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«Эрдоган отправляет турецких солдат на убой»
23 февраля 2020, 16:39 • 28 • Война
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пятого марта у него состоится встреча с Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель. Обсуждаться, судя по всему, будет Идлиб, ибо в последние дни все вышеперечисленные в многочисленных телефонных разговорах между собой обсуждали именно сирийскую провинцию. Да и происходящий там кризис является одной из горячих тем сегодняшнего дня.
Между Россией и Турцией назревает серьезный конфликт, который, быть может, закончится перемирием или же войной. Ожидается, что после переговоров наступление в Идлибе будет прекращено, а конфликт снова законсервирован. Но до того времени у Дамаска есть карт-бланш чуть ли не на любое действие в Идлибе и Алеппо. Грубо говоря, все, что Асад успеет захватить до того, как Путин и Эрдоган в компании европейских коллег сядут за стол переговоров, останется при нем. И для того, чтобы ему не досталось слишком много, турки в большом количестве переброшены в западные районы мухафазы. Тем не менее, высока вероятность, что в ближайшие дни Дамаск вернет под свой контроль юг провинции — все поселения вплоть до села аль-Бара. Наступление ведется с двух направлений — с юга и востока. На востоке Сирийская арабская армия практически уже взяла под контроль поселение Басхъала и ближайшие деревни.
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Так что пока второй вариант не менее реалистичен, чем первый, предусматривающий резкий спад интенсивности боевых действий. Военная активность России и Турции располагает к соответствующим размышлениям. Например, Россия, несмотря на многочисленные просьбы Анкары, продолжает активно бомбить своими самолетами различные части Идлиба, и порой под атаку попадают довольно ценные для Эрдогана кадры — по сути, его союзники. К тому же асадиты, союзные Кремлю, уже неоднократно наносили удары по турецким позициям, что привело к гибели полутора десятков военных. Анкара же в свою очередь тоже действует довольно агрессивно. Согласно официальным заявлениям ее военных, в отместку за каждого убитого турка было уничтожено не менее десяти сирийцев, верных Асаду. Итого — сто пятьдесят жертв, а может и больше. При этом за считанные недели в Идлибе скопилось столько турецких военных, что их хватило бы для освобождения Сирии от Исламского государства* в свое время. Их количество перевалило за десять тысяч. Явно не для вида они здесь. Сложно сказать, что они будут делать, но в случае открытого противостояния Асаду сладко не придется. Впрочем, в самой Турции на этот счет имеются различные мнения.
На днях популярная турецкая газета Сumhuriyet, прославившаяся в том числе материалами о поставках Анкарой оружия сирийским боевикам, опубликовала интервью с турецким контр-адмиралом в отставке Тюркером Эртюрком. Материал был посвящен российско-турецким отношениям в Сирии и Идлибу в частности.
По словам Эртюрка, сейчас Эрдоган занимается совершенно неправильными вещами. Он отправляет солдат в Сирию, но, по сути, он отправляет их на смерть. Солдаты, конечно, умирают, но обычно происходит это, когда они защищают безопасность своей страны. Здесь же ситуация совсем иная. Военные, если они будут принимать участие в боевых действиях с Россией, практически не имеют никаких шансов. Все дело в небе. Турецкий адмирал говорит, что туркам для подобных операций необходима поддержка с воздуха и контроль над воздушным пространством Идлиба. Без этого, об успехах чисто с военной точки зрения не стоит даже думать. По мнению Эртюрка, Эрдоган может отправлять солдат в Сирию из желанием обзавестись большей поддержкой среди народа в непростые для себя времена. А это уже неправильно.
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При этом весьма интересна позиция Эртюрка по вопросу участия США в идлибском кризисе. Он считает, что Вашингтон использует Турцию в качестве инструмента для ведения опосредованной войны с Россией. Турции в этом противостоянии отводится роль «прокси-сил». Это прослеживается, в том числе и в поддержке позиции Анкары по Идлибу — Вашингтон всецело одобряет все, что говорит Эрдоган на этот счет, тем не менее, дядя Сэма всячески сторониться оказать «конкретную поддержку». А все потому, что это чревато для него конфликтом с Москвой, чего в Штатах сейчас не хотят.
Далее эксперт указывает на то, что Штаты в рамках НАТО, в принципе, и не могут оказать какую-либо поддержку Турции. Согласно статье 5 Североатлантического договора, поддержка возможна в случае нападения на страну-члена НАТО, а тут — совсем другое. При этом многие члены Альянса вообще не представляют себе возможность конфликта с Россией, следовательно, даже при худшем сценарии ждать большой помощи не стоит.
Также Эртюрк полагает, что в интересах Анкары сейчас вывести солдат из Идлиба. Но, к сожалению, интересы власти противоположны и оттого назрел внутренний конфликт.
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* Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
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