как начать кампанию, следовало бы подумать, какие у нее могут быть последствия. Возможно, стоило бы обсудить все это вместе с Россией, которая представляет не только свои интересы, но и интересы режима. Мира лучше добиваться мирными путями, а не войной. Возможно, есть смысл договориться о совместной операции. Многим кажется, что без США, Иран, Россия и Турция не сумеют договориться и удержать мир, но это, скорее, пропаганда исключительности американцев. На самом деле эти страны эффективно разрешают проблемы. Операция против террористов, конечно, нельзя избежать, но надо делать это так, чтобы ничьи интересы не пострадали.

«СП»: — А если США так и не уйдут?

— Если США не уйдут сами, то поражение курдов их заставит. В этом есть смысл для остальных стран, которые вовлечены в конфликт. Не стоит ждать подарков от американцев — они не привыкли давать, обычно они забирают. Сам Трамп много раз говорил, что эту проблему должны решать те страны, кому этот регион близок — Россия, Иран и Турция. Для США же это — чужая земля.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.