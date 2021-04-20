Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Главная / Война

«Энергичный протест»: Колумбия обвинила Россию в нарушении границы

20 апреля 2021, 12:55  •  115 • Война
Россия должна оперативно ответить и гарантировать, что не будет систематически серьезно нарушать воздушное пространство Колумбии. Об этом в своем Twitter написала министр иностранных дел республики Клаудия Блум.
«МИД от имени правительства [Колумбии] вручил официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразил свой энергичный протест в связи с ситуацией с российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство страны», — заявила она.
По словам Блум, послу России в Колумбии Николаю Тавдумадзе был выражен решительный протест.
Ранее минобороны Колумбии сообщило, что российский самолет Ил-96-400ВПУ (такие строили по заказу ФСБ как Воздушные пункты управления, впоследствии самолеты были заказаны и российским Минобороны) нарушил колумбийское воздушное пространство.
Военное ведомство РФ заявило, что самолет имел разрешение на пролет, однако реальные координаты входа отличались от заявленных. Для перехвата самолета в воздух были подняты колумбийские истребители KFIR израильского производства.
ВВС Колумбии сообщили в официальном заявлении, что подобные инциденты имели место 31 августа, 21 июля и 19 апреля 2020 года. Кроме того, «в октябре и ноябре 2013 года два российских бомбардировщика Ту-160 также нарушили воздушное пространство республики».
Россия регулярно отправляет свои военные самолеты в Южную Америку. Упомянутый колумбийцами инцидент 2013 года произошел в ходе патрулирования Ту-160 отдаленных районов. Пара самолетов прошла вдоль норвежского побережья, пересекла Атлантику и приземлилась на аэродроме Майкетия в Венесуэле. После этого бомбардировщики облетели Карибское море и приземлились в Никарагуа, а оттуда вернулись в Россию.
В декабре 2018 года два стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились на аэродроме Майкетия в венесуэльском штате Варгас. Кроме того, в южноамериканскую страну прибыли тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и военно-пассажирский лайнер Ил-62, способный перевозить на своем борту до 170 человек.
Путь авиаотряда пролегал над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой, а также над островами Вест-Индии в Карибском море. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны РФ, причем российские летчики преодолели более 10 тыс. км.
По словам посла России в Венесуэле Владимира Заемского, сотрудничество в военной сфере между Москвой и Каракасом развивается в последнее время весьма активно. Об этом дипломат заявил в эфире венесуэльского государственного телевидения после прибытия в страну российской авиации.
После четырехдневных совместных учений Ту-160 отправились в обратный путь через Атлантику. «Спасибо России. Мы продолжим создавать продуктивную и энергичную команду братства и эффективного сотрудничества», — написал в Twitter министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
С Венесуэлой власти РФ поддерживают хорошие отношения; в то же время с Колумбией, которая считается одним из ключевых союзников США в Южной Америке, отношения складываются натянутые. Несмотря на попытки военно-технического сотрудничества в 2008 году, Богота регулярно предпринимает антироссийские выпады — к примеру, в декабре 2020 года два дипломата из посольства РФ были выдворены якобы за шпионаж под прикрытием дипстатуса. Они, по данным властей Колумбии, работали на ГРУ и СВР, формально занимая должности третьих секретарей посольства, и пытались разведать сведения о нефтепромышленности республики и вооруженных силах. Москва эти обвинения отвергла и в ответ объявила персонами нон грата двух колумбийских дипломатов.
close
UAC/Global Look Press

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
11 апреля 2021, 19:55
Господа японцы, оставьте Брежнева в покое!
13 апреля 2021, 11:20
Биофабрики смерти Пентагона
16 апреля 2021, 02:35
Литва передумала просить НАТО принять Украину
11 апреля 2021, 22:40
«Россия может сама развалиться»: офицер НАТО обнадежил Украину
11 апреля 2021, 14:25
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
13 апреля 2021, 15:55
Рябков ответил США на провокации в Черном море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2021, 13:35
Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
14 апреля 2021, 20:20
Председатель ОБСЕ запросила разговор с Лавровым. Министр ответил жёстко: Только выполнение "Минска"
18 апреля 2021, 19:40
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донбассе
18 апреля 2021, 21:30
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.